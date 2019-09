Vrtule jsou hrozba. Elektřina z větru už není tak ekologická

Američtí vědci odhadují, že v příštích dvaceti letech se USA budou potýkat s více než 720 tisíci tunami odpadu z nepoužitelných turbín z větrných elektráren. Problém s recyklací nebo likvidací turbín z větrných elektráren se podle vědců objevil i proto, že americký větrný průmysl je poměrně mladý.

Kvůli problému s plýtváním se průmysl dostal do rozporu s tím, za co byl považován. Doposud měl nálepku nejlepšího řešení pro environmentalisty, kteří bojují proti změně klimatu, byl synonymem atraktivní investice pro společnosti, jako jsou Budweiser a Hormel Foods a byl také pokládán za tvůrce pracovních míst. Současný problém ale tento pohled může změnit. Napsal o tom server NPR.

Příkladem je větrná farma Kimbal Wind Project, která se nachází v oblasti jihozápadní Nebrasky. Při pohledu na její turbíny je všem jasné, že by se hodily spíše do starého železa. „Každá turbína váží až 68 tun,“ vysvětlil Rob Van Vleet, který se problematikou větrných elektráren zabývá.

Podle Van Vleeta je devadesát procent částí turbíny recyklovatelných, nebo se dá prodat. S vrtulemi, které jsou vyrobeny ze směsi pryskyřice a laminátu a mají podobné složení jako vesmírné rakety, je ale problém.



„Jsou k ničemu, protože nemají žádnou hodnotu,“ vysvětlil Van Vleet s tím, že jsou velmi těžké a jejich přeprava drahá a neekologická. Mohou být dlouhé až 91 metrů a před přepravou musí být rozřezány speciálním zařízením, což stojí další peníze.

Jak uvedl server ScienceFriday, kvůli jejich neskladnosti je nechtějí přijímat ani mnohé skládky. „Pokud jste malý podnik nebo obec a najednou vám na vaší skládku svážejí stovky vrtulí, nechcete plýtvat kapacitou, která je určena pro místní komunální odpad,“ vysvětlil Van Vleet a dodal, že povolení pro více místa na skládce jsou další dodatečné náklady.

Vědce čeká tvrdý oříšek

Podle Cindy Langstromové, která řídí proces recyklace větrníků, je také problémem to, že recyklační společnosti nemají dostatečně výkonné drtičky, které by objemné vrtule dokázaly rozdrtit. „Naše drtící zařízení není dostatečně velké, aby je rozdrtilo,“ tvrdí Langstromová. Tým Langstromové nakonec řeže lopatky na tři kusy, přičemž dva menší vloží do třetího, což bylo levnější než pronájem silnějších drtících strojů, které se obvykle vyrábějí pro těžbu.

Výzkumný pracovník a hlavní technologický ředitel společnosti Global Fiberglass Solutions Karl Englund upozornil na to, že je recyklování lepší v Evropě, kde je razantně omezováno skládkování. V Evropě nemůžete věci jen tak vyhodit, takže je musíte zrecyklovat,“ říká Englund. Evropská unie má například pravidla pro nakládaní s odpady, některé evropské společnosti proto prodávají starší díly zákazníkům do Asii a Latinské Ameriky.

Englund věří, že našel způsob, jak recyklovat vrtule jejich rozemletím. Z výsledné hmoty se pak dají vyrobit pelety velikosti čokolády. Lze je použít pro krytí materiálů, palet a potrubí. Letos otevřel první zpracovatelské zařízení v centru Texasu a pronajal si druhý prostor poblíž Des Miones v Iowě.

Vědci se shodují, že vyřazování starých větrných elektráren je běh na dlouhou trať a zároveň výzva do budoucnosti. Také Van Vleet zkoumá svůj vlastní způsob, jak snížit stopu průmyslového skladování v naději, že recyklace vrtulí se může stát součástí místního průmyslu. „Na prérii není moc šrotu. Cílem je vyvinout lepší technologii, jinak bych to nedělal. Ztrácíme totiž peníze za každou vrtuli, kterou přepravujeme jinam,“ uzavřel Van Vleet.

