Vietnam rozjel investice za bezmála padesát miliard dolarů, chce podpořit růst

Autor:
  10:08
Vietnamská vláda představila v úterý 250 nových investičních projektů v celkové hodnotě 48 miliard dolarů, v přepočtu tedy asi bilionu korun. Chce tak masivně podpořit hospodářský růst.

Předseda vlády Vietnamu Pham Minh Chính (11. září 2023) | foto: Reuters

Stát sám zafinancuje 129 projektů od rozvoje měst až po dopravu s celkovou investicí zhruba 18 miliard dolarů, uvádí vládní prohlášení na oficiálních webových stránkách. Dalších přibližně 30,5 miliardy dolarů směřuje do 121 projektů financovaných z jiných zdrojů, včetně několika zahraničních společností, které se současně rozbíhají, dodává zpráva.

Mezi nové projekty patří most Rach Mieu 2 v Mekongské deltě, mezinárodní finanční centrum Saigon Marina, výzkumné a vývojové centrum státní skupiny Viettel a Národní výstavní a kongresové centrum v Hanoji.

„Objem investic odpovídá přibližně třinácti procentům hrubého domácího produktu. Projekty změní stav strategické infrastruktury naší země,“ uvedl podle Bloombergu vietnamský premiér Pham Minh Chính.

USA a Vietnam uzavřely celní dohodu, akcie oděvních značek vystřelily vzhůru

Vietnam tak dále zintenzivňuje úsilí o dosažení růstu HDP v letošním roce alespoň o osm procent, a to navzdory globálním nejistotám a jednáním o podrobnostech obchodní dohody se Spojenými státy. Ta zatím na vietnamské zboží uvalila cla ve výši 20 procent.

Premiér Chính minulý měsíc vyzval ministerstva, aby připravila okamžitá i dlouhodobá opatření na restrukturalizaci ekonomiky a podporu růstu. Cílem je letos dosáhnout růstu HDP v rozmezí 8,3 až 8,5 procenta, uzavírá Bloomberg.

