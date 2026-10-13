Jak se žije s větrníky za humny: 170 turbín pořádně sviští, výhody ale převažují

Prosklená část moderního bungalovu poskytuje širokoúhlý výhled do zemědělské krajiny. Venku je to cítit hnojem, pár desítek metrů odsud v malém údolí polehává menší stádo přežvykujících krav. Les obřích větrníků, které jsou rozeseté po okolí, zcela ignorují. Oblast Lichtenau v Severním Porýní-Vestfálsku patří k nejvýznamnějším větrným regionům v Německu. Nejznámějším větrným parkem v této lokalitě je Windpark Lichtenau-Asseln.
„Šlo o pionýrský počin místních lidí, zaujal je nový zdroj energie, ze kterého jsou navíc benefity.“