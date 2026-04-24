Španělsko vsadilo na vítr. Jak se vyrábějí lopatky pro obří větrníky

Dáša Hyklová
Suchou větrnou náhorní plošinu La Mancha nacházející se ve vnitrozemí Španělska proslavil Don Quijote a historické větrné mlýny. Dnes dominují této oblasti turbíny větrných elektráren. Vítr stabilně obhajuje pozici nejsilnějšího zdroje elektřiny v zemi. Španělsko se však také zaměřuje na sofistikované produkci pro větrný průmysl. V tamní továrně společnosti Vestas se vyrábějí lopatky dlouhé i 80 metrů. Haly připomínají spíše gigantické a sterilní laboratoře než klasické továrny.
Na kraji výrobního areálu společnosti Vestas ve španělském Daimeilu je...

Na kraji výrobního areálu společnosti Vestas ve španělském Daimeilu je vystavená 44 metrů dlouhá lopatka staršího modelu větrné turbíny V90. (23. dubna 2026) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Továrna na výrobu lopatek větrných turbín ve španělské provincii Ciudad Real má...
Ředitel španělské továrny Vestas Roberto Meirino Alvira (vpravo v bílém plášti)...
Vstup do areálu továrny společnosti Vestas, která vyrábí ve španělském Daimeilu...
Administrativní budova výrobní továrny společnosti Vestas ve Španělsku. (23....
Výběr španělského městečka Daimiel v provincii Ciudad Real pro stavbu továrny na listy větrných turbín světoznámé společnosti Vestas nebyl v roce 2007 náhodný. Dánská firma učinila v případě oblasti nacházející se 170 kilometrů jižně od Madridu strategické rozhodnutí. Španělsko patřilo již v té době do skupiny globálních lídrů v oblasti větrné energetiky. Roli sehrálo také dobré silniční napojení, které je pro nadměrné náklady směřující do přístavů nebo k větrným parkům po celém Pyrenejském poloostrově klíčové.

Vedení autonomní oblasti Kastilie-La Mancha a radnice v Daimielu tehdy aktivně lákalo investory do nové energetické ekonomiky. Vestas získal pro projekt politickou podporu a administrativní součinnost, nabízel totiž také stovky pracovních míst v regionu, který se potýkal s nezaměstnaností.

Španělsko je premiant ve výrobě elektřiny z větru. Chce být vzorem pro ostatní

Zdejší, na první pohled líbivou krajinu tvoří bezpočetné řady vinné révy střídající se s olivovými háji a ovocnými sady. Barva země má sytě okrový až načervenalý odstín, což v kombinaci se zelení vinic a modrou oblohou vytváří silný kontrast. Oblast fascinuje také plochostí a otevřeností. Právě tuto část Španělska proslavil Miguel de Cervantes ve svém románu Don Quijote, když ji popsal jako suchou a větrnou s horizontem, který se zdá být nekonečný. Při příjezdu k městečku lze zahlédnout několik historických větrných mlýnů, okolí Daimielu je však dnes posázené především moderními větrnými elektrárnami.

„Španělsko již nyní vyrábí téměř 60 procent své energie z čistých zdrojů, v čele s větrem. Jsme druhou zemí v Evropě a šestou na světě v instalované kapacitě větrných elektráren, od roku 2018 jsme zaznamenali nárůst o 42 procent,“ zdůraznil ve svém projevu na konferenci WindEurope 2026 španělský premiér Pedro Sánchez. (23. dubna 2026)

„Před dvaačtyřiceti lety začala ve Španělsku fungovat první větrná farma. Měla pět turbín a dodávala elektřinu do 60 domácností. Dnes může jedna turbína napájet až 2 500 domácností a Španělsko jich má více než 22 000,“ řekl na mezinárodní konferenci WindEurope 2026, která se konala tento týden od úterý do čtvrtka v Madridu, španělský premiér Pedro Sánchez. Jak dodal, jen v loňském roce bylo v zemi do provozu uvedeno dalších 275 nových větrných turbín. „Samotný sektor větrné energie již představuje 0,25 procenta španělského HDP a vytváří 40 000 pracovních míst,“ zdůraznil Sánchez.

Delší listy vyrobí více energie

Továrna Vestas ve Španělsku, nacházející se v průmyslové zóně na severovýchodním okraji města Daimiel, zaměstnává přibližně tisíc lidí. Na kraji oploceného a střeženého areálu je vystavena 44 metrů dlouhá lopatka staršího, ale úspěšného modelu větrné turbíny V90, která byla instalována v tisících kusech různě po světě, a to včetně České republiky, kde jich bylo postaveno 20. Dnes už se nevyrábí, nahradily ji nové modely z platformy EnVentus (6MW) a 4MW, a sice V136, V150 nebo V163, u nichž délka lopatky přesahuje 70 i 80 metrů. Výkon větrné turbíny je přímo úměrný ploše, kterou opisuje rotor. I malé zvětšení délky listu tak znamená skokový nárůst zachycené energie.

