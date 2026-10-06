Větrníky bez převodovky. V Magdeburgu vznikají obří generátory i pro Česko

Rozsáhlé zemědělské lány a mírně zvlněná krajina při příjezdu do Magdeburgu nepřekvapí. Cizím elementem jsou větrné elektrárny rozeseté po polích. Mírný vítr naráží do listů rotorů, je začátek podzimu, většina z nich se zrovna točí pomaleji, i tak vyrábí energii. Počítat je nemá smysl. V oblasti vzdálené zhruba třicet kilometrů od zemské metropole stojí téměř 800 větrných turbín.
V celé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko jich je v provozu kolem 2 700 s celkovým instalovaným výkonem až 5,8 gigawattů (GW). Přesný počet se v čase nepatrně mění, jedním z důvodů je repowering, kdy se starší a menší turbíny postupně demontují a nahrazují je novější, výrazně výkonnější modely. Větrná energie na pevnině zajišťuje zhruba 26 procent z celkové výroby elektřiny v Německu.
Ne náhodou se na severu Magdeburgu v průmyslové zóně Rothensee nacházejí rozlehlé výrobní haly dimenzované na nadrozměrné komponenty větrných turbín. Patří německé společnosti Enercon založené v roce 1984 v dolnosaském Aurichu, která se specializuje především na výrobu generátorů.
Samotná administrativní budova známá jako Sinusoida je nepřehlédnutelná, zvlněným tvarem připomíná střídavý proud a větrnou energii. Stejně jako další dominanta výrobního areálu: 198,5 metrů vysoká větrná elektrárna. „Jde o naši vlajkovou turbínu Enercon E–126 s výkonem 7,5 megawattu. Výška náboje generátoru činí 135 metrů a průměr rotoru je 127 metrů,“ říká před jednou z hal Dirk Hofmann, generální ředitel závodu, přičemž ukazuje na obří větrník vzdálený pár desítek metrů. Tento konkrétní exemplář byl uveden do provozu na konci roku 2010 a tehdy představoval nejvýkonnější vnitrozemskou větrnou elektrárnu na světě.
„Enercon byl mezi prvními, kdo začal instaloval multimegawattové větrné elektrárny na pevnině. Tato společnost byla jednou z těch, co stály u zrodu větrné energetiky, a celou dobu si udržuje top kvalitu. Zároveň se snaží, aby jejich elektrárny byly podpůrné k síti,“ zdůrazňuje Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
Dvojka v Česku
Společnost je nyní s více než 23 procenty a instalovanou kapacitou 90,7 MW do větrných elektráren v České republice dvojkou, první místo s 42,7 procenta patří společnosti Vestas. Turbíny Enercon jsou rozesety po celém Česku, přičemž největší koncentrace se nachází v horských a podhorských oblastech na severu a severozápadě Čech. Do konce roku však přibudou další.
Nejnovějším vlajkovým modelem a technologickou špičkou závodu v Magdeburgu jsou generátory pro větrnou turbínu E-175 EP5 E2. Jde o nejvýkonnější pevninskou turbínu v portfoliu společnosti. Generátor dosahuje výkonu 6 až 7 MW. Turbína má obří průměr rotoru 175 metrů, což z ní dělá jednoho z největších výrobců energie pro lokality se slabším až středním větrem.
„Závod jsem poprvé navštívil před rokem, kdy začínali se sedmimegawattovým generátorem pro turbínu E2. V té době vznikaly první prototypy, dneska už mají postavenou linku. Pokaždé mne překvapuje, jak jsou schopni vytáhnout ještě větší míru efektivity z hodně podobného systému, protože ta fyzika je stále stejná. Ten rozdíl a efektivita, kterou dokážou vymáčknout z toho stejného, mě fascinuje,“ sdělil pro iDNES.cz Ondřej Ludvík, zakladatel společnosti Noho specializující se na udržitelný a ekologický rezidenční development a na transformaci energetiky.
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U Enerconu má firma zamluvené čtyři větrné elektrárny a do konce roku bude objednávat dalších pět. „V příštích letech bychom chtěli objednávat něco kolem dvaceti, záleží na tom, jak se bude větrné energetice v Česku dařit,“ dodává. „A když se dařit bude, je naším dlouhodobým cílem doplnit energetický mix v Česku do roku 2033 o 333 větrných megawatt,“ uvádí Ludvík.
Nový typ turbín
Hlavní technologický znak společnosti Enercon představují bezpřevodové větrné turbíny. Na rozdíl od těch klasických, které používají převodovku k otáčení generátoru na vysoké otáčky, Enercon spojuje rotor přímo s generátorem. Ten vyrábí střídavý proud o proměnlivé frekvenci podle toho, jak rychle fouká vítr. „Dynamo na kole funguje na stejném principu. Přeměňuje pohybovou energii rotace přímo na elektřinu pomocí magnetického pole, bez použití jakékoliv převodovky,“ vysvětluje Thomas Losse, průvodce halami závodu.
