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Slábnoucí spotřeba alkoholu vídeňské vinaře netrápí. Zažívají zlaté časy

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  20:00
Fronta před občerstvením Wieninger am Nussberg ve vídeňských vinicích (27....

Fronta před občerstvením Wieninger am Nussberg ve vídeňských vinicích (27. října 2022) | foto: Tomáš Ventura, iDNES.cz

Podzimní atmosféra ve vídeňských vinohradech (27. října 2022)
Podzimní atmosféra ve vídeňských vinohradech (27. října 2022)
Občerstvení Wieninger am Nussberg ve vídeňských vinicích (27. října 2022)
Občerstvení Wieninger am Nussberg ve vídeňských vinicích (27. října 2022)
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Navzdory celosvětovému poklesu spotřeby alkoholu vinaři ve Vídni žádnou krizi nepociťují. Naopak. Poptávka po vínech z rakouské metropole je podle nich nejvyšší v historii. Tamní sdružení WienWein navíc oznámilo, že se v příštím roce chce ještě výrazněji zaměřit na rozvoj vinařské turistiky.

Podle rakouských vinařů stojí za úspěchem především silná domácí poptávka. Ze zhruba čtyř milionů láhví vína, které se ve Vídni každoročně vyrobí, zůstávají téměř dvě třetiny přímo na tamním trhu. Rakouští vinaři navíc věří, že nadcházející roky pro ně budou ještě úspěšnější, píše Der Standard.

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„Vývoj je velmi pozitivní. Poptávka po vídeňském víně je nejvyšší, jakou jsme kdy zažili,“ uvedl na tiskové konferenci vinař Rainer Christ z vinařství Christ. Jeho podnik je jedním ze šesti členů sdružení WienWein, které vzniklo v roce 2006 s cílem společně propagovat vídeňská vína. Vedle vinařství Christ sdružuje také podniky Cobenzl, Edlmoser, Fuhrgassl-Huber, Mayer am Pfarrplatz a Wieninger.

Vídeňské víno si vychutnává i mladá generace

Rakouští vinaři zároveň odmítají tvrzení, že mladá generace ztrácí o alkohol, a zejména o víno, zájem. Podle nich mladí lidé nepřestali pít, jen ke konzumaci alkoholu přistupují jinak než předchozí generace.

„Často slýcháme, že mladí už nepijí. Není to pravda. Jsou náročnější na kvalitu a víno si raději vychutnají při příjemné příležitosti než ve velkém množství,“ shodují se členové sdružení WienWein.

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Podle analýzy institutu Economica přináší vinařství vídeňské ekonomice každoročně přidanou hodnotu zhruba 880 milionů eur (přibližně 21,1 miliardy korun). Na vinařství je navíc přímo či nepřímo navázáno téměř 12 tisíc pracovních míst. Většina z nich vzniká v navazujících odvětvích, jako jsou gastronomie, hotelnictví, obchod, logistika nebo marketing.

Letošní úroda se vyvedla

Optimisticky zatím vídeňští vinaři hodnotí také letošní úrodu. Kvůli teplému a mimořádně suchému jaru očekávají začátek sklizně o deset až čtrnáct dní dříve než v loňském roce, tedy už v polovině srpna.

Za rychlejším dozráváním hroznů však stojí především nedostatek vláhy. „V zimě napadlo málo sněhu a na jaře téměř nepršelo. Rostliny jsou kvůli nedostatku vody pod stresem, což urychluje jejich vývoj,“ vysvětlil Josef Wimmer-Schmidt z vinařství Cobenzl.

Sdružení WienWein zároveň představilo ambiciózní plán na další podporu vinařské turistiky. Už v roce 2027 chce spustit novou online platformu Vienna Wine Adventure, prostřednictvím které si budou moci návštěvníci rezervovat vinařské stezky, výlety na elektrokolech nebo degustace přímo ve vinohradnických oblastech Vídně.

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Součástí projektu budou také pikniky mezi vinicemi či rezervační systém pro zapojená vinařství. Podle vinaře Fritze Wieningera ale rozhodně nepůjde o masovou turistiku. „Nechceme vracet do Grinzingu autobusy plné turistů ani budovat umělé návštěvnické centrum po vzoru kalifornského Napa Valley,“ uvedl. Nová platforma má podle něj oslovit především individuální cestovatele, kteří vyhledávají autentické gastronomické zážitky a kvalitní víno, uzavírá Der Standard.

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