Když Trump na počátku dubna představoval rozsáhlý balíček recipročních cel vůči řadě zemí, nevynechal ani Vietnam – asijskou zemi, jejíž ekonomika stojí na obchodu se zahraničím. Jen vývoz do USA se na jejím HDP podílí třetinou. Pokud by takto vysoká cla Spojené státy uplatňovaly dlouho, hrozily by Vietnamu ekonomické problémy. Těm se chce vyhnout právě důraznějším bojem proti padělkům, píše portál Der Standard.

Trump i mnoho dalších státníků a odborníků dlouhodobě Vietnam kritizuje proto, že nedostatečně přistupuje k digitálnímu pirátství a padělanému zboží. Vietnamské ministerstvo financí proto přišlo s nápadem, aby tamní celní správa výrazně zpřísnila kontrolu importovaného zboží na hranicích.

Podle rakouského portálu jde o snahu celních úřadů reagovat na kritiku z Washingtonu, aby Vietnam důrazně posunul v před ochranu duševního vlastnictví, pokud chce předejít tvrdým obchodním opatřením.

Vietnamští úředníci měli zároveň rozeslat varování několika desítkám tamních firem kvůli používání nelegálního softwaru, a to na základě stížností organizace Business Software Alliance, která sdružuje technologické giganty jako Microsoft, Oracle a Adobe.

Mezi prioritně sledované položky se mají řadit padělky luxusních módních značek včetně Prady či Gucci. Dále jde o elektroniku Samsung či hračky Lego a Mattel. Na seznamu kontrolovaných výrobků se ocitly také šampony značky Procter & Gamble.

Podle webu Der Standard se však navzdory snahám tamější vlády o potírání nelegálního obchodu padělané zboží v zemi zatím stále prodává. V uplynulém týdnu bylo v jednom z nákupních center v Ho Či Minově Městě možné zakoupit falešné kabelky a peněženky s logem Prada, které mají pocházet z Číny.

Padělků z Vietnamu se opatření netýká

Vietnam se dlouhodobě snaží v praxi uplatňovat takzvanou bambusovou diplomacii, která stojí na udržování dobrých vztahů s představiteli Spojených států i Číny. Ve stejnou chvíli Vietnam věří, že i toto nové opatření na hranicích v rámci bojuje proti nelegálnímu zboží přiměje administrativu amerického prezidenta Trumpa, aby výrazně zmírnila razanci uvalených celních bariér. Trumpovi a jeho týmu se ale nemusí líbit, že opatření nijak neomezuje nelegální zboží, které se vyrábí právě ve Vietnamu, odkud putuje do Ameriky.

Ještě nedávno vietnamští političtí představitelé slibovali, že ekonomika v roce 2025 poroste až osmiprocentním tempem, k čemuž měl výrazně přispět právě i vývoz do USA. To také bylo jedním z hlavních důvodů, proč Vietnam v roce 2023 povýšil vztahy s Washingtonem na úroveň strategického partnerství.

Nyní je ale tento ohlášený růst v ohrožení, pokud k dohodě mezi USA a Vietnamem nedojde. Výzva by to byla i pro tamní komunistickou stranu, která svou legitimitu staví na ekonomických úspěších. Ty se ale nyní mohou jevit jako až příliš ambiciózní, uzavírá Der Standard.