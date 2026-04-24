Výběr španělského městečka Daimiel v provincii Ciudad Real pro stavbu továrny na listy větrných turbín světoznámé společnosti Vestas nebyl v roce 2007 náhodný. Dánská firma učinila v případě oblasti nacházející se 170 kilometrů jižně od Madridu strategické rozhodnutí. Španělsko patřilo již v té době do skupiny globálních lídrů v oblasti větrné energetiky. Roli sehrálo také dobré silniční napojení, které je pro nadměrné náklady směřující do přístavů nebo k větrným parkům po celém Pyrenejském poloostrově klíčové.
Vedení autonomní oblasti Kastilie-La Mancha a radnice v Daimielu tehdy aktivně lákalo investory do nové energetické ekonomiky. Vestas získal pro projekt politickou podporu a administrativní součinnost, nabízel totiž také stovky pracovních míst v regionu, který se potýkal s nezaměstnaností.
|
Španělsko je premiant ve výrobě elektřiny z větru. Chce být vzorem pro ostatní
Zdejší, na první pohled líbivou krajinu tvoří bezpočetné řady vinné révy střídající se s olivovými háji a ovocnými sady. Barva země má sytě okrový až načervenalý odstín, což v kombinaci se zelení vinic a modrou oblohou vytváří silný kontrast. Oblast fascinuje také plochostí a otevřeností. Právě tuto část Španělska proslavil Miguel de Cervantes ve svém románu Don Quijote, když ji popsal jako suchou a větrnou s horizontem, který se zdá být nekonečný. Při příjezdu k městečku lze zahlédnout několik historických větrných mlýnů, okolí Daimielu je však dnes posázené především moderními větrnými elektrárnami.
„Španělsko již nyní vyrábí téměř 60 procent své energie z čistých zdrojů, v čele s větrem. Jsme druhou zemí v Evropě a šestou na světě v instalované kapacitě větrných elektráren, od roku 2018 jsme zaznamenali nárůst o 42 procent,“ zdůraznil ve svém projevu na konferenci WindEurope 2026 španělský premiér Pedro Sánchez. (23. dubna 2026)
„Před dvaačtyřiceti lety začala ve Španělsku fungovat první větrná farma. Měla pět turbín a dodávala elektřinu do 60 domácností. Dnes může jedna turbína napájet až 2 500 domácností a Španělsko jich má více než 22 000,“ řekl na mezinárodní konferenci WindEurope 2026, která se konala tento týden od úterý do čtvrtka v Madridu, španělský premiér Pedro Sánchez. Jak dodal, jen v loňském roce bylo v zemi do provozu uvedeno dalších 275 nových větrných turbín. „Samotný sektor větrné energie již představuje 0,25 procenta španělského HDP a vytváří 40 000 pracovních míst,“ zdůraznil Sánchez.
Delší listy vyrobí více energie
Továrna Vestas ve Španělsku, nacházející se v průmyslové zóně na severovýchodním okraji města Daimiel, zaměstnává přibližně tisíc lidí. Na kraji oploceného a střeženého areálu je vystavena 44 metrů dlouhá lopatka staršího, ale úspěšného modelu větrné turbíny V90, která byla instalována v tisících kusech různě po světě, a to včetně České republiky, kde jich bylo postaveno 20. Dnes už se nevyrábí, nahradily ji nové modely z platformy EnVentus (6MW) a 4MW, a sice V136, V150 nebo V163, u nichž délka lopatky přesahuje 70 i 80 metrů. Výkon větrné turbíny je přímo úměrný ploše, kterou opisuje rotor. I malé zvětšení délky listu tak znamená skokový nárůst zachycené energie.
Jeden dokončený nový list čeká zaparkovaný před obří výrobní halou na transport. Roberto Meiriño Alvira, ředitel továrny, potvrzuje, že jeho délka dosahuje 74 metrů. V průběhu převozu se obalí pouze ložisko natáčení listu, což je velká součástka nacházející se v místě, kde se kořen lopatky napojí na náboj rotoru větrníku. Samotný list není v průběhu svého putování do cíle chráněn žádnou fólii.
„Bylo by to zbytečné. Za krátkou dobu, co tady čeká na odvoz, jej již na pár místech označkovali ptáci. V průběhu provozu větrné turbíny však bude list potřísněn ptačím trusem a vším možným dalším ještě hodněkrát,“ dodává ředitel s úsměvem.
