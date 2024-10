Úroda je slabá, konzumenti chybějí. Italští vinaři čelí nejisté budoucnosti

Stejně jako další vinařské oblasti od francouzského Bordeaux po kalifornské Napa Valley se potýká s problémy i lombardská oblast Oltrepò Pavese. V severní Itálii bylo letos neuvěřitelně deštivo. Některé vinice zachvátily plísně a bylo třeba se s nimi urychleně vypořádat, informuje agentura Bloomberg.

Zároveň se velké vinařské země, jako je Itálie, musí přizpůsobit klesající oblibě červeného vína. Mladí konzumenti totiž dávají přednost lehčím bílým či šumivým vínům anebo se alkoholu zříkají zcela. „Mladší generace mají přístup k více druhům nápojů ,“ říká Carlo Flamini z monitorovacího centra Italské vinařské unie. „Víno ve výsledku konzumují spíše sporadicky, protože si vybírají různé nápoje k různým příležitostem.“

A aby toho nebylo málo, vinaře trápí i další bezprostřední hrozba – prudce rostoucí náklady. „Jako všichni jsme i my pocítili růst úrokových sazeb,“ říká Massimo Barbieri, prezident družstva Cantina Torrevilla vyrábějícího všechny druhy vín od červených po šumivá. „Mají vliv na zisky, podílníkům rozdělujeme na konci roku méně peněz než dříve.“

Z otce na syna

Italští vinaři začínali zpravidla v rodinných podnicích a většinou to tak i zůstalo. Odvětví je tak značně roztříštěné a producenti se často spoléhají na půjčené peníze, aby vůbec udrželi své firmy v chodu.

Loňské mimořádně vysoké zářijové teploty vedly v Itálii k nejskromnější sklizni hroznů za posledních 76 let a rok 2024 vypadá jen o něco lépe. „Náhlé výkyvy teplot se staly novým normálem,“ říká Barbieri. „To znamená vyšší náklady na péči o vinice a méně hroznů.“

Itálie sice zůstává podle objemu největším světovým vývozcem vína, ale prodeje ve finančním vyjádření na pěti největších spotřebitelských trzích v USA, Francii, Spojeném království, Německu a Japonsku klesly podle údajů Italské vinařské unie v roce 2023 o 7,3 procenta. Výsledek pro rok 2024 je zatím nejasný.

„Zaznamenali jsme skutečné zpomalení na domácím trhu i u exportů,“ říká Luca Castagnetti, který vede centrum výzkumu vinařského průmyslu ve Studiu Impresa. „Je to směs přechodných trendů a jiných, které budou naopak trvat déle. To přivádí společnosti v tomto odvětví do finančních potíží a mnohé z nich nemají manažerské schopnosti, aby tyto překážky překonaly.“

I ty největší a profesionálně vedené firmy zasáhl slabší odbyt. Trpí hlavně silnější červená vína, která byla kdysi základem vinařství v Itálii i ve Francii. Podle údajů Italského národního statistického institutu klesl v roce 2023 italský vývoz červených vín s chráněným označením původu o pět procent.

Prosecco vítězí

Stejně jako jejich kolegové po celém světě i italští vinaři experimentují a snaží se držet krok s preferencemi konzumentů. „Když jsme si všimli rostoucího trendu nealkoholických vín, začali jsme o tom vážně uvažovat,“ říká Marzia Varvaglionová, která vede rodinný podnik v jižní Apulii. Její specialitou jsou silná červená vína jako Primitivo di Manduria a Negroamaro, ale zkouší i méně alkoholické alternativy a letos představila své první šumivé víno bez alkoholu.

Pro výrobce je však diverzifikace finančně i časově náročná. „Prozatím jde o vedlejší obchod a my do něj nevkládáme příliš mnoho peněz,“ dodává Varvaglionová. „Chceme počkat na správný čas.“

Před rokem 2008 byl trh s šumivým vínem polarizovaný a tvořily ho převážně luxusní produkty jako šampaňské nebo levné výrobky někdy pochybné kvality. Italští pěstitelé se přeorientovali na tuto třídu vín. Prosecco, levnější alternativa šampaňského, se mezitím stalo globálním vítězem. Podle údajů vinařské unie se italský vývoz šumivých vín v letech 2010 až 2023 objemově více než ztrojnásobil. „Italští výrobci se ukázali jako odolní a schopní změny“, říká Flamini.

Vinařská turistika vzkvétá

Itálie také spoléhá na zahraniční turisty. Podle zprávy společnosti Area Studi Mediobanca italští vinaři s ročním obratem přes dvacet milionů eur (505 milionů korun) zvýšili své příjmy z turistických návštěv a degustací meziročně o patnáct procent.

Ve vinařství Cantina Torrevilla v Oltrepò Pavese mají i charakteristickou starou vinařskou věž, ve které se konají degustace nebo zábavné akce jako lisování hroznů pro děti, Barbieriho tým uvažuje o přeměně věže na muzeum a možná i o přidání restaurace.

Vinařství Marzie Varvaglionové zase začalo nabízet projížďku na koni po vinicích, po níž následuje piknik a sklenička. „Zaznamenali jsme nárůst návštěvnosti našich sklepů, a to i ze strany cizinců,“ uzavírá pro Bloomberg. „Z vinařské turistiky se dá žít.“