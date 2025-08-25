Klima tlačí vinaře k revoluci. Míchání různých ročníků přestává být tabu

Ve vinařském světě jsou ročníková vína na pomyslném vrcholu. Naopak cuvée, tedy směsi hroznů či sklizní, se takové popularitě netěší. To se ale kvůli změně klimatu a stále extrémnějšímu počasí pravděpodobně brzy změní.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chris Howell pracuje v kalifornském vinařství Cain Vineyard and Winery ve známém regionu Napa Valley 80 kilometrů od San Francisca. V tomto odvětví se pohybuje už od roku 1991 a přiznává, že léta jsou čím dál teplejší.

„Počasí je složitá věc a horka tu jsou stále intenzivnější. Teplota se často vyšplhá až na 50 stupňů Celsia,“ popisuje pro BBC.

S rostoucími teplotami se ale zvyšuje i riziko požárů, které v roce 2017 Napu zasáhly přímo uprostřed sklizně. Aby se chuť a vůně kouře nepodepsaly na výsledném produktu, musely se použít pouze hrozny sklizené před živelnou katastrofou. Tedy zhruba polovina celkové úrody.

„V těchto situacích jsem možná klidnější než ostatní vinaři, protože červená cuvée vyrábím už dlouho,“ říká Howell. „Část vína, které se nám podařilo vyrobit v roce 2017, jsme ponechali stranou a smíchali ho s tím z roku 2018.“

Začíná sezona vinobraní. Akci si najdou milovníci vína ze všech koutů republiky

Zatímco u tichých vín jsou víceročníková vína stále v menšině, u šumivých je tomu přesně naopak. V čele se drží šampaňské, kde drtivá většina produkce byla vždy uvedena bez ročníku.

Má to ale historický kontext. Champagne je nejsevernější vinařskou oblastí Francie a teplé léto zde bylo vzácností. Výrobci tedy neměli jinou možnost, než mezi sebou jednotlivé sklizně míchat, aby vytvořili víno konzistentní kvality. Dnes už je ale přívětivé léto i v tomto regionu a šampaňského se vyrábí více než kdy předtím.

Hej Francouzi, tohle neumíte

Riccardo Pasqua má svůj rodinný podnik Pasqua Vigneti e Cantine v oblasti Veneto severně od Verony. Víno zhotovené z pěti různých ročníků vyrábí už šest let.

„Chtěl jsem vyrobit co nejlepší nápoj, na kterém by se nepodepsalo počasí. Ať už dobré, nebo špatné,“ vysvětluje. „Když jsem to navrhl rodině, řekli mi, že jsem blázen a jdu proti vinařským tradicím. Já si ale stál za svým a dopadlo to dobře.“

Cuvée pojmenoval Hey French, You Could Have Made This But You Didn’t (Hej Francouzi, tohle jste mohli vyrobit, ale neudělali jste to) a vtipným názvem odkazuje na vinařskou rivalitu mezi zeměmi.

Kvůli suchům a silným krupobitím se na cestu asambláží vydává stále více vinařství. Nebo to podle Pasquy alespoň zvažují.

Z ciziny se k nám dováží víno, kterého se tam chtějí zbavit, říká oceňovaný vinař

Chris Howell z Napa Valley tvrdí, že je ale ještě dlouhá cesta k tomu, aby se na bezročníková vína přestali spotřebitelé dívat s pochybnostmi. „Proč jsme tím tak posedlí? Musíme změnit vnímání konzumentů, protože i směs několika sklizní může být skvělá.“

Specialistka na vína Dawn Daviesová si myslí, že existují tři druhy kupců, z nichž dvěma cuvée vadit nebudou. „Běžný spotřebitel si toho nevšimne. Lidé, kteří si kupují lahev do 15 liber (500 korun), si jednoduše vyberou na základě toho, že je to například Sauvignon Blanc. Nebudou si pamatovat, jestli byl rok 2021 dobrý, nebo ne.“

Problém podle ní ale nebudou dělat ani zkušení konzumenti. „Ti, co budou lépe informovaní a vědí, co se ve vinařském světě děje, uvítají větší flexibilitu a konzistenci, kterou bezročníková vína nabídnou.“

Vinaři jsou v pozoru. Révu ničí sucho, na závlahu chybějí peníze i voda

Naopak prostřední skupina konzervativních spotřebitelů pravděpodobně spokojená nebude. „Vždycky budou existovat lidé, kterým vadí změny, jako třeba zavedení šroubovacích uzávěrů.“

„Většina vín je směsí. Málokdy se setkáte s produktem, který bude obsahovat hrozny jen z jedné vinice nebo jen z jedné odrůdy. Tak proč by nám měla vadit kombinace několika ročníků?“ uzavírá Daviesová.