Na mohutném výrobku světlešedé barvy budí pozornost řada špičatých zubů. „Těmto hrotům se odborně říká pilovité odtokové hrany. Typické svištění větrníku vzniká na zadní hraně listu, kde se potkává proud vzduchu z horní a spodní strany. Hroty tyto vzdušné víry rozbijí, čímž se sníží hluk,“ popisuje ředitel Meiriño jejich účel. Tyto „zuby“ pomáhají také lépe usměrnit proudění vzduchu, který lopatku opouští, což snižuje odpor vzduchu a umožňuje větrníku pracovat efektivněji i při nižších rychlostech větru. Odborníci tento nápad údajně odkoukali u sov. Ty mají na krajích křídel podobné jemné hřebínky, které jim umožňují létat téměř neslyšně.
Také tři červené pruhy nacházející se na užším konci listu budoucí turbíny mají své důvody. Zajišťují, aby byly rotující listy dobře viditelné pro letadla, vrtulníky nebo záchranné složky, a to i za snížené viditelnosti nebo šera. Jejich umístění a šířka jsou přesně definovány leteckými úřady konkrétních zemí.
Gigantické výrobní laboratoře
Výroba jedné lopatky větrné turbíny obvykle trvá 24 až 48 hodin čistého času. Skupina novinářů dostala možnost nahlédnout do části výrobního procesu v továrně v Daimielu, prohlídku všech objektů rozkládajících se na ploše přibližně 33 000 m2, což je asi 5 fotbalových hřišť, však nelze v průběhu jednoho dopoledne zvládnout. Před vstupem do výrobních prostor je nutné absolvovat v administrativní budově bezpečnostní školení, poté přicházejí na řadu ochranné pomůcky, signální vesta a nehořlavá speciální obuv a nakonec každý návštěvník odevzdá do dočasné úschovny svůj mobilní telefon.
Samotná výroba listů větrné turbíny je souhrou moderního inženýrství a práce s kompozitními materiály. Vzhledem k tomu, že lopatky musí odolat obrovskému tahu a zároveň být lehké, jedná se spíše o precizní řemeslo v obřím měřítku než o klasickou pásovou výrobu. Výrobní haly v Daimielu připomínají spíše gigantické a sterilní laboratoře než klasické továrny. Zvuky pracovního ruchu přehlušuje moderní hudba. Nejsilnější dojem je z obřího otevřeného prostoru, kde se manipuluje s lopatkami přesahujícími délku 70 až 80 metrů. Velmi vysoké stropy jsou osazené desítkami silných mostových jeřábů, které se téměř nehlučně pohybují ze strany na stranu podle potřeby.
Hale dominují obrovské ocelové formy připomínající rozříznutý trup lodi. Uspořádány jsou v párech – jedna pro horní a jedna pro spodní část lopatky. „V současné době vyrábíme 18 listů týdně, a to pro dva typy turbín V163 a EnVentus V150,“ říká ředitel Meiriño přičemž ukazuje na jednu z forem.
Několik zaměstnanců leští její vnitřek, další pracovník jednu část potahoval separačním prostředkem. Smyslem této práce je zabránit tomu, aby se hotová lopatka přilepila. Když jsou formy připraveny, může začít laminace čili vkládání vrstev tkanin ze skleněných vláken, u největších modelů jsou to uhlíková pro zvýšení tuhosti. Jedná se o naprosto klíčovou technologii.
Listy větrných elektráren musí být extrémně lehké, aby se roztočily i v mírném větru, ale zároveň dostatečně tuhé, aby vydržely nárazy větru a vlastní hmotnost bez deformace. Do kritických míst se vkládají tzv. nosníky, které nesou hlavní mechanické zatížení. Pro dosažení tloušťky a tuhosti bez nadměrné hmotnosti se mezi vrstvy laminátu vkládají další lehké materiály.
“Jakmile jsou všechny suché vrstvy na místě, celá forma se neprodyšně uzavře igelitovou fólií,“ ukazuje ředitel na list, který je celý pečlivě obalený bílým igelitem. Poté se pomocí vakuových pump z formy vysaje vzduch a následně se pomocí podtlaku dovnitř vpraví tekutá epoxidová pryskyřice. Díky vakuu pronikne do každé skuliny a nevzniknou tak žádné vzduchové bubliny, které by mohly vést k prasknutí lopatky. Následuje pečení, kdy se forma zahřeje na specifickou teplotu, čímž pryskyřice vytvrdne a kompozit získá finální pevnost.
