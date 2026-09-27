Vidí, slyší a zaznamenávají. Chytré brýle mají změnit svět, lidé se jich ale bojí

Chytří pomocníci, kteří dokážou sledovat okolí, poslouchat uživatele a reagovat na jeho potřeby, mají podle technologických firem otevřít cestu k nové éře osobních zařízení. Zároveň však vyvolávají stále větší obavy o soukromí. Nejvýraznějším příkladem jsou chytré brýle Ray-Ban od společnosti Meta, které kombinují známý design výrobce EssilorLuxottica s umělou inteligencí.
Právě tyto brýle se staly symbolem debaty o tom, kam až může zajít všudypřítomná elektronika. Kritici upozorňují, že zařízení vybavená kamerami a mikrofony mohou zachycovat lidi, kteří s nahráváním vůbec nesouhlasili. Několik podniků ve Velké Británii už používání brýlí omezilo. Patří mezi ně i jeden z největších britských řetězců hospod Wetherspoon.
Meta by navíc podle mediálních zpráv mohla už ve středu na své konferenci Connect představit novou generaci chytrých brýlí bez kamery. Firma tím ukazuje, jak složité je pro technologické společnosti najít rovnováhu mezi užitečností nových zařízení a obavami veřejnosti.
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Ve hře je přitom obrovský trh, píše agentura Reuters. Technologické firmy hledají nástupce či doplněk smartphonu, jehož globální trh má hodnotu přes 600 miliard dolarů. Kromě brýlí proto zkoušejí také přívěsky, odznaky nebo hlasové rekordéry, které se magneticky připevňují k telefonu. Některé z těchto produktů se zatím prosazují rychleji ve firmách než mezi běžnými spotřebiteli.
Samsung chce postupovat opatrně
Samsung se chystá vstoupit na trh chytrých brýlí ještě letos ve spolupráci se značkami Gentle Monster a Warby Parker. Brýle ale podle vedení firmy nemají být náhradou za smartphone.
„Vítězné formáty budou ty, které učiní interakci přirozenější, užitečnější a důvěryhodnější,“ řekl Reuters v červenci Jay Kim, výkonný viceprezident mobilní divize Samsungu. S tím, jak bude umělá inteligence přebírat stále více úkolů, budou podle něj uživatelé požadovat systémy, které zůstanou bezpečné a pod jejich kontrolou.
Pro některé mladé technologické firmy je přitom vyřešení otázky soukromí podstatně zásadnější. Úspěch jejich produktů může záviset na tom, zda přesvědčí uživatele, že zařízení nebude bez jejich vědomí zaznamenávat okolí.
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Podobnou vizi má šéf OpenAI Sam Altman. V prosinci popsal představu zařízení, které bude neustále rozumět tomu, co se kolem uživatele děje, a samo pozná, kdy má pomoci a kdy má zůstat potichu.
Podle Altmana by takové zařízení mělo v ideálním případě zpracovávat data přímo v něm, nikoli je nepřetržitě odesílat do cloudu. Pokud má zařízení poslouchat a sledovat celý život uživatele, lidé podle něj nebudou chtít, aby všechna tato data běžela přes cloudové servery. Dodal však, že zavedení potřebného lokálního zpracování může trvat ještě několik let.
Právě v tom spočívá jeden z hlavních paradoxů AI zařízení. Čím více informací o okolním světě dokážou získávat, tím užitečnější mohou být. Současně ale roste množství dat, která mohou zachytit o dalších lidech.
Kontrolka, která má svítit
Otázku už řeší i soudy. Žaloba podaná proti Metě a americké společnosti Luxottica of America tvrdí, že u nahrávek pořízených chytrými brýlemi mohli hodnotitelé vidět a označovat záběry lidí při převlékání, v koupelnách nebo při manipulaci s finančními informacemi.
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Podle právníka Ryana Clarksona, jehož kancelář zastupuje žalující spotřebitele, nemuseli lidé zachycení na těchto záznamech často vůbec vědět, že je někdo natáčí.
Meta obvinění odmítá a uvedla, že je bude napadat. Firma zároveň upozorňuje, že při natáčení svítí na brýlích kontrolka, kterou nelze vypnout, aby lidé v okolí věděli o pořizování záznamu. Kamera se podle společnosti deaktivuje také v případě, že je kontrolka zakryta nebo s ní někdo manipuluje.
Meta dodává, že kontrola uživatelských dat za účelem zlepšování produktů je běžnou praxí v celém technologickém odvětví a že ze zpracovávaných dat odstraňuje identifikační informace.
Bez kamer jako cesta k zákazníkům
Obavy veřejnosti mezitím vedou některé firmy k tomu, že kamery ze svých zařízení zcela vynechávají.´Příkladem je čínský startup Even Realities, který založil bývalý inženýr Applu Will Wang. Firma uvedla v roce 2024 brýle G1 bez kamery a loni v listopadu představila novější model G2.
Wang agentuře Reuters řekl, že spotřebitelé si chytré brýle stále více spojují s možností skrytého nahrávání. Kamery by podle něj měly přijít až ve chvíli, kdy budou výrobci schopni nabídnout silnější ochranné mechanismy. Hodnota společnosti v červenci dosáhla jedné miliardy dolarů. Firma očekává, že letošní rok zakončí s několika stovkami tisíc uživatelů. Přibližně 90 procent jejích prodejů tvoří spotřebitelé.
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Jinou cestu zvolil sanfranciský startup Pocket. Ten nabízí rekordér připevněný k telefonu, u kterého musí uživatel pro zahájení nahrávání stisknout tlačítko. Firma tím chce vytvořit jasnější okamžik souhlasu s nahráváním a učinit celý proces podobně viditelným jako fotografování mobilem.
Samolepky v londýnském metru jako forma protestu
Odpor vůči chytrým brýlím dorazil mimo jiné i do londýnského metra. Aktivistická skupina Everyone Hates Elon v soupravách vylepila falešné samolepky napodobující oficiální bezpečnostní upozornění společnosti TfL. Majitele chytrých brýli na nich aktivisté varují, že si o nich všichni myslí, že vypadají jako „totální úchyl“.
Samolepky přebírají vizuální styl značení londýnské veřejné dopravy – používají modrou barvu TfL, zjednodušenou ikonu brýlí a symbol podobný signálu wifi. „Jde sice o poněkud hrubý způsob protestu, zároveň ale poukazuje na rostoucí nepohodlí, které chytré brýle vyvolávají kvůli možnosti skrytého nahrávání,“ shrnul například web Famous Campaigns.
Osm měsíců po uvedení mělo zařízení podle společnosti v provozu zhruba 170 tisíc lidí. Mezi firemní zákazníky patří například DoorDash, Michelin nebo Santander.
Také společnost Plaud, která vyrábí kartičkové a nositelné AI rekordéry, staví svou strategii na ochraně soukromí. Její zařízení Plaud One Explorer Edition za 249,99 dolaru nahrává pouze po aktivaci a okolí upozorňuje prostřednictvím světel nebo zvukového oznámení. Firma uvádí 2,5 milionu uživatelů a roční opakované tržby přesahující 100 milionů dolarů.
Podle Jiteshe Ubraniho z výzkumné společnosti IDC ale současné obavy nejsou zcela bezprecedentní. Podobné otázky se podle něj objevily už v době, kdy se fotoaparáty a mikrofony staly běžnou součástí smartphonů.
„Jako společnost chceme zajistit, aby existoval souhlas a povědomí o tom, když jsou lidé nahráváni,“ řekl Ubrani. To je podle něj něco jiného než úplný odpor k nahrávání.
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28. dubna 2026