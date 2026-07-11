Konec falešného luxusu? Vietnam pod tlakem USA přitvrdil v boji proti padělkům

Ve skladech na okraji Ho Či Minova Města našla policie letos přes 23 tisíc párů pantoflí s logy Nike, Adidas, Crocs či Gucci. Se značkami ale neměly nic společného. Podle BBC šlo o padělky v hodnotě zhruba dvou miliard vietnamských dongů, tedy více než 1,6 milionu korun.
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Podobné zboží se přitom ve Vietnamu dlouho prodává prakticky na očích. Na turistických tržištích lze narazit na napodobeniny luxusních bot, kabelek, triček i hodinek za zlomek ceny originálů. Vietnam si proto získal pověst jednoho z hlavních světových center výroby a prodeje levných kopií značkového zboží.
Celostátní kampaň proti padělkům
Vláda nyní tvrdí, že se tento obraz snaží změnit. Od 7. května vede celostátní kampaň proti padělkům, online pirátství a porušování ochranných známek. Podobné zátahy sice probíhaly i dříve, tentokrát jsou ale podle obchodníků kontroly častější a přísnější.
„Každou chvíli úřady spustí razie proti padělkům, ale obvykle se zaměřují na dražší věci, jako jsou luxusní kabelky nebo kufry,“ popsala prodavačka z tržiště Saigon Square v Ho Či Minově Městě, která vystupuje pod pseudonymem Thanh Truc. Dříve podle ní inspektoři zabavili část zboží a po čase se vše vrátilo do starých kolejí. „Ale tentokrát ne,“ dodala.
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Za tvrdším postupem stojí i americký tlak. Úřad obchodního zmocněnce USA letos v dubnu označil Vietnam za problematickou zemi kvůli dlouhodobému selhávání při ochraně duševního vlastnictví. Hanoj následně oznámila, že od května zvýší počet zásahů proti podobným deliktům nejméně o pětinu oproti loňsku.
Jedním z hlavních terčů se staly tržnice Saigon Square a Ben Thanh Market, známé nabídkou falešných značek. Po sérii neohlášených kontrol v polovině května tam úřady zabavily padělky a udělily pokuty přesahující 400 tisíc korun. Jen během posledních tří květnových týdnů vietnamské úřady řešily více než 1 400 případů porušování duševního vlastnictví.
Hra na schovávanou
Prodejci se ale raziím umí přizpůsobit. Podle Thanh Truc se před příchodem kontrolorů na trhu obvykle ozve varování a část zboží zmizí z pultů. „Některé obchody vystavují méně věcí s logy, ale zásoby mají pořád vzadu,“ uvedla.
Zásobování padělky často začíná za hranicemi v Číně, odkud vietnamské velkoobchody dovážejí zboží ve velkém. Nahrává tomu blízkost výrobních kapacit i dlouholetá tradice textilní a kožedělné výroby v regionu. Nelegální trh se tak opírá o dostupný materiál, know-how i pracovní sílu.
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Zátahy pokračovaly i v červnu. V provincii Thanh Hoa policie rozbila síť, která vyráběla a prodávala přes deset tisíc kusů falešných šperků napodobujících značky Bvlgari, Cartier, Louis Vuitton či Tiffany & Co. Vyšetřovatelé odhadují, že si skupina přišla na více než 24 milionů korun.
Přísnější postup vítají někteří lokální tvůrci. Návrhářka Thi Nguyen, která prodává vlastní oblečení v Ho Či Minově Městě a Da Latu, říká, že padělky poškozují i domácí značky. Zákazníci podle ní často zaplatí více za falešné „luxusní“ šaty než za originální kus od vietnamského návrháře. „Tohle není o vítězích a poražených. Je to o obnovení férovosti,“ uvedla.
Poptávka jen tak nezmizí
Jiní lidé ale považují padělky za dostupnou alternativu. Huy z Da Nangu, který pravidelně kupuje falešné dresy a boty, říká, že zatýkání prodejců problém nevyřeší. „Pokud padělky nepůjde úplně odstranit a pořád je snadno koupím, své zvyky nezměním,“ řekl.
Trh živí i ekonomická realita. V zemi s nízkými příjmy jsou originální luxusní produkty pro většinu lidí nedostupné. „Zákazníci často vědí, že kupují falešné zboží, ale berou ho jako jedinou přijatelnou možnost,“ upozornila odbornice na etickou spotřebu Thi Thanh Huong Tran.
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Velkou část zákazníků navíc tvoří turisté. A i kdyby úřady postup ještě zpřísnily, výrobci i prodejci už hledají způsoby, jak pravidla obejít. Upravují názvy značek, mění loga nebo design tak, aby připomínal originál, ale nebyl jeho přímou kopií.
Podle Thi Thanh Huong Tran proto padělky z vietnamského trhu jen tak nezmizí. „Nemůžete to odstranit,“ říká. „Ať vláda přijme jakékoli kroky, najdou způsob, jak je obejít. Dokud existuje poptávka, najde se i prodejce.“