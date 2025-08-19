Výrobce švýcarských armádních nožů zvažuje přesun části produkce do USA

Autor:
  16:00
Společnost Victorinox, výrobce proslulých švýcarských armádních nožů, hodlá přesunout část své výroby do Spojených států. Tímto krokem chce zmírnit důsledky dovozních cel na své podnikání, uvedl v rozhovoru pro německý časopis Wirtschaftswoche generální ředitel společnosti Carl Elsener.
Současná fabrika na nože Victorinox v Ibachu

Současná fabrika na nože Victorinox v Ibachu | foto: victorinox.com

Současná fabrika na nože Victorinox v Ibachu
ilustrační snímek
My first Victorinox
87 funkcí má rekordní nůž Wenger (od roku 2005 součást Victorinoxu) zapsaný v...
16 fotografií

Švýcarsko obzvlášť tvrdě zasáhla obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, který začátkem tohoto měsíce zvýšil cla na švýcarský dovoz na 39 procent. USA jsou důležitým trhem pro švýcarské výrobce strojů, hodinek či čokolády.

Švýcarští výrobci hodinek se připravují na cla. Ztráty mohou být obrovské

Švýcarské armádní nože Victorinox jsou světoznámé – a nyní je tvrdě zasáhla americká cla. Generální ředitel společnosti Carl Elsener vykreslil pro časopis Wirtschaftswoche bezútěšný obraz budoucnosti. Postěžoval si, že hrozí, že firma v USA nevydělá žádné další peníze.

„Zvažujeme provádění jednotlivých kroků zpracování přímo na místě, na konci hodnotového řetězce, jako je konečné čištění a balení komerčních nožů,“ sdělil Elsener. Podle něj to sníží vliv cel o 10 až 15 procent, informovala agentura Reuters.

Švýcarský nůž nově bez čepele. Victorinox zato chystá verzi s cyklonářadím

Švýcarský armádní nůž je ikonickým symbolem všestrannosti a odolnosti. „Naše nože švýcarské výroby, které spojují odborné řemeslné zpracování s inteligentní funkčností, poskytují chytrá řešení v každé situaci,“ uvádí společnost na svých webových stránkách. Řada švýcarských armádních nožů a nástrojů je rozdělena do čtyř kategorií: Každodenní, venkovní a sportovní, řemeslné a doplňky.

Sloučení dvou slavných značek

Proslulé zavírací švýcarské armádní nože se prodávají pod značkou Victorinox, která byla založená ve středošvýcarském Ibachu v roce 1884. Dlouhé roky ji konkurovala další švýcarská firma Wenger založená v roce 1893.

Po teroristických útocích v září 2001 však nastalo výrobcům nožů těžké období. Turisté si kapesní nože dříve kupovali často v bezcelních obchodech jako suvenýr a zpřísnění zákazu nošení těchto předmětů na palubu oslabil výrazně poptávku.

Legendární švýcarské nože Wenger po 120 letech mizí z trhu

Další pokles prodejů přišel v roce 2003, když švýcarská armáda omezila své objednávky. Z obou švýcarských firem byla schopna krizi přežít jen společnost Victorinox, která v roce 2005 koupila Wenger, aby tradiční značku zachránila před krachem. Od té doby prodává Victorinox světoznámé zavírací nože ve stovkách variant pod oběma značkami.

Společnost Victorinox generuje ve Spojených státech amerických přibližně 13 procent svých tržeb. Generální ředitel Elsener pro Wirtschaftswoche uvedl, že cla přicházejí v již tak těžké době. „Silný švýcarský frank značně zatížil naši konkurenceschopnost a naše marže,“ postěžoval si časopisu.

Dodal však, že vysoké zásoby v USA zajistily, že cla se produktů společnosti Victorinox nedotknou až do začátku příštího roku.

Vstoupit do diskuse

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

Výrobce švýcarských armádních nožů zvažuje přesun části produkce do USA

Společnost Victorinox, výrobce proslulých švýcarských armádních nožů, hodlá přesunout část své výroby do Spojených států. Tímto krokem chce zmírnit důsledky dovozních cel na své podnikání, uvedl v...

19. srpna 2025

Lidé se s větrníky sžili a těží z jejich přínosů, říká expertka na energetiku

Když se ve Věžnici a jejím okolí objevily plány na výstavbu větrných elektráren, část obyvatel se obávala hluku, zásahu do krajiny nebo poklesu cen nemovitostí. Dnes mnozí obyvatelé z obce na...

19. srpna 2025  15:27

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Vedení věří, že letos se firma...

19. srpna 2025  14:30

Prazdroj zdraží Kozla či Radegast, u vlajkového ležáku cena zůstává

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých...

19. srpna 2025  14:27

Purposia loni utržila 3,7 miliardy. Vedle stavebnictví se pouští i do cestování

Holding Purposia Group, který se věnuje hlavně stavebnictví, se loni rozrostl o dalších 8 firem, aktuálně jich ve své struktuře pojímá 42, zaměstnává asi 300 lidí a rozšiřuje byznys za hranice,...

19. srpna 2025  13:21

Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Zásobování trhu pohonnými hmotami není po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba ohroženo. V úterý to potvrdila slovenská rafinerie Slovnaft, která vyváží paliva také do Česka. Ropa přestala proudit...

19. srpna 2025  12:20

Vietnam rozjel investice za bezmála padesát miliard dolarů, chce podpořit růst

Vietnamská vláda představila v úterý 250 nových investičních projektů v celkové hodnotě 48 miliard dolarů, v přepočtu tedy asi bilionu korun. Chce tak masivně podpořit hospodářský růst.

19. srpna 2025  10:08

Boom thajských masáží. Chybí masérky, vláda zvýšila kvóty. Salonům to ale nestačí

Premium

Obliba thajských masáží v Česku strmě narůstá. Dokonce tak, že vláda i kvůli nim navýšila kvóty na počet pracovníků, kteří mohou ročně do republiky přijet za prací. Z Thajska jich nově může být už...

19. srpna 2025

Jako Island, ale zatím bez turistů. Cestovní ruch rozvíjí už i Grónsko

Na příjmy z cestovního ruchu se rozhodlo nově vsadit i dosud přehlížené Grónsko, které díky přímému leteckému spojení přivítalo tisíce nových turistů. Nevyzpytatelné počasí, teprve rozvíjející se...

19. srpna 2025

Trump se mýlí. Břemeno cel zahraniční firmy téměř nenesou, ukazuje analýza

Donald Trump již dlouhé měsíce tvrdí, že náklady současné americké celní politiky ponesou zahraniční firmy. Čerstvá analýza banky Goldman Sachs však dochází k jiným závěrům, které pro americké...

18. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kuřecí je nové hovězí. Cena donutila americké fast foody ke změně nabídky

Americké fast foody mění nabídku a sázejí na smažené kuřecí maso. Může za to vysoká cena hovězího, která k tomuto kroku přiměla i podniky specializující se na hamburgery. Kuřecí sendviče, tacos nebo...

18. srpna 2025

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.