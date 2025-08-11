Nguyen Thi Huong je jednou z mnoha lidí, kteří musejí opustit svá pole kvůli nově vznikajícímu golfovému klubu. Výměnou za pozemek o rozloze 200 metrů čtverečních dostala 3 200 dolarů (67 tisíc korun) a zásobu rýže. „Celá vesnice se projektu obává, protože nám vezme půdu i práci,“ řekla Reuters padesátiletá farmářka.
Výstavba hřiště o rozloze 990 hektarů má začít příští měsíc a jde o první projekt rodinného podniku Donalda Trumpa ve Vietnamu. Slavnostního zahájení stavby se zúčastnil Trumpův syn Eric a jeho žena Lara.
Luxusní golfový klub postaví vietnamská realitní společnost KinhBac City. Prezidentova firma bude resort provozovat po dokončení, ale do stavebních investic nebo výplaty kompenzací zapojená není, upozorňuje Reuters.
Pět zemědělců, kterým hrozí ztráta pozemku, uvedlo, že jim úřady nabídly odškodné ve výši dvanáct až třicet dolarů za metr čtvereční (252 až 630 korun). Poskytnou jim také náhradu za zničené rostliny a zásoby rýže na dva až dvanáct měsíců.
Několik farmářů ale uvedlo, že s navrhovanou částkou nejsou spokojení, protože se jim odkup nevyplatí. Většina z nich je navíc v pokročilém věku a obávají se, že po ztrátě půdy budou mít problém najít ve Vietnamu jinou práci.
„Stárnu a neumím dělat nic jiného, než pracovat na farmě,“ svěřila se Nguyen Thi Chuc, která pěstuje banány. Podle právníků a investorů by ovšem nový golfový resort měl vytvořit lepší pracovní pozice a celou provincii Huang Yen obohatit.
K čemu nám to bude?
V zemi, kde stále vládne komunistický režim, je zemědělská půda spravována státem. Farmáři dostávají malé pozemky k dlouhodobému užívání, přestože nemají téměř žádná práva, když se úřady rozhodnou vzít si je zpět. Protesty jsou zde sice běžné, ale většinou marné.
Vietnamský premiér Phạm Minh Chính na slavnostním zahájení výstavby v květnu oznámil, že zemědělci budou odškodněni spravedlivě. Developerská firma ovšem už nyní snížila plán finančních kompenzací, který přesahoval 500 milionů dolarů.
Nguyen Thi Huong si pronajímá i větší pozemek od jiných vesničanů, ale nárok náhradu dostane pouze za ten malý, který jí byl přidělen. „Nemáme právo vyjednávat, což je škoda,“ stěžoval si zase jiný zemědělec, kterému bylo sděleno, že za své pole dostane přibližně dvanáct dolarů za metr čtvereční. „Takhle nízkou částku bych přijal, kdyby byla půda použitá na výstavbu silnic nebo jiné veřejné infrastruktury. Tohle je ale obchodní projekt a nevím, jak by to mohlo přispět k lepšímu životu místních,“ tvrdí.
I 65letý Le Van Tu dostane odškodnění za své malé pole. Vlastní ale ještě restauraci ve vedlejší vesnici, kterou plánuje zmodernizovat. Čeká totiž příliv movitějších klientů. „Ceny pozemků v obci se od říjnového oznámení pětkrát zvýšily. Jsem ale rád, že kvůli stavbě zmizí nedaleká prasečí farma.“