Jeden dokončený nový list čeká zaparkovaný před obří výrobní halou na transport. Roberto Meiriño Alvira, ředitel továrny, potvrzuje, že jeho délka dosahuje 74 metrů. V průběhu převozu se obalí pouze ložisko natáčení listu, což je velká součástka nacházející se v místě, kde se kořen lopatky napojí na náboj rotoru větrníku. Samotný list není v průběhu svého putování do cíle chráněn žádnou fólii.

Administrativní budova výrobní továrny společnosti Vestas ve Španělsku. (23. dubna 2026)

„Bylo by to zbytečné. Za krátkou dobu, co tady čeká na odvoz, jej již na pár místech označkovali ptáci. V průběhu provozu větrné turbíny však bude list potřísněn ptačím trusem a vším možným dalším ještě hodněkrát,“ dodává ředitel s úsměvem.

Na mohutném výrobku světlešedé barvy budí pozornost řada špičatých zubů. „Těmto hrotům se odborně říká pilovité odtokové hrany. Typické svištění větrníku vzniká na zadní hraně listu, kde se potkává proud vzduchu z horní a spodní strany. Hroty tyto vzdušné víry rozbijí, čímž se sníží hluk,“ popisuje ředitel Meiriño jejich účel. Tyto „zuby“ pomáhají také lépe usměrnit proudění vzduchu, který lopatku opouští, což snižuje odpor vzduchu a umožňuje větrníku pracovat efektivněji i při nižších rychlostech větru. Odborníci tento nápad údajně odkoukali u sov. Ty mají na krajích křídel podobné jemné hřebínky, které jim umožňují létat téměř neslyšně.

Také tři červené pruhy nacházející se na užším konci listu budoucí turbíny mají své důvody. Zajišťují, aby byly rotující listy dobře viditelné pro letadla, vrtulníky nebo záchranné složky, a to i za snížené viditelnosti nebo šera. Jejich umístění a šířka jsou přesně definovány leteckými úřady konkrétních zemí.

Gigantické výrobní laboratoře

Výroba jedné lopatky větrné turbíny obvykle trvá 24 až 48 hodin čistého času. Skupina novinářů dostala možnost nahlédnout do části výrobního procesu v továrně v Daimielu, prohlídku všech objektů rozkládajících se na ploše přibližně 33 000 m2, což je asi 5 fotbalových hřišť, však nelze v průběhu jednoho dopoledne zvládnout. Před vstupem do výrobních prostor je nutné absolvovat v administrativní budově bezpečnostní školení, poté přicházejí na řadu ochranné pomůcky, signální vesta a nehořlavá speciální obuv a nakonec každý návštěvník odevzdá do dočasné úschovny svůj mobilní telefon.

Samotná výroba listů větrné turbíny je souhrou moderního inženýrství a práce s kompozitními materiály. Vzhledem k tomu, že lopatky musí odolat obrovskému tahu a zároveň být lehké, jedná se spíše o precizní řemeslo v obřím měřítku než o klasickou pásovou výrobu. Výrobní haly v Daimielu připomínají spíše gigantické a sterilní laboratoře než klasické továrny. Zvuky pracovního ruchu přehlušuje moderní hudba. Nejsilnější dojem je z obřího otevřeného prostoru, kde se manipuluje s lopatkami přesahujícími délku 70 až 80 metrů. Velmi vysoké stropy jsou osazené desítkami silných mostových jeřábů, které se téměř nehlučně pohybují ze strany na stranu podle potřeby.

Ředitel španělské továrny Vestas Roberto Meirino Alvira (vpravo v bílém plášti) vysvětluje postup při procesu výroby lopatek větrných turbín. (23. dubna 2026)

Hale dominují obrovské ocelové formy připomínající rozříznutý trup lodi. Uspořádány jsou v párech – jedna pro horní a jedna pro spodní část lopatky. „V současné době vyrábíme 18 listů týdně, a to pro dva typy turbín V163 a EnVentus V150,“ říká ředitel Meiriño přičemž ukazuje na jednu z forem.

Několik zaměstnanců leští její vnitřek, další pracovník jednu část potahoval separačním prostředkem. Smyslem této práce je zabránit tomu, aby se hotová lopatka přilepila. Když jsou formy připraveny, může začít laminace čili vkládání vrstev tkanin ze skleněných vláken, u největších modelů jsou to uhlíková pro zvýšení tuhosti. Jedná se o naprosto klíčovou technologii.

Listy větrných elektráren musí být extrémně lehké, aby se roztočily i v mírném větru, ale zároveň dostatečně tuhé, aby vydržely nárazy větru a vlastní hmotnost bez deformace. Do kritických míst se vkládají tzv. nosníky, které nesou hlavní mechanické zatížení. Pro dosažení tloušťky a tuhosti bez nadměrné hmotnosti se mezi vrstvy laminátu vkládají další lehké materiály.

