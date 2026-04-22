Věž kostela v Anglii se naklání víc než ta v Pise. Farnost shání peníze na opravu

Matouš Waller
  15:59
Naklání se víc než šikmá věž v Pise, je skoro stejně stará a Británie teď shání peníze na její záchranu. Věž kostela svatého Jakuba v zapadlé anglické vesničce Dry Doddington se sice nehýbe, zato její podlaha ano. Aby se britská šikmá věž nemusela uzavřít, jsou zapotřebí v přepočtu asi tři miliony korun.

Na kopci uprostřed malé vesničky Dry Doddington v anglickém hrabství Lincolnshire stojí už od 12. století kostel svatého Jakuba. Unikátní je vyjma svého stáří hlavně kostelní věží, která se nad okolním terénem pne ve více než pětistupňovém náklonu. To je více než náklon slavné zvonice na náměstí v italské Pise, píše web The Guardian.

Šikmější než věž v Pise

Věž překonává i nejslavnější křivou stavbu. Náklon je o více než jeden stupeň větší než u šikmé věže v italské Pise – ta se sklání v úhlu téměř čtyř stupňů.

Samotná věž kostela v Doddingtonu pochází ze 14. století a od té doby prošla řadou oprav. Největší se jí dostalo v roce 2015.

Farnost tedy nepotřebuje peníze na záchranu či podepření samotné věže. Finance mají putovat hlavně na opravu podlahy památkově chráněné budovy.

Popraskaný kámen a ztrouchnivělé dřevo

Kostel totiž nemá žádné základy, je postavený přímo na jídlu. A to způsobuje neustále posouvání a praskání dřevěné podlahy.

„Kdo o jílu něco ví, ten ví, že je buď hodně mokrý, nebo hodně suchý. Kvůli tomu se stavba bohužel neustále pohybuje,“ vysvětluje správce kostela Richard Loynes, který stojí za vypsáním veřejné sbírky. Cílem je vybrat 100 000 liber, tedy skoro tři miliony korun. Na stejnou částku vyšly také opravy věže před jedenácti lety.

Věž kostela svatého Jamese v Dry Doddingtonu je jednou z nejkřivějších v...

„Samotná věž se už přes to let nehýbe, i když do ní občas ze srandy strkám, abych si to ověřil. Podlaha se ale hýbe dál, protože leží přímo na zemi, a proto ji musíme vyměnit,“ vysvětluje Loynes.

Nová podlaha už nebude ze dřeva, aby zase nepopraskala, ale z kamenných desek. Kostel také potřebuje nové elektrické rozvody. V celé budově je totiž jen jedna jediná zásuvka, což podle eufemistického vyjádření správce „občas dělá problémy“.

Asi čtvrtinu očekávaných nákladů pomůže uhradit dobročinná sbírka, kterou Loynes vyhlásil na serveru Gofundme. Z cílové částky dva tisíce liber (asi 56 tisíc korun) se většina vybrala během prvních deseti dnů. Farnost žádá také o grant na opravu a očekává pomoc od Heritage Lottery, která plán na novou podlahu v šikmé věži v Anglii podpoří.

Český je ještě šikmější

Anglický kostel má i svého českého souputníka. Barokní kostel svatého Petra z Alkantary je jedním z mála pozůstatků staré Karviné, která musela po druhé světové válce ustoupit těžbě černého uhlí.

Kostel sv. Petra z Alkantary, známý jako šikmý kostel. Jeden z mála pozůstatků...

Právě dolování černého zlata se postaralo o místní unikát – osamocená budova jež dnes stojí na louce mezi křovinami se naklání téměř o sedm stupňů na jih.

Kostel vlivem poddolování také poklesl, původně stál na kopci téměř třicet metrů nad současnou výškou.

Oprava karvinského unikátu začala loni v listopadu. Místo černého eternitu bude mít opět červenou střechu z pálených střešních tašek, dostane novou fasádu a v plánu jsou i opravy přilehlé hrobky. Rekonstrukce šikmého kostela proslaveného romány Karin Lednické by měla být hotová letos v létě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

22. dubna 2026  15:59

