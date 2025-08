Skotská vláda udělila společnosti SSE Plc souhlas k výstavbě největší mořské větrné elektrárny na světě. Projekt o výkonu 4,1 gigawattů je ve stadiu vývoje již deset let a vládní schválení byl poslední důležitý krok před tím, než SSE zažádá o dotace. Další aukce větrných elektráren začne v srpnu.

Cestou zelené energie se ale podle webu Windtech International vydává i Kanada, v Novém Skotsku plánuje výstavbu čtyř větrných elektráren v oceánu. Elektrárny French Bank, Middle Bank, Sable Island Bank a Sydney Bright by zde měly tvořit základ prvních projektů offshore větrné energie. Do roku 2030 pak mají v plánu licencovat výrobu až 5 gigawattů.

Skotská elektrárna by mohla být klíčová pro téměř úplnou dekarbonizaci sítě, kterou si Spojené království stanovilo jako cíl také do roku 2030. Země tím ale riskuje další zvýšení cen elektřiny, která už teď patří mezi nejdražší na světě. Důvodem je možné zhoršení nákladných omezení národní elektrické sítě, jejíž oprava by vyžadovala další investice.

SSE tvrdí, že elektrárna Berwick Bank by do britské ekonomiky mohla přinést 8,3 miliard liber a vytvořit 9 300 pracovních pozic. „Nadále se plánujeme zúčastnit nadcházející vládní aukce na dotaci nových projektů, a pokud ji vyhrajeme, projekt bude moci prodávat elektřinu za stabilní ceny následujících dvacet let,“ uvedla podle Bloombergu společnost.