VIDEO: Nejhorší období roku. McDonald’s narazil s netradiční vánoční reklamou

Jan Dvořák
  18:00
Společnost McDonald’s po vlně kritiky stáhla z éteru vánoční reklamu vytvořenou umělou inteligencí. Dílko s názvem „Nejhorší období roku“ zobrazuje scény svátečního chaosu, kdy Santa uvázne v dopravní zácpě a cyklista naložený dárky uklouzne na sněhu. Její poselství ve stylu „utečte do restaurace McDonald’s až do ledna a přečkejte sváteční chvíle“ u mnohých narazilo na nepochopení.

Reklama vytvořená umělou inteligencí se vysílala v Nizozemsku a zobrazovala chaos během sváteční sezony v „nejhorším období roku“. Vyvolala však bouřlivou kritiku na sociálních sítích. „Tato reklama mi sama o sobě zkazila vánoční náladu,“ napsal jeden uživatel. „Sbohem, umělá inteligence,“ napsal jiný podle webu The Guardian.

McDonald’s Nizozemsko brzy poté oznámil, že po kritice na internetu reklamu stáhl a ve středu vydal prohlášení. „Vánoční reklama měla za cíl ukázat stresující momenty během svátků v Nizozemsku. Na základě komentářů na sociálních sítích a mezinárodního mediálního pokrytí jsme však zjistili, že pro mnoho našich zákazníků je toto období ‚nejkrásnějším obdobím roku‘.“

Nejlepší reklama na Pepsi. Coca-Cola opět naráží s umělými tučňáky a medvědy

Melanie Bridgeová, výkonná ředitelka společnosti Sweetshop Films, která reklamu vytvořila, však ve svém příspěvku na síti LinkedIn klip obhajovala. „Nikdy nejde o nahrazení řemesla, jde o rozšíření nástrojů. Vize, vkus, vedení... to vše bude vždy záležitostí lidí,“ uvedla. Podle ní je za reklamou mnoho práce, kterou lidé jednoduše nevidí. „Počet hodin, které byly do této práce vloženy, daleko přesáhl tradiční natáčení. Deset lidí, pět týdnů, na plný úvazek.“

Ale i její reakce okamžitě vyvolala bouřlivou online debatu. „A co lidé, kteří by se na jejím vzniku podíleli, herci, sbor? Reagovala Emlyn Daviesová z nezávislé produkční společnosti Bomper Studio. Deset lidí na takovém projektu je podle ní v porovnání s tradičním produkcí živých scén žalostně málo.

Použití umělé inteligence v reklamní tvorbě, zdá se, mnoho lidí popuzuje. Je to jen pár dní, kdy si společnost Coca-Cola na sociálních sítích doslova vykoledovala ostrou kritiku poté, co již druhým rokem po sobě použila umělou inteligenci při tvorbě své oblíbené vánoční reklamy.

Firma reklamu obhajovala slovy, že dílo posouvá hranice technické přesnosti, filmového vyprávění a kvality produkce. Diváci ovšem o ní vyjádřili mnohé pochybnosti a nazvali ji bezduchou. Jeden z komentářů uvedl, že vzpomíná na dobu, kdy si firmy platily skutečné animátory, aby vytvářeli reklamy s duší.

