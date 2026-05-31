Vietnam si s prodejem padělků hlavu neláme. Americké hrozby novými cly nezabírají

  13:00
Ačkoliv Spojené státy dlouhodobě hrozí Vietnamu vysokými cly kvůli rozsáhlému padělání světových značek, v zemi se toho za poslední měsíce příliš nezměnilo. Potvrdili to reportéři agentury Reuters, kteří během května navštívili tržiště Ninh Hiep na okraji Hanoje. Zjistili, že obchod s falešným zbožím zde dál funguje prakticky bez omezení.
Zboží s logy známých oděvních značek na tržnici Ninh Hiep na okraji vietnamského hlavního města Hanoj (5. května 2026) | foto: Reuters

Washington považuje porušování práv duševního vlastnictví ve Vietnamu za vážný problém, který poškozuje i americkou ekonomiku. Na konci dubna proto Spojené státy zařadily Vietnam mezi největší světové hříšníky v oblasti ochrany autorských práv a varovaly, že mohou zahájit vyšetřování, které by mohlo vést až k zavedení nových cel, píše agentura Reuters.

Vietnam začne bojovat proti padělkům. Ale jen proti těm, které sám dováží

Každodenní realita ve vietnamských ulicích ale ukazuje, že si místní obchodníci z amerických varování příliš nedělají. A to i navzdory faktu, že vietnamské exporty do Spojených států prudce rostou. Jen za první čtvrtletí letošního roku dosáhl americký obchodní deficit vůči Vietnamu téměř 55 miliard dolarů, což je více než v případě Číny nebo Mexika.

Tlak úřadů je spíše symbolický

V době, kdy administrativa prezidenta Trumpa tlačí na Čínu prostřednictvím cel, patří Vietnam mezi země, které z této situace výrazně profitují. Podle agentury Reuters ale tlak vietnamských úřadů na místní padělatele zůstává spíše formální a nemá výraznější důsledky v praxi.

„Policie přijede jednou za rok s televizním štábem. Natočí zabavení zboží v jednom obchodě a pak je zase všechno při starém,“ popsala reportérům Reuters jedna z prodavaček, která během jejich návštěvy nabízela falešná trička značky Ralph Lauren.

Vietnam se ale oficiálně brání tím, že ochranu duševního vlastnictví postupně posiluje. Je to jen pár týdnů, co zahájila vietnamská vláda novou kampaň proti padělkům a online pirátství, která probíhala od 7. do 30. května.

Plán druhé invaze. Vietnam se chystá na válku s USA, ukazují uniklé dokumenty

Jak ale reportéři ukázali, ani podle samotných vietnamských obchodníků podobné akce vietnamských úřadů nemají dlouhodobý efekt. Reportéři během návštěv tržiště mluvili s přibližně deseti prodejci, kteří se shodovali v tom, že zásahy úřadů jsou spíše symbolické.

Ralph Lauren, Calvin Klein i Gucci

Reportéři na tržišti na okraji Hanoje viděli desítky stánků s falešným oblečením značek Ralph Lauren, Calvin Klein, Gucci, Gap nebo Alo Yoga. Mnoho výrobků mělo čínské štítky a podle samotných prodavačů většina zboží pochází z čínského Kantonu, menší část se pak vyrábí přímo ve Vietnamu.

Jeden z vietnamských obchodníků uvedl, že po nedávné policejní kontrole některé stánky sice omezily vystavování padělaného značkového zboží, samotný prodej ale pokračuje dál. „Když si zákazník objedná konkrétní věc, máme ji pořád ve skladu,“ přiznal.

Úzkými uličkami tržiště Ninh Hiep na okraji Hanoje ve stejnou chvíli dál projíždějí motocykly, kteří zboží rozvážejí do obchodů i do dalších měst po celém Vietnamu. „Dokud existuje poptávka, bude existovat i nabídka,“ uzavřel pro Reuters situaci jeden z prodejců.

