Vezmu pušku a vydám se na lov. Američtí zákazníci bědují nad zdražováním

Jan Dvořák
  20:00
Maloobchodní ceny potravin ve Spojených státech stále rostou a frustrovaní spotřebitelé se trendu ze všech sil snaží přizpůsobit. Zákazníci tvrdí, že omezují nákupy, zásobují se určitými potravinami anebo hledají co nejlevnější obchody. Realitu potvrzují i prodejci, podle nichž kupující volí menší balení a využívají více slevových kuponů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Američan Kelvin Lin byl nemile překvapený, když při nedávné návštěvě supermarketu zjistil, že cena jeho oblíbeného rib-eye steaku vyskočila na 32,99 dolarů za libru (0,453 kg). O dva týdny dříve byl přitom o několik dolarů levnější. 33letý softwarový inženýr žijící v New Yorku si ještě během nákupu postěžoval na cenu prodavači, ale nakonec maso stejně koupil. „Je to hrozný pocit,“ říká.

Inflace v potravinářském sektoru se zrychluje a čím dál víc pálí spotřebitele. Ti vesměs uvádějí, že kvůli rostoucím cenám omezují nákupy, zásobují se určitými potravinami anebo hledají levnější obchody. „Je to znepokojující a rozčilující,“ říká Mark Bookbinder, 68letý inženýr, který žije v Cincinnati. Zasáhlo ho zejména neustálé zvyšování cen krůtího masa, cereálií a jogurtů, píše portál The Wall Street Journal.

Cla začínají USA bolet. Stouply ceny, nad vodou drží ekonomiku ti nejbohatší

Generální ředitelka potravinářského řetězce Albertsons Susan Morrisová při úterním oznámení výsledků hospodaření společnosti uvedla, že zákazníci volí menší balení a využívají více kuponů, aby snížili své výdaje za potraviny. Dodala, že její společnost se snaží snížit náklady, aby pomohla čelit inflaci. „Vidíme, že se zákazníci drží více svého nákupního seznamu a nekupují žádné položky navíc,“ dodala.

Inflace sílí

Zveřejnění údajů o inflaci za září americké ministerstvo práce odložilo na příští týden kvůli uzavření vládních úřadů. Celková inflace v tomto roce byla daleko pod úrovní prudkého nárůstu cen způsobeného pandemií v roce 2022, kdy dosáhla nejvyšší úrovně za poslední čtyři desetiletí. Srpnová zpráva o inflaci však ukázala, že inflace cen potravin se zrychluje.

Za 12 měsíců končících letošním srpnem vzrostla v amerických obchodech například cena kávy o 20,9 procent, jak ukazují údaje ministerstva práce. Mleté hovězí maso zdražilo o 12,8 procenta a banány o 6,6 procenta. Zdražily také mléčné výrobky, ovoce, zelenina a obiloviny.

Mletá pražená káva v srpnu dosáhla průměrné ceny 8,87 dolaru za libru, což představuje nárůst o téměř dolar od letošního května. Také ceny mletého hovězího masa vzrostly v tomto období o přibližně 30 centů na rekordních 6,32 dolaru za libru. Steaky zdražily o více než dolar za libru.

Příčinou zdražování potravin včetně amerického hovězího masa jsou stále rostoucí ceny komodit. Cla uvalená Trumpovou administrativou zvýšila náklady na dovoz různých druhů zboží od španělského olivového oleje přes guatemalské banány až po krevety z Vietnamu. Některé z těchto nákladů absorbovaly potravinářské společnosti, jiné se přenesly na spotřebitele.

Zákazníci jsou vybíravější

Brendan Foley, generální ředitel společnosti McCormick, která se zabývá prodejem koření, uvedl, že spotřebitelé, zejména v domácnostech s nízkými až středními příjmy, nyní nakupují strategičtěji – chodí nakupovat častěji a do košíku dávají méně položek. „Nadále vaří častěji doma a nakupují pouze čerstvé potraviny, aby snížili celkové náklady na jídlo,“ uvedl při oznámení výsledků hospodaření jeho společnosti za tento měsíc.

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

Dirk Van de Put, generální ředitel společnosti Mondelez International uvedl, že zákazníci již dva a půl roku nezvyšují své výdaje, i když ceny vzrostly. To znamená, že nakupují méně. „Nemají chuť zvyšovat své výdaje, nejsou si jisti, co se stane, až se důsledky cel skutečně projeví.“

Někteří spotřebitelé reagovali na vysoké ceny tím, že jsou vybíravější v tom, co dávají do svých nákupních košíků. 65letý bývalý policista z Colorada Steve Smith například snížil své výdaje za potraviny tím, že místo lososa kupuje více krevet a místo rib-eye steaků kupuje mleté maso na hamburgery. Připravuje také více salátů a jí více potravin s vysokým obsahem bílkovin, jako je quinoa.

Vysoké ceny hovězího masa ho vedou k úvahám, že si vezme pušku a vydá se na lov jelenů nebo losů, i když už téměř třicet let nelovil. „Pokud jde o výdaje v supermarketech, jsem teď velmi skromný,“ říká. „Musíte být kreativní v tom, co vaříte.“

Amazon přichází s vlastní značkou potravin, reaguje na vysoké ceny v obchodech

Zdravotní sestra z Orange County v Kalifornii Christina Duongová je zase znepokojena vysokými cenami mletého hovězího masa, mořských plodů a vajec. Prohledává proto korejské obchody s potravinami a další etnické trhy, aby našla co nejvýhodnější nabídky.

„Jediná věc, která je odolná vůči inflaci, je to zatracené kuře z řetězce Costco,“ říká. „Všechno ostatní, na co si vzpomenete, zdražilo.“ Costco Wholesale prodává grilované kuře za stejnou cenu 4,99 dolarů již od roku 2009.

Mario Bedolla, který pracuje již více než čtyřicet let jako řidič a vedoucí v obchodě s potravinami v Chicagu, říká, že ačkoli návštěvnost jeho obchodu klesla, protože zákazníci reagují na vysoké ceny, mnoho z nich se přesto každý týden vrací. „Když jde o jídlo, jakou máte jinou možnost?“ Stejně zaplatíte danou cenu,“ uzavírá podle amerického deníku.

