Rekordně brzké zahájení sběru bylo typickým rysem sklizně roku 2025. V Alsasku začala 19. srpna, v Champagne o den později. Bílé hrozny v údolí Rhôny se sbíraly už v polovině srpna, o dva týdny dříve než loni. V německém Rheingau se první hrozny sklidily už koncem srpna, tedy o tři týdny dříve, než je dlouhodobý průměr, vypočítává agentura Bloomberg.
I průběh sklizně byl svižný. Pro příklad: na exkluzivním Château Mouton Rothschild v Bordeaux začal sběr červených hroznů 5. září a skončil historicky brzy, už 20. září.
Kvalita hroznů je výborná
Dobrou zprávou je, že vinaři od Francie přes Německo až po Španělsko, byť s několika výjimkami, jsou nadšeni kvalitou hroznů. I když výnosy jsou nižší, než by si přáli.
Na vině jsou dlouhotrvající vlny veder, sucho a ničivé požáry, které nyní pravidelně ovlivňují jak množství, tak kvalitu úrody a každoročně zasahují různé vinařské oblasti po celém světě. V každém ročníku jsou přitom dopady nerovnoměrné. Třeba francouzské Bordeaux mělo letos štěstí, naopak na jihu Francie v Corbières budou vzpomínat na „pekelné léto“, kdy srpnové požáry zničily až devadesát procent některých vinic.
Podobně hořelo i v severozápadním Španělsku, v Kalifornii či v portugalském údolí Douro. Vinaři se obávají, že i vína z nepoškozených keřů budou chuťově ovlivněna kouřem.
Ve francouzském Bordeaux si ovšem ročník 2025 pochvalují. „Suché a horké léto přineslo malé bobule s výraznou koncentrací vůní i struktury,“ řekla Bloombergu Véronique Sanders z Château Haut-Bailly. Podle vinařů je tak dost možné, že se znovu potvrdí tradice skvělých ročníků končících číslovkou pět.
V Burgundsku jsou výnosy o 30 procent nižší, ale červená vína z Côte de Beaune jsou fantastická a homogenní, bílá mají intenzivní aromatiku a velký potenciál ke zrání. Z Alsaska lze podle agentury Bloomberg čekat ryzlinky s křišťálovou kyselinkou a koncentrované pinoty s krásnou rovnováhou.
Nejlepší za třicet let
Mimořádné nadšení pak panuje v Champagne, producenti končící rok označují za nejlepší za třicet let. „Formule 1 mezi ročníky,“ říká sklepmistr Jean-Baptiste Lécaillon z Louis Roederer. Skvělé bude i růžové šampaňské.
Vysokou kvalitu hlásí i Německo, bohužel úroda je nejmenší od roku 2010. Výjimečně kvalitní ročník od severu po jih zaznamenala i Itálie, i když produkce je asi o desetinu nižší. „Takovou kvalitu jsme léta neviděli,“ říká enolog Gianlucca Torrengo z vinařství Prunotto v Piemontu. Vydařená budou také prosecca.
A těšit se mohou i příznivci tuzemských vín. „Letošní úroda byla větší než v minulých dvou letech, zároveň vyžadovala rychlejší a pečlivější zpracování. Kvalita sklizně se lišila podle přístupu – vinice s vyšším výnosem daly hrozny s nižším obsahem cukru, z nichž vzniknou lehká, svěží, šťavnatá a méně alkoholická vína. Naopak vinice s nižším výnosem měly hrozny plnější a vyzrálejší chuti,“ uvedl k letošní sklizni Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie.