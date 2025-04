Od svého vzniku před více než čtyřiceti lety, kdy se aerolinky Virgin Atlantic staly novým vyzyvatelem British Airways, vždy rády ukazovaly svou jedinečnou tvář. Při zahajovacím letu v roce 1984 pózoval tehdy třicetiletý zakladatel Branson v kapitánském obleku na schodech na ranveji, poskakoval na jedné noze a upíjel z láhve šampaňského. Když propagoval nové lety do Skotska, oblékl se zase do kiltu...

Tentokrát však má 74letý podnikatel spolu s výkonným ředitelem letecké společnosti Shai Weissem o něco delikátnější úkol. Propagovat novou linku do Rijádu v Saúdské Arábii, kde stále platí předpisy upravující vše od jídla a pití až po oblékání a chování na veřejnosti, píše agentura Bloomberg.

Dlouholeté zkušenosti

Poté, co Saúdská Arábie v roce 2019 otevřela své hranice turistům, investovala miliardy do nových hotelů a luxusních zážitků. Země se stala novým centrem cestovního ruchu. Takový posun nemohly světové aerolinky ponechat bez povšimnutí. Navzdory vřelému přijetí lidí ze Západu však zůstává například pití alkoholu v zemi zapovězeno, stejně jako projevy náklonnosti mezi osobami stejného pohlaví. Cestovatelům se také doporučuje nosit volné oblečení zakrývající lokty i kolena.

Branson, který v minulosti kvůli propagaci svých Virgin Atlantic neváhal na palubách svých letadel přivítal modelky a dokonce i burleskní umělkyně, při debutu aerolinek v Saúdské Arábii nic podobného nepřipravuje. „Velbloudy nechystáme,“ upokojil novináře v úterý před prvním letem.

Jeho letecká společnost známá především jako specialista na transatlantické lety má s tímto regionem předchozí zkušenosti. Létá do Dubaje i Tel Avivu, druhá z destinací měla do října kvůli válce Izraele s Hamásem pauzu.

Hlavně ohleduplně!

Striktní pravidla, která v Saúdské Arábii platí, však cestující od cesty, zdá se, neodrazují. Podle nejnovějších údajů letiště Heathrow patřily v únoru lety do Rijádu k těm s nejmenším počtem volných míst. Virgin Atlantic se tamním omezením rovněž přizpůsobila. Například přestala podávat alkohol, jakmile letadlo vstoupí do saúdského vzdušného prostoru.

Branson si však myslí, že království během příštích dvaceti let uvolní svou kulturu, podobně jako to učinila Dubaj. „Musíme se chovat ohleduplně, a ne jim cpát do chřtánu to, jak to děláme za Atlantikem,“ nechal se slyšet šéf aerolinek.

I když se v Saúdské Arábii řada sociálních předpisů zmírnila, mimomanželské vztahy a homosexualita jsou zde stále trestné. Branson podotkl, že v Saúdské Arábii žije spousta homosexuálů, kteří se zde cítí dobře. „Jen nemají noční klub Heaven,“ podotkl s odkazem na známý gay klub v Londýně.

Žádný utopický svět

Branson uvedl, že je se saúdskoarabským vládcem Mohammedem bin Salmánem v kontaktu a plánuje se s ním osobně setkat během návštěvy země ještě tento týden. „V žádném případě to není žádný utopický svět. Za posledních sedm let se země podle mě rozhodně dramaticky posunula správným směrem,“ uvedl charismatický podnikatel.

Jeho Virgin Atlantic se na této lince utkají s tradičním rivalem British Airways i se společností Emirates, která rovněž létá z Londýna přímo do Rijádu. Koncem tohoto roku by měl v rámci snahy arabského království o podporu cestovního ruchu debutovat i nový letecký dopravce Riyadh Air.

Společnost Virgin Atlantic, která během pandemie prošla restrukturalizací pod dohledem soudu, minulý měsíc vykázala první plně ziskový rok 2024 od roku 2016. Do jejího portfolia patří také společnosti Virgin Voyages a Virgin Hotels. Bransonova vesmírná společnost Virgin Orbit ukončila činnost v roce 2023, uzavřel Bloomberg.