V hale je udržována stabilní teplota a vlhkost, což je nezbytné pro správné chemické reakce při tuhnutí kompozitních materiálů. Vzhledem k tomu, že i malé smítko prachu v laminátu by mohlo oslabit strukturu lopatky, udržuje se zde vysoká úroveň čistoty. Nad místy, kde se brousí nebo nanáší pryskyřice, jsou instalovány mohutné systémy odsávání a filtrace vzduchu.
Když jsou obě skořepiny, tedy horní i dolní, hotové, nanese se na jejich okraje a na nosné konstrukce, které se vkládají dovnitř, silné lepidlo. Horní forma se mechanicky překlopí na dolní a obě části se k sobě pevně přitlačí, dokud lepidlo nezatuhne. Tím vznikne dutý, ale extrémně pevný monolit.
Po vyjmutí z formy se odstraňují přebytky materiálu na spojích a povrch se vyhlazuje k dokonalosti. V Daimielu se provádí také klíčové strojní opracování. Kořen lopatky musí být dokonale rovný, aby přiléhal k ložisku. Instalují se zde také stovky upevňovacích prvků, které později umožní montáž na věž.
Na špičku a náběžnou hranu lopatky se nanášejí speciální vrstvy chránící ji před erozí deštěm, pískem nebo hmyzem. Nakonec přichází na řadu lakování, lopatka tak dostane finální bílý nebo šedý nátěr s UV ochranou. Každý výrobek prochází přísnými testy včetně ultrazvuku nebo rentgenu, které hledají skryté vady v laminátu.
Doprava jako logistický oříšek
Obří výrobky jsou přenášeny již zmiňovanými jeřáby nebo speciálními dálkově ovládanými podvozky. Vše však probíhá pomalu a s milimetrovou přesností. Jakýkoliv náraz do formy nebo jiné lopatky by totiž znamenal škodu v milionech korun.
Logistika přepravy osmdesátimetrových listů větrné turbíny z vnitrozemí Španělska do přístavu nebo přímo na místo instalace často trvá mnohem déle než samotná výroba. Připomíná precizně naplánovanou vojenskou operaci, jejíž realizace může trvat i několik dní a mnohdy probíhá v nočních hodinách.
Běžný kamion však nestačí, nejčastěji se používají speciální roztažitelné podvalníky, které mohou být v klidovém stavu relativně krátké, ale po naložení lopatky se roztáhnou až na délku přes 80 metrů. Zadní nápravy jsou řiditelné. Na konci návěsu sedí zadní řidič, někdy i fyzicky, jindy pomocí dálkového ovládání, který natáčí kola náprav nezávisle na tahači. To umožňuje soupravě vykroužit zatáčky, do kterých by se běžný kamion nevešel.
|
V Rakousku sviští turbíny, Česko uvázlo v „bezvětří“. Jak se žije pod větrníky
V náročném terénu španělských hor nebo v úzkých vesnicích se používá tzv. zvedač lopatek. Tajná zbraň pro serpentiny. Lopatka není položena vodorovně, ale je upevněna v obřím hydraulickém kloubu, díky čemu ji lze zvednout až pod úhlem 60 stupňů. Tím se efektivní délka výrazně zkrátí. Adaptér umožňuje otáčet lopatku kolem osy o 360 stupňů, což je důležité pro eliminaci tzv. plachtového efektu. Při této přepravě je kritickým faktorem rychlost větru. Pokud fouká „čerstvý vítr“, čili více než 10 až 12 metrů za sekundu, musí se přeprava zastavit. Zvednutá lopatka funguje jako obří křídlo a mohla by celý podvozek převrátit.
Španělsko se stalo evropským lídrem ve větrné energii, vítr stabilně obhajuje pozici nejsilnějšího zdroje elektřiny v zemi. Celková kapacita španělských větrných elektráren přesahuje 31 gigawattů.
„Španělé stejně jako většina Evropanů nemají pod nohama velké zásoby ropy ani plynu. Ale máme slunce a vítr nad hlavou. Skutečný poklad. Takový, se kterým bylo z těžko pochopitelných důvodů před deseti lety špatně zacházeno,“ zdůraznil tento týden v Madridu premiér země Pedro Sánchez.