Victoria’s Secret loni propásla valentýnský test. Teď si chce spravit reputaci

Jan Dvořák
  20:00
Rok poté, co značka Victoria’s Secret na Valentýna selhala kvůli nevýraznému marketingu a nedostatečným zásobám spodního a nočního prádla, je nyní pod novým vedením na klíčové období připravena. Valentýnskou kolekci představí již tento týden, slibuje i další změny.
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)

Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025) | foto: AP

Sherry Shi na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)
Xiao Wen Ju na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)
Amelia Gray na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)
Awar Odhiangová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)
68 fotografií

Nedávný prodejní boom, k němuž částečně přispěla i obnovená a vylepšená módní přehlídka „andílků“, podnítil nyní nové vedení společnosti k posílení marketingu i zásob. „Byla to lekce z loňského roku. Nenakoupili jsme na Valentýna tolik zboží, kolik jsme mohli, a vyprodali jsme ho příliš brzy,“ přiznal finanční a provozní ředitel Scott Sekella. Letos je značka podle jeho slov připravena tento moment plně využít, píše portál The Wall Street Business.

Loňské potíže značky nastaly v důsledku poklesu prodeje v šesti z osmi předcházejících čtvrtletí, uvedl Sekella. Nyní on a další vedoucí pracovníci zavedli několik změn, jejichž cílem je přeorientovat marketing a zvýšit prodej.

Modelka Hailey Bieber se nechala nafotit ve svůdných pózách v sexy spodním prádle

Plán, jak letos upoutat pozornost nakupujících, zahrnuje uvedení únorové kolekce na trh již tento týden, tedy dříve než v předchozích letech. Značka také zintenzivní i související marketing a rozšíří nabídku spodního prádla, oděvů a kosmetických produktů s valentýnskou tematikou.

Na Valentýna s novým vedením

Svátek svatého Valentýna je letos pro Victoria’s Secret velkou zkouškou zejména proto, že je to první svátek s novým vedením. Sekella je ve své funkci zhruba rok, generální ředitelka Hillary Superová nastoupila před více než rokem.

Victoria’s Secret zaznamenala na podzim nejvyšší čtvrtletní růst tržeb za více než čtyři roky. Čisté tržby vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 9,2 procenta na 1,47 miliardy dolarů. Vše díky silné pozici jejích značek Victoria’s Secret a Pink, stejně jako zásluhou nabídky kosmetických produktů, uvedla společnost.

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Spodní prádlo nakupovali spotřebitelé všech příjmových a věkových skupin a tento trend pokračoval i v listopadu, což společnost vedlo ke zvýšení prognózy tržeb již druhé čtvrtletí v řadě.

Kromě změněného přístupu k Valentýnu společnost uvádí na trh nové produkty ve svých stejnojmenných řadách Pink a Beauty. Zároveň pracuje na posílení své nabídky podprsenek. Victoria’s Secret loni uvedla na trh podprsenku FlexFactor s kosticemi obalenými látkou, která je příjemnější na dotek, což podle vedení společnosti přitahuje nové zákazníky a zároveň oslovuje ty stávající.

V kampani Victoria’s Secret je poprvé v historii plus size modelka

Výrobce spodního prádla nyní také nabízí méně slev a více položek se prodává za plnou cenu nebo dokonce za cenu vyšší. Společnost také zvýšila hranici, od které zákazníci při nákupu obdrží dárek zdarma – podle Sekelly jde o největší změnu v propagaci za poslední měsíce. „Zjistili jsme, že když dokážeme propojit produkt, marketing a příběh, zákazníci se zapojí a jsou ochotni zaplatit o něco více,“ uzavřel pro americký portál finanční a provozní ředitel.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

Slazené nealkoholické nápoje

Zavedení daně ve výši 20 procent na slazené nápoje by mohlo Česku přinést zásadní zdravotní i finanční úlevu. Think tank Ministr zdraví ve své nové studii spočítal, že tento krok by během deseti let...

13. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  21:08

Victoria’s Secret loni propásla valentýnský test. Teď si chce spravit reputaci

Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)

Rok poté, co značka Victoria’s Secret na Valentýna selhala kvůli nevýraznému marketingu a nedostatečným zásobám spodního a nočního prádla, je nyní pod novým vedením na klíčové období připravena....

13. ledna 2026

Jak chutná Madurova dieta. Venezuelská ekonomika je na hraně kolapsu

Muž sedí na schodech zdobených nástěnnou malbou představující oči zesnulého...

Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že pokud venezuelská vláda nebude spolupracovat, zbývá jen několik týdnů, než země zkrachuje. Po zadržení prezidenta Nicoláse Madura USA zvyšují tlak na...

13. ledna 2026

Zemřel autor populárního komiksu Dilbert. Bojoval s agresivní rakovinou

Dilbert a jeho autor Scott Adams na snímku z roku 2001

Zemřel tvůrce legendárního komiksu Dilbert – Scott Adams. Smrt oznámila jeho bývalá žena během živého vysílání na autorově YouTube kanále. Adams v posledních měsících otevřeně hovořil o agresivní...

13. ledna 2026  17:42

Ledovka omezila provoz vlaků, autobusů i letadel. Hrozí také v dalších dnech

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Silná ledovka od dnešního rána komplikovala provoz na silnicích i na železnici napříč republikou, v omezeném režimu fungovalo kvůli namrzajícímu dešti pět hodin mezinárodní letiště v Praze. Přibylo...

13. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  17:19

Jsi mrtvý? Čínská aplikace s bizarním názvem hlídající osamělé bere sítě útokem

čína důchodce starý muž ulice senior

Na čínských sociálních sítích roste popularita aplikace jménem „Jsi mrtvý?“ Reaguje na neblaze rostoucí trend osamělého života obyvatel země. Uživatelé musí každé dva dny potvrdit, že jsou v pořádku,...

13. ledna 2026

ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná...

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než loni. V plánu má několik investičních akcí. Čtyři dukovanské...

13. ledna 2026  15:14

Hrozí naprostý chaos, varoval Trump před soudním verdiktem o clech

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Americký prezident Donald Trump varoval před naprostým chaosem v případě, že by americký Nejvyšší soud zrušil jeho cla. Rozhodnutí soudu může přijít už ve středu a problém by podle Trumpa nastal...

13. ledna 2026  14:17

Sazka měla rekordní rok. Zaznamenala 593 milionových výher, vyplatila miliardy

Sazka

Sazka v loňském roce vygenerovala rekordních 593 milionových výher, což je o 191 více než v roce předchozím. Celkově sázejícím vyplatila 12 miliard korun, přičemž nejvíce se dařilo hráčům v Praze a...

13. ledna 2026  12:09

Zisk zemědělců vrostl na dvojnásobek, vydělali skoro deset miliard, zjistil Svaz

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

České zemědělské podniky skončily loni se ziskem 9,7 miliard korun, zjistil ve svém interním průzkumu Zemědělský svaz ČR. „Meziročně tak vyskočil zisk na více než dvojnásobek,“ řekl v úterý na...

13. ledna 2026  10:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Celoroční inflace dosáhla 2,5 procenta. Růst cen mírnily potraviny a energie

ilustrační snímek

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 procenta. Průměrná míra inflace za celý rok 2025 tak podle statistického úřadu činila 2,5 procenta.

13. ledna 2026  9:19

V létě láká Čechy nejvíc moře v Turecku či Egyptě, roste i zájem o exotiku

Egyptské letovisko Hurghada (12. ledna 2025)

V létě míří nejvíc Čechů do Turecka, Egypta a Řecka, ukázala data cestovní agentury Invia, největšího online prodejce zájezdů ve střední Evropě. Roste také počet cestovatelů, kteří se na dovolenou...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.