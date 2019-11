Manželčiny nové šaty. Manažer koupil ženě oděv, který v reálu neexistuje

Šaty pocházejí z dílny virtuálního módního domu The Fabricant, který navrhuje oblečení pouze v digitální podobě. Specializuje se na virtuální módní kolekce a 3D vizualizace jak pro další módní společnosti, tak pro individuální zákazníky.

Firma ke své tvorbě používá podobné nástroje, jaké jsou běžné ve filmovém průmyslu. Své produkty vytváří pomocí 3D animačního softwaru, snímání pohybu či body-scanningu (vytváření virtuální kopie lidského těla, pozn. red.).

„Díky možnosti překračování fyzikálních zákonů můžeme ve virtuálním prostoru módu vytvářet tak, jak by to ve skutečném světě nebylo možné,“ říká Kerry Murphy, zakladatel společnosti The Fabricant.



„Abychom nadobro přetvořili kulturu módního konsumerismu, musíme zcela změnit naše myšlení,“ dodává Murphy.



Šéf sanfranciské bezpečnostní firmy Richard Ma je o jednom z produktů digitálního módního domu zcela přesvědčen. Jak uvádí britská BBC, přestože pár za drahé oblečení normálně neutrácí, podle manažera má zakoupený virtuální oděv dlouhodobou hodnotu.

„Je to určitě velmi drahé, nicméně je to také investice. Za deset let budou všichni nosit digitální módu a toto bude jedinečná připomínka jejích počátků,“ uvedl Ma.

The Fabricant není jediným módním projektem, který vytváří digitální oblečení. Například skandinávská společnost Carlings vytvořila loni v říjnu virtuální streetwear kolekci, jejíž ceny začínaly na jedenácti dolarech za kus. Během měsíce byly všechny produkty prodané, píše BBC.