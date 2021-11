Ve Vietnamu leží bez využití hora hliníku za miliardy. Pomůže vyřešit krizi?

Obří hromada hliníku leží zhruba hodinu jízdy od Ho Či Minova města směrem k pobřeží Jihočínského moře. Hora kovu o délce asi jednoho kilometru je už od roku 2019 zahalená obrovskou černou plachtou. Kdyby se Vietnamu podařilo toto množství hliníku dostat na trh, světové ceny této komodity by citelně klesly a hliníkovou krizi by se takto dalo účinně čelit. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Britský analytik Duncan Hobbs se domnívá, že hora suroviny, odpovídá asi roční spotřebě hliníku celé Indie. Při současných cenách by takové množství tohoto velmi lehkého kovu bělavě šedé barvy stálo asi pět miliard dolarů, což je v přepočtu asi 110 miliard korun.

„V tuto chvíli je na trhu nejméně hliníku za posledních dvacet let. Jeho zásoba kousek od Jihočínského moře by tento nedostatek vyřešila a část těchto zásob by dokonce ani nebyla využita,“ řekl Hobbs agentuře Bloomberg.

Překážkou, která brání dodání kovu na trh, jsou vietnamské celní orgány. Hora hliníku byla zabavena v rámci policejního vyšetřování, které vedly Spojené státy v roce 2019 proti jednomu z asijských miliardářů. Podle tamějších úřadů hliník protiprávně nashromáždila společnost Global Vietnam Aluminium. Vyšetřování ještě zcela neskončilo, a proto hliník zůstává zabaven.

Asi 1,8 milionu tun kovu tak stále leží pod bedlivým dohledem ve vietnamských skladech a ceny mezitím rapidně rostou. Hodnota celé hory stoupla od zabavení asi o polovinu. Hliník se stále více využívá v automobilovém průmyslu. Používají ho ale také výrobci plechovek, chytrých telefonů či energetických systémů.

Mezitím ale poradenská společnost CRU vietnamské zásoby hliníku ze svých odhadů pro případné budoucí zpracování vyškrtla. Podle firmy jsou totiž tyto zásoby už tak staré, že se stejně v praxi nedají využít a dál průmyslově zpracovat.

„Je jen málo pravděpodobné, že by tato zásoba hliníku ve Vietnamu měla přinést pro spotřebitele nějaký větší benefit,“ uvedl pro Bloomberg Ross Strachan, který je analytikem společnosti CRU v Londýně.

Ačkoliv ještě v minulé dekádě byla situace na trhu s hliníkem kvůli nezájmu odlišná, nyní jeho cena roste. Může za to i snižování jeho výroby v Číně, která se snaží o redukci emisí oxidu uhličitého v oblasti těžkého průmyslu. V letošním roce asijská velmoc odstavila z provozu zařízení na produkci hliníku s kapacitou více než dva miliony tun, což odpovídá asi šesti procentům celkové produkce ve státě.

K růstu cen přispěl i nedávný vojenský puč v Guineji, která je hlavním producentem bauxitu. Převrat totiž zvýšil obavy o dodávky této hlavní suroviny, která se používá právě pro výrobu hliníku. Problémy hlásí i hutě v Evropské unii. Ty bojují s rostoucími náklady na výrobu, ceny emisních povolenek a energie jsou v posledních týdnech na absolutních rekordech.