Balatonfüred je lázeňským městem již od 18. století a leží přibližně hodinu a půl od Budapešti. Nachází se zde stovky vinařství, která jsou ovšem bez auta poměrně těžko dostupná.
Virág Szabóová, která v této oblasti tráví léto už od dětství, proto přišla s myšlenkou vytvořit okružní trasu na principu hop-on, hop-off. Cestující tedy mohou kdykoli vystoupit a zase nastoupit. „Poprvé mě to napadlo, když jsem cestovala po Jižní Africe ve staré tramvaji, která jezdí mezi Stellenboschem a Franschhoekem,“ svěřila se deníku The Guardian. „Nechápala jsem, proč to tady ještě nikoho nenapadlo.“
Autobus značky DAF z roku 1984 objevila v Nizozemsku. Natřela ho nazeleno a zadní část nechala otevřenou, aby se lidé mohli kochat výhledem na vinice a jezero. Název 46° Balaton Borbusz odkazuje na skutečnost, že maďarská vinařská oblast se nachází na stejné zeměpisné šířce jako Bordeaux, Burgundsko a Rhône.
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Do letošního května se jí podařilo úspěšně oslovit 22 vinařství podél dvou odlišných tras – jedna se zaměřuje na ty známější a druhá na odlehlejší. Nyní se stezky rozrostly o dalších sedm vinařů a mnoho dalších se chce také zapojit.
„Při výběru mám tři kritéria. Zajímá mě, jestli je víno dobré, zda jsou z místa hezké výhledy a jestli vinařství dokáže nabídnout nějakou formu pohostinství,“ říká Szabóová. Mnohá vinařství jsou rodinné provozy a nikdy předtím o otevření se veřejnosti neuvažovaly. Jen velmi malá část maďarské produkce se totiž prodává na trhu a pouze třetina se vyváží.
Zelený autobus odjíždí z Balatonfüredu přibližně každé dvě hodiny – první v jedenáct dopoledne, poslední v devět večer. Během cesty je možné navštívit čtyři vinařství, která si návštěvníci vyberou předem, nebo až během cesty. Celodenní lístek stojí 42 eur, takže zhruba tisícovku.
Víno je život
Přestože cestovní ruch Maďarska vzkvétá, hlavní atrakcí je stále Budapešť. Szabóová proto doufá, že okružní jízdy přilákají návštěvníky i do vzdálenějších koutů. Původně se počítalo s provozem autobusu jen do září, ale díky zájmu se rozhodli prodloužit sezonu až do poloviny října.
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Jednou z prvních zastávek, kterou si cestující mohou vybrat, je Mórocz Pince. Vinařství založil bývalý hudebník Tamás Mórocz a ročně vyprodukuje 4 až 5 tisíc láhví. Mezi jeho speciality patří traminer a merlot rosé.
„Když ještě existoval Sovětský svaz, kladl se důraz na množství, které se vyvezlo do zemí východního bloku. Kvalita nikoho nezajímala,“ řekl Mórocz. Ačkoli mu je teprve 38, vínu se věnuje již 15 let. „Chtěl jsem k tomu přistupovat jinak. S lehkostí, nadhledem a nohama pevně na zemi,“ vzpomíná.
Toho dosáhl například tím, že každý ročník má etikety na specifické téma. Na těch z roku 2025 jsou fotografie jeho dědečka, který ho s vínem seznámil. „Zemřel v roce 2012, takže ani neví, že je slavný,“ usmívá se Mórocz.
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O patnáct minut dál se nachází vinařství Gábora Gazdaga. „Dřív jsem hrál badminton, ale pak jsem hodně přibral a začal jsem se bát, že se v důchodu budu nudit,“ vypráví. „Lov, rybaření nebo sbírání známek mě nezajímaly, ale vždycky jsem měl rád víno, tak jsem si koupil pozemek a teď jsem tady.“
Pro jeho souseda, Jánose Fogla, je víno naopak celý život. Vyrábí ho totiž už od roku 1994 a v okolí je považován za génia, který křížením révy vytváří jedinečné odrůdy, co by v oblasti vlastně vůbec neměly fungovat.
Přestože je dnes Balatonfüred elegantní pobřežní městečko, kdysi se zde rozkládala bažinatá krajina. Díky rozsáhlým stavebním zásahům se jezero proměnilo, a to samé se chystají udělat místní vinaři s pomocí 46° Balaton Borbusz, uzavřel The Guardian.
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