Hlavní výhodou tohoto konceptu je nižší opotřebení a méně poruch. Elektrárna Enerconu má také vyšší účinnost při slabém větru, mechanické ztráty způsobené třením v převodovce jsou téměř nulové. A nakonec je to i tišší provoz. Absence vysokorychlostních ozubených kol výrazně redukuje mechanický hluk a vibrace větrníku. Tyto výhody byly důležité i pro společnost Noho. „Kromě toho nám nabídli odborníky, kteří jsou schopni nám pomáhat s navrhováním lokalit a s optimalizací provozu. Jsou pro nás partnery a průvodci zároveň,“ uvádí Ludvík.
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Výroba větrných generátorů v Magdeburgu je kombinací pokročilé automatizace a zároveň významného podílu velmi přesné ruční práce. Rozhodně nejde o plně automatizovanou linku typu automobilky. „Hlavním důvodem je obří měřítko, váha komponent a extrémní požadavky na kvalitu,“ vysvětluje Losse. V rámci bezpečnostního školení se opakovaně ujišťuje, že nikdo ze skupiny nemá kardiostimulátor ani kloubní implantát. „Je to ve vašem zájmu i v zájmu výroby. U magnetů pochopíte,“ dodal.
Ačkoliv ohýbání tlustých měděných profilů nebo pásnic provádějí stroje, samotné navádění měděných vodičů do drážek statoru, jejich izolace, bandážování a propojování je do značné míry ruční práce. „Vyžaduje obrovskou zručnost, protože špatně izolovaný vodič znamená riziko zkratu a selhání celého generátoru. Instalace teplotních čidel, diagnostických kabelů, svorkovnic a propojovacích skříní se provádí výhradně ručně,“ vysvětluje zástupce společnosti Enercon. Jak dodává, jeden výrobek se skládá zhruba ze 78 tisíc kusů.
Exkurze prochází rozlehlými světlými halami kolem obřích kol, budoucích generátorů větrníků, z nichž vykukuje pár hlav soustředěných zaměstnanců.
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Magnety na jeřábech
Jedním z nejnáročnějších kroků celé výroby je instalace magnetů do rozměrných větrných generátorů. Vzhledem k jejich váze a působení obrovské síly používá operátor speciální jeřáby nebo hydraulické ruce. Zaměstnanci však ručně navádějí modul přesně do pozice, kontrolují spáry a aplikují lepidlo či dotahují vysokopevnostní šrouby. U moderních generátorů se používají neodymové magnety (označované jako NdFeB), které jsou nejsilnější komerčně dostupné permanentní magnety na světě (tzv. magnety z kovů vzácných zemin). Poskytují extrémně silné magnetické pole při relativně malé hmotnosti a objemu, což je u obřích větrných turbín klíčové. Zástupce Enerconu přiznává, že se dovážejí z Číny.
I když se do rotoru namontují kousky materiálu v nemagnetickém stavu, což usnadňuje bezpečnou manipulaci, na tomto pracovišti se na všech viditelných místech nacházejí upozornění, že osobám s kardiostimulátorem nebo s umělým kloubem je vstup zakázán. Teprve po kompletním mechanickém sestavení se celý pól nebo segment vloží do obří magnetizační cívky, která krátkým, ale extrémně silným proudovým impulzem materiál trvale zmagnetizuje. Jakmile jsou magnety na místě, povrch rotoru se zalije ochrannou živicí nebo lakem, aby se zabránilo přístupu vlhkosti, působení vibrací nebo uvolnění jakéhokoliv úlomku během provozu.
Klíčovým pracovištěm v Magdeburgu jsou montážní linky, kde dochází ke „svatbě“, jak se říká finálnímu spojení rotoru a statoru. „Proces řídí naši operátoři a inženýři pomocí laserového navádění a hydrauliky. Stroje nesou váhu a korigují milimetrové posuny, ale finální ustavení a kontrolu řídí lidský tým,“ říká ředitel Hofmann.
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Mezi rotorem, což je otáčivá část osazená silnými magnety a statorem, což je pevná vnější část generátoru s elektrickým vinutím, musí zůstat přesná, velmi úzká vzduchová mezera. Spojení obou obřích komponentů proto vyžaduje absolutní přesnost na desetiny milimetru. Vzhledem k tomu, že rotor obsahuje silné permanentní magnety, působí při zasouvání rotoru do statoru masivní přitažlivé síly. Zařízení v této části výroby tak musí nejen držet obrovskou váhu, ale i kompenzovat tyto síly, aby nedošlo ke kontaktu a poškození dílů. Jakmile proběhne sňatek rotoru se statorem, vznikne kompletní, uzavřený generátor, který pokračuje na testování, následné zapojování elektroniky a finální montáže.
Z jedné z hal vyjíždí pomalu velký traktor John Deer a na vlečce veze již hotový produkt, který po zabalení poputuje k zákazníkovi. „Naše generátory opouštějí areál závodu ve dvou samostatných segmentech. Důvodem je logistika,“ vysvětluje generální ředitel Hofmann s tím, že takto masivní průměry je extrémně náročné přepravovat po běžných silnicích a pod mosty v jednom kuse. „K jejich složení tak dojde až přímo na staveništi větrného parku, pro který byl objednán a vyroben,“ uzavírá.