Nedávný prodejní boom, k němuž částečně přispěla i obnovená a vylepšená módní přehlídka „andílků“, podnítil nyní nové vedení společnosti k posílení marketingu i zásob. „Byla to lekce z loňského roku. Nenakoupili jsme na Valentýna tolik zboží, kolik jsme mohli, a vyprodali jsme ho příliš brzy,“ přiznal finanční a provozní ředitel Scott Sekella. Letos je značka podle jeho slov připravena tento moment plně využít, píše portál The Wall Street Business.
Loňské potíže značky nastaly v důsledku poklesu prodeje v šesti z osmi předcházejících čtvrtletí, uvedl Sekella. Nyní on a další vedoucí pracovníci zavedli několik změn, jejichž cílem je přeorientovat marketing a zvýšit prodej.
|
Modelka Hailey Bieber se nechala nafotit ve svůdných pózách v sexy spodním prádle
Plán, jak letos upoutat pozornost nakupujících, zahrnuje uvedení únorové kolekce na trh již tento týden, tedy dříve než v předchozích letech. Značka také zintenzivní i související marketing a rozšíří nabídku spodního prádla, oděvů a kosmetických produktů s valentýnskou tematikou.
Na Valentýna s novým vedením
Svátek svatého Valentýna je letos pro Victoria’s Secret velkou zkouškou zejména proto, že je to první svátek s novým vedením. Sekella je ve své funkci zhruba rok, generální ředitelka Hillary Superová nastoupila před více než rokem.
Victoria’s Secret zaznamenala na podzim nejvyšší čtvrtletní růst tržeb za více než čtyři roky. Čisté tržby vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 9,2 procenta na 1,47 miliardy dolarů. Vše díky silné pozici jejích značek Victoria’s Secret a Pink, stejně jako zásluhou nabídky kosmetických produktů, uvedla společnost.
|
Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky
Spodní prádlo nakupovali spotřebitelé všech příjmových a věkových skupin a tento trend pokračoval i v listopadu, což společnost vedlo ke zvýšení prognózy tržeb již druhé čtvrtletí v řadě.
Kromě změněného přístupu k Valentýnu společnost uvádí na trh nové produkty ve svých stejnojmenných řadách Pink a Beauty. Zároveň pracuje na posílení své nabídky podprsenek. Victoria’s Secret loni uvedla na trh podprsenku FlexFactor s kosticemi obalenými látkou, která je příjemnější na dotek, což podle vedení společnosti přitahuje nové zákazníky a zároveň oslovuje ty stávající.
|
V kampani Victoria’s Secret je poprvé v historii plus size modelka
Výrobce spodního prádla nyní také nabízí méně slev a více položek se prodává za plnou cenu nebo dokonce za cenu vyšší. Společnost také zvýšila hranici, od které zákazníci při nákupu obdrží dárek zdarma – podle Sekelly jde o největší změnu v propagaci za poslední měsíce. „Zjistili jsme, že když dokážeme propojit produkt, marketing a příběh, zákazníci se zapojí a jsou ochotni zaplatit o něco více,“ uzavřel pro americký portál finanční a provozní ředitel.