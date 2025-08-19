Švýcarsko obzvlášť tvrdě zasáhla obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, který začátkem tohoto měsíce zvýšil cla na švýcarský dovoz na 39 procent. USA jsou důležitým trhem pro švýcarské výrobce strojů, hodinek či čokolády.
Švýcarské armádní nože Victorinox jsou světoznámé – a nyní je tvrdě zasáhla americká cla. Generální ředitel společnosti Carl Elsener vykreslil pro časopis Wirtschaftswoche bezútěšný obraz budoucnosti. Postěžoval si, že hrozí, že firma v USA nevydělá žádné další peníze.
„Zvažujeme provádění jednotlivých kroků zpracování přímo na místě, na konci hodnotového řetězce, jako je konečné čištění a balení komerčních nožů,“ sdělil Elsener. Podle něj to sníží vliv cel o 10 až 15 procent, informovala agentura Reuters.
Švýcarský armádní nůž je ikonickým symbolem všestrannosti a odolnosti. „Naše nože švýcarské výroby, které spojují odborné řemeslné zpracování s inteligentní funkčností, poskytují chytrá řešení v každé situaci,“ uvádí společnost na svých webových stránkách. Řada švýcarských armádních nožů a nástrojů je rozdělena do čtyř kategorií: Každodenní, venkovní a sportovní, řemeslné a doplňky.
Sloučení dvou slavných značek
Proslulé zavírací švýcarské armádní nože se prodávají pod značkou Victorinox, která byla založená ve středošvýcarském Ibachu v roce 1884. Dlouhé roky ji konkurovala další švýcarská firma Wenger založená v roce 1893.
Po teroristických útocích v září 2001 však nastalo výrobcům nožů těžké období. Turisté si kapesní nože dříve kupovali často v bezcelních obchodech jako suvenýr a zpřísnění zákazu nošení těchto předmětů na palubu oslabil výrazně poptávku.
Další pokles prodejů přišel v roce 2003, když švýcarská armáda omezila své objednávky. Z obou švýcarských firem byla schopna krizi přežít jen společnost Victorinox, která v roce 2005 koupila Wenger, aby tradiční značku zachránila před krachem. Od té doby prodává Victorinox světoznámé zavírací nože ve stovkách variant pod oběma značkami.
Společnost Victorinox generuje ve Spojených státech amerických přibližně 13 procent svých tržeb. Generální ředitel Elsener pro Wirtschaftswoche uvedl, že cla přicházejí v již tak těžké době. „Silný švýcarský frank značně zatížil naši konkurenceschopnost a naše marže,“ postěžoval si časopisu.
Dodal však, že vysoké zásoby v USA zajistily, že cla se produktů společnosti Victorinox nedotknou až do začátku příštího roku.