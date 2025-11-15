Ročník 2025 se vydařil, hlásí vinaři z celého světa. Pár míst sežehl oheň

Hrozny pro vína ročníku 2025 už jsou z valné většiny sklizené a vinaři se pouští do prvních odhadů letošní produkce. Převážně se shodují na tom, že vína budou zdařilá, i když z některých vyhlášených lokalit jich bude méně než jindy. Do sklizně také v tomto roce výrazněji promluvila klimatická změna.
Vinice nad městečkem Bernkastel-Kues na německé Mosele (31. července 2025)

Vinice nad městečkem Bernkastel-Kues na německé Mosele (31. července 2025) | foto: Tomáš Ventura, iDNES.cz

Vinice Wehlener Sonnenuhr na německé Mosele (31. července 2025)
Vinice na německé střední Mosele (28. července 2025)
Vinice mezi Assmannshausenem a Rüdesheimem v německé oblasti Rheingau (30....
Vinice u Rüdesheimu v německé oblasti Rheingau (30. července 2025)
Rekordně brzké zahájení sběru bylo typickým rysem sklizně roku 2025. V Alsasku začala 19. srpna, v Champagne o den později. Bílé hrozny v údolí Rhôny se sbíraly už v polovině srpna, o dva týdny dříve než loni. V německém Rheingau se první hrozny sklidily už koncem srpna, tedy o tři týdny dříve, než je dlouhodobý průměr, vypočítává agentura Bloomberg.

OBRAZEM: Požehnání, průvod i přípitek. Svatý Martin přivezl víno na největší košt

I průběh sklizně byl svižný. Pro příklad: na exkluzivním Château Mouton Rothschild v Bordeaux začal sběr červených hroznů 5. září a skončil historicky brzy, už 20. září.

Kvalita hroznů je výborná

Dobrou zprávou je, že vinaři od Francie přes Německo až po Španělsko, byť s několika výjimkami, jsou nadšeni kvalitou hroznů. I když výnosy jsou nižší, než by si přáli.

Na vině jsou dlouhotrvající vlny veder, sucho a ničivé požáry, které nyní pravidelně ovlivňují jak množství, tak kvalitu úrody a každoročně zasahují různé vinařské oblasti po celém světě. V každém ročníku jsou přitom dopady nerovnoměrné. Třeba francouzské Bordeaux mělo letos štěstí, naopak na jihu Francie v Corbières budou vzpomínat na „pekelné léto“, kdy srpnové požáry zničily až devadesát procent některých vinic.

Podobně hořelo i v severozápadním Španělsku, v Kalifornii či v portugalském údolí Douro. Vinaři se obávají, že i vína z nepoškozených keřů budou chuťově ovlivněna kouřem.

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

Ve francouzském Bordeaux si ovšem ročník 2025 pochvalují. „Suché a horké léto přineslo malé bobule s výraznou koncentrací vůní i struktury,“ řekla Bloombergu Véronique Sanders z Château Haut-Bailly. Podle vinařů je tak dost možné, že se znovu potvrdí tradice skvělých ročníků končících číslovkou pět.

V Burgundsku jsou výnosy o 30 procent nižší, ale červená vína z Côte de Beaune jsou fantastická a homogenní, bílá mají intenzivní aromatiku a velký potenciál ke zrání. Z Alsaska lze podle agentury Bloomberg čekat ryzlinky s křišťálovou kyselinkou a koncentrované pinoty s krásnou rovnováhou.

Nejlepší za třicet let

Mimořádné nadšení pak panuje v Champagne, producenti končící rok označují za nejlepší za třicet let. „Formule 1 mezi ročníky,“ říká sklepmistr Jean-Baptiste Lécaillon z Louis Roederer. Skvělé bude i růžové šampaňské.

Vysokou kvalitu hlásí i Německo, bohužel úroda je nejmenší od roku 2010. Výjimečně kvalitní ročník od severu po jih zaznamenala i Itálie, i když produkce je asi o desetinu nižší. „Takovou kvalitu jsme léta neviděli,“ říká enolog Gianlucca Torrengo z vinařství Prunotto v Piemontu. Vydařená budou také prosecca.

A těšit se mohou i příznivci tuzemských vín. „Letošní úroda byla větší než v minulých dvou letech, zároveň vyžadovala rychlejší a pečlivější zpracování. Kvalita sklizně se lišila podle přístupu – vinice s vyšším výnosem daly hrozny s nižším obsahem cukru, z nichž vzniknou lehká, svěží, šťavnatá a méně alkoholická vína. Naopak vinice s nižším výnosem měly hrozny plnější a vyzrálejší chuti,“ uvedl k letošní sklizni Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie.

