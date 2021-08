Do vesmíru za 9 milionů. Virgin Galactic znovu zahajuje prodej letenek

Společnost Virgin Galactic opět spouští prodej letenek. Lístek do vesmíru si může pořídit skoro každý. Má to jednu podmínku – je třeba mít dostatečný počet finančních prostředků. Ceny letenky začínají na 450 000 dolarech, to je v přepočtu přibližně 9 650 000 korun.