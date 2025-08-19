Stát sám zafinancuje 129 projektů od rozvoje měst až po dopravu s celkovou investicí zhruba 18 miliard dolarů, uvádí vládní prohlášení na oficiálních webových stránkách. Dalších přibližně 30,5 miliardy dolarů směřuje do 121 projektů financovaných z jiných zdrojů, včetně několika zahraničních společností, které se současně rozbíhají, dodává zpráva.
Mezi nové projekty patří most Rach Mieu 2 v Mekongské deltě, mezinárodní finanční centrum Saigon Marina, výzkumné a vývojové centrum státní skupiny Viettel a Národní výstavní a kongresové centrum v Hanoji.
„Objem investic odpovídá přibližně třinácti procentům hrubého domácího produktu. Projekty změní stav strategické infrastruktury naší země,“ uvedl podle Bloombergu vietnamský premiér Pham Minh Chính.
Vietnam tak dále zintenzivňuje úsilí o dosažení růstu HDP v letošním roce alespoň o osm procent, a to navzdory globálním nejistotám a jednáním o podrobnostech obchodní dohody se Spojenými státy. Ta zatím na vietnamské zboží uvalila cla ve výši 20 procent.
Premiér Chính minulý měsíc vyzval ministerstva, aby připravila okamžitá i dlouhodobá opatření na restrukturalizaci ekonomiky a podporu růstu. Cílem je letos dosáhnout růstu HDP v rozmezí 8,3 až 8,5 procenta, uzavírá Bloomberg.