Na kopci uprostřed malé vesničky Dry Doddington v anglickém hrabství Lincolnshire stojí už od 12. století kostel svatého Jakuba. Unikátní je vyjma svého stáří hlavně kostelní věží, která se nad okolním terénem pne ve více než pětistupňovém náklonu. To je více než náklon slavné zvonice na náměstí v italské Pise, píše web The Guardian.
Šikmější než věž v Pise
Věž překonává i nejslavnější křivou stavbu. Náklon je o více než jeden stupeň větší než u šikmé věže v italské Pise – ta se sklání v úhlu téměř čtyř stupňů.
Samotná věž kostela v Doddingtonu pochází ze 14. století a od té doby prošla řadou oprav. Největší se jí dostalo v roce 2015.
Farnost tedy nepotřebuje peníze na záchranu či podepření samotné věže. Finance mají putovat hlavně na opravu podlahy památkově chráněné budovy.
Popraskaný kámen a ztrouchnivělé dřevo
Kostel totiž nemá žádné základy, je postavený přímo na jídlu. A to způsobuje neustále posouvání a praskání dřevěné podlahy.
„Kdo o jílu něco ví, ten ví, že je buď hodně mokrý, nebo hodně suchý. Kvůli tomu se stavba bohužel neustále pohybuje,“ vysvětluje správce kostela Richard Loynes, který stojí za vypsáním veřejné sbírky. Cílem je vybrat 100 000 liber, tedy skoro tři miliony korun. Na stejnou částku vyšly také opravy věže před jedenácti lety.
„Samotná věž se už přes to let nehýbe, i když do ní občas ze srandy strkám, abych si to ověřil. Podlaha se ale hýbe dál, protože leží přímo na zemi, a proto ji musíme vyměnit,“ vysvětluje Loynes.
Nová podlaha už nebude ze dřeva, aby zase nepopraskala, ale z kamenných desek. Kostel také potřebuje nové elektrické rozvody. V celé budově je totiž jen jedna jediná zásuvka, což podle eufemistického vyjádření správce „občas dělá problémy“.
Asi čtvrtinu očekávaných nákladů pomůže uhradit dobročinná sbírka, kterou Loynes vyhlásil na serveru Gofundme. Z cílové částky dva tisíce liber (asi 56 tisíc korun) se většina vybrala během prvních deseti dnů. Farnost žádá také o grant na opravu a očekává pomoc od Heritage Lottery, která plán na novou podlahu v šikmé věži v Anglii podpoří.
Český je ještě šikmější
Anglický kostel má i svého českého souputníka. Barokní kostel svatého Petra z Alkantary je jedním z mála pozůstatků staré Karviné, která musela po druhé světové válce ustoupit těžbě černého uhlí.
Právě dolování černého zlata se postaralo o místní unikát – osamocená budova jež dnes stojí na louce mezi křovinami se naklání téměř o sedm stupňů na jih.
Kostel vlivem poddolování také poklesl, původně stál na kopci téměř třicet metrů nad současnou výškou.
Oprava karvinského unikátu začala loni v listopadu. Místo černého eternitu bude mít opět červenou střechu z pálených střešních tašek, dostane novou fasádu a v plánu jsou i opravy přilehlé hrobky. Rekonstrukce šikmého kostela proslaveného romány Karin Lednické by měla být hotová letos v létě.
