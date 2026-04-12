„Pokud zaseju novou úrodu, je to, jako bych vyhazoval peníze oknem. Raději to nechám ležet ladem,“ uvedl pro The Wall Street Journal pěstitel rýže Vo Minh Tam, který také zároveň provozuje obchod se zemědělskými potřebami.
Hnojiva přestal naskladňovat, jelikož farmáři v okolí odložili plány na výsadbu na květnovou sezonu. Přestože má provozovna místo pro sto tun hnojiv, na konci března jich měl jen čtyři. „Kdybych si teď dělal zásoby hnojiv, určitě bych přišel o peníze. Všichni farmáři si stěžují, jak je to drahé,“ doplnil.
|
Konflikt na Blízkém východě spustil řetězovou reakci napříč celým odvětvím. Drahá elektřina zastavuje zpracování rýže, nedostatek paliv brzdí dopravu a vysoké ceny hnojiv vedou farmáře k odkládání výsadby. Od začátku války je přesun všeho včetně hnojiv nákladnější a nikdo neví, zda jednání o míru skutečně povede ke stabilitě.
„Myslím, že světoví vůdci se možná zbláznili. Přál bych si, abychom se mohli vrátit do starých časů, kdy bylo počasí i život stabilnější,“ řekl 71letý pěstitel rýže Nguyen Thanh Tam, který si chtěl koupit po sklizni nový motocykl.
|
Aktuálně i po zprávách o oznámení příměří má v plánu zůstat u jízdního kola. „Pořád mám velké obavy,“ zmínil. Podle něj zůstanou ceny vysoké, a to zejména u hnojiv.
Pokud jde o ropu a hnojiva, Asie je obzvláště závislá na Blízkém východě. Třetina světové produkce hnojiv pochází z Blízkého východu a globální ceny močoviny, běžného hnojiva pro rýži, vzrostly od ledna o více než 70 procent.
Hromadění zásob
Velkoobchodní cena rýže, přestože výrobní náklady rostou, ovšem krátkodobě poklesla. Starší sklizeň se hromadí ve skladech a přístavech, protože ji kvůli drahé dopravě a nejistotě odběratelů, kteří odkládají nákupy, nelze včas vyvézt.
„Normálně bychom závodili s časem a nakládali pytle rýže na nákladní auta, abychom plnili objednávky. Ale teď žádné objednávky nejsou,“ uvedl šestapadesátiletý Phan Van Suong, který pracuje ve skladu s rýží.
Zhruba 90 procent rýže, kterou Vietnam vyváží, hlavně na Filipíny, ale i do Afriky a Spojených států, pochází z oblasti delty Mekongu. Z nížiny se ročně vyváží zhruba osm milionů tun rýže, čtyři miliony tun ovoce a téměř dva miliony tun mořských plodů.
|
Přestože přebytek rýže může krátkodobě brzdit růst cen potravin, u hůře skladovatelných plodin, jako je zelenina, experti očekávají výraznější zdražování.
„Složité systémy mají tendenci vytvářet nepříjemné problémy,“ řekl Paul Teng Piang Siong, vedoucí pracovník v oblasti potravinové bezpečnosti v singapurském institutu ISEAS. Doplnil, že i kdyby zavládl trvalý mír, důsledky nejnovějšího vojenského tažení Spojených států budou v zemědělství pravděpodobně přetrvávat.