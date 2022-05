Virgin Atlantic dovolí posádkám tetování. Podpoří individualitu a rozličnost

Vedení aerolinek oznámilo změnu politiky zhruba měsíc poté, co firma rozjela kampaň s názvem „bojujeme za individualitu“. Jejím cílem je do řad společnosti nalákat více nových zaměstnanců. Letecký průmysl se nyní po měsících koronavirové krize opět pozvolna nadechuje. Informaci přinesl portál The Guardian.

Majitel Richard Branson podobě jako všichni konkurenční dopravci doposud nebyl příznivcem viditelného tetování na tělech členů svých palubních posádek, najímal dosud jen takové, jejichž tetování mohla během služby zakrýt uniforma.

„Regule nyní uvolňujeme v souvislosti s inkluzí a s naším záměrem zaměřit se na individualitu zaměstnanců,“ řekla Estelle Hollingsworhová, HR manažerka společnosti. Dodala, že ve Virgin Atlantic je každý sám sebou a ví, kam patří. Podle ní je tetování vyjádřením identity každého jedince. „Výjimkou nejsou ani zaměstnanci nosící uniformu, i oni takovou možnost nyní budou mít,“ dodala.

Výjimkou z nového pravidla však podle Virgin Atlantic protentokrát nadále zůstane tetování na krku a obličeji, alespoň pro letušky a stevardy. Zmírnění i tohoto pravidla však společnost chystá do budoucna. Stejně na seznamu zakázaných motivů tetováže zůstávají nadávky, sprostá slova, kulturně neadekvátní motivy anebo ty, které poukazují na nahotu, násilí, drogy či alkohol. Povolena nebudou ani vězeňská tetování na článcích prstů.

Virgin Atlantic oznámila, že z nových regulí budou profitovat především ti členové palubních posádek, kteří kvůli tetování na horních končetinách museli nosit dlouhé rukávy místo krátkých, ale i ti, kteří drobná inkoustová umělecká díla museli dosud zakrývat make-upem. Mezi zaměstnanci jsou oblíbené aviatické motivy, dodala společnost.

Já jsem konečně já

Mezi novými zaměstnanci, kteří právě procházejí výcvikem, je také budoucí letuška Josie Hopkinsová. Již příští měsíc nastoupí na svoji první službu ve vzduchu a také ona má obě paže vyzdobené tetováním. „Už dřív jsem pracovala pro jiné letecké společnosti, ale musela si tetování zakrývat,“ říká. Podle ní jí nedovolili být sama sebou.

Stevard Terry Nunn, jenž se společností léta teprve rok, nové regule taky vítá. Na pažích má vytetované motivy londýnských památek. „Když jsme letěli na lince do Londýna a na palubě byli pasažéři, kteří ve městě nikdy nebyli, rád jsem jim radil, jaká neznámá místa ve městě navštívit,“ říká. Od nynějška jim bude moci ukázat i svá londýnská tetování. „Těší mě, že společnost změnila regule a dovoluje nám vyjádřit naši individualitu,“ dodává palubní pracovník.

Virgin Atlantic donedávna přísně přistupovala i k make-upu, až do roku 2019 byl pro všechen její palubní personál ženského pohlaví povinný. Od tohoto data si letušky konečně mohou nově vybírat také mezi sukní a kalhotami. V porovnání s ostatními velkými leteckými společnostmi, kde letušky především na dlouhých letech stále make-up nosit musí, je krok britské firmy zlomový.

O tom, že aerolinky začaly reflektovat individuální projevy osobnosti každého jedince, svědčí i nejnovější reklamní kampaň společnosti. Ta ukazuje rozdílné pasažéry, ale také členy posádek. Ukazuje například ženu s několikanásobným piercingem, stevarda s namalovanými víčky anebo letušku bez make-upu. Reklamu doprovází skladba I Am What I Am (Jsem, co jsem) od Shirley Basseyové. Virgin Atlantic však upozorňuje, že právě takový piercing, jaký ukazuje v reklamě, by stále ještě v regulích neprošel...

Boj o zákazníka i pracovníka

Nové regule Virgin Atlantic reflektují současný stav, v němž se letecký průmysl nachází. Aerolinky po covidu zoufale hledají pracovníky, a to včetně členů posádek. Tisíce z nich totiž musely dříve propustit kvůli pandemii. Jen v lednu najala společnost Virgin Atlantic pět stovek nových zaměstnanců, dalších tři sta plánuje zaměstnat, jakmile se poptávka po letech vrátí do starých kolejí.

Nedostatek palubního personálu přiměl například i konkurenční British Airways k tomu, aby zrušily stovky sezonních letů, EasyJet zase z některých letadel odmontoval řady sedadel, aby mohl linky obsluhovat ve sníženém počtu členů posádky tak, aby stále odpovídal leteckým regulím.

Striktní pravidla stran tetování dosud dodržuje většina velkých leteckých společností. Inkoustem zkrášlené jedince povětšinou tyto firmy nenajímají, objevily se dokonce případy, kdy musel být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, když se zjistilo, že měl tetování ukryté pod oblečením, uzavírá The Guardian.

Svobodomyslná reklamní kampaň letecké společnosti Virgin Atlantic