“Jakmile jsou všechny suché vrstvy na místě, celá forma se neprodyšně uzavře igelitovou fólií,“ ukazuje ředitel na list, který je celý pečlivě obalený bílým igelitem. Poté se pomocí vakuových pump z formy vysaje vzduch a následně se pomocí podtlaku dovnitř vpraví tekutá epoxidová pryskyřice. Díky vakuu pronikne do každé skuliny a nevzniknou tak žádné vzduchové bubliny, které by mohly vést k prasknutí lopatky. Následuje pečení, kdy se forma zahřeje na specifickou teplotu, čímž pryskyřice vytvrdne a kompozit získá finální pevnost.

V hale je udržována stabilní teplota a vlhkost, což je nezbytné pro správné chemické reakce při tuhnutí kompozitních materiálů. Vzhledem k tomu, že i malé smítko prachu v laminátu by mohlo oslabit strukturu lopatky, udržuje se zde vysoká úroveň čistoty. Nad místy, kde se brousí nebo nanáší pryskyřice, jsou instalovány mohutné systémy odsávání a filtrace vzduchu.

Když jsou obě skořepiny, tedy horní i dolní, hotové, nanese se na jejich okraje a na nosné konstrukce, které se vkládají dovnitř, silné lepidlo. Horní forma se mechanicky překlopí na dolní a obě části se k sobě pevně přitlačí, dokud lepidlo nezatuhne. Tím vznikne dutý, ale extrémně pevný monolit.

Po vyjmutí z formy se odstraňují přebytky materiálu na spojích a povrch se vyhlazuje k dokonalosti. V Daimielu se provádí také klíčové strojní opracování. Kořen lopatky musí být dokonale rovný, aby přiléhal k ložisku. Instalují se zde také stovky upevňovacích prvků, které později umožní montáž na věž.

Na špičku a náběžnou hranu lopatky se nanášejí speciální vrstvy chránící ji před erozí deštěm, pískem nebo hmyzem. Nakonec přichází na řadu lakování, lopatka tak dostane finální bílý nebo šedý nátěr s UV ochranou. Každý výrobek prochází přísnými testy včetně ultrazvuku nebo rentgenu, které hledají skryté vady v laminátu.

Doprava jako logistický oříšek

Obří výrobky jsou přenášeny již zmiňovanými jeřáby nebo speciálními dálkově ovládanými podvozky. Vše však probíhá pomalu a s milimetrovou přesností. Jakýkoliv náraz do formy nebo jiné lopatky by totiž znamenal škodu v milionech korun.

Logistika přepravy osmdesátimetrových listů větrné turbíny z vnitrozemí Španělska do přístavu nebo přímo na místo instalace často trvá mnohem déle než samotná výroba. Připomíná precizně naplánovanou vojenskou operaci, jejíž realizace může trvat i několik dní a mnohdy probíhá v nočních hodinách.

Běžný kamion však nestačí, nejčastěji se používají speciální roztažitelné podvalníky, které mohou být v klidovém stavu relativně krátké, ale po naložení lopatky se roztáhnou až na délku přes 80 metrů. Zadní nápravy jsou řiditelné. Na konci návěsu sedí zadní řidič, někdy i fyzicky, jindy pomocí dálkového ovládání, který natáčí kola náprav nezávisle na tahači. To umožňuje soupravě vykroužit zatáčky, do kterých by se běžný kamion nevešel.

V Rakousku sviští turbíny, Česko uvázlo v „bezvětří“. Jak se žije pod větrníky

V náročném terénu španělských hor nebo v úzkých vesnicích se používá tzv. zvedač lopatek. Tajná zbraň pro serpentiny. Lopatka není položena vodorovně, ale je upevněna v obřím hydraulickém kloubu, díky čemu ji lze zvednout až pod úhlem 60 stupňů. Tím se efektivní délka výrazně zkrátí. Adaptér umožňuje otáčet lopatku kolem osy o 360 stupňů, což je důležité pro eliminaci tzv. plachtového efektu. Při této přepravě je kritickým faktorem rychlost větru. Pokud fouká „čerstvý vítr“, čili více než 10 až 12 metrů za sekundu, musí se přeprava zastavit. Zvednutá lopatka funguje jako obří křídlo a mohla by celý podvozek převrátit.

Španělsko se stalo evropským lídrem ve větrné energii, vítr stabilně obhajuje pozici nejsilnějšího zdroje elektřiny v zemi. Celková kapacita španělských větrných elektráren přesahuje 31 gigawattů.

„Španělé stejně jako většina Evropanů nemají pod nohama velké zásoby ropy ani plynu. Ale máme slunce a vítr nad hlavou. Skutečný poklad. Takový, se kterým bylo z těžko pochopitelných důvodů před deseti lety špatně zacházeno,“ zdůraznil tento týden v Madridu premiér země Pedro Sánchez.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Španělsko vsadilo na vítr. Jak se vyrábějí lopatky pro obří větrníky

Na kraji výrobního areálu společnosti Vestas ve španělském Daimeilu je...

Suchou větrnou náhorní plošinu La Mancha nacházející se ve vnitrozemí Španělska proslavil Don Quijote a historické větrné mlýny. Dnes dominují této oblasti turbíny větrných elektráren. Vítr stabilně...

24. dubna 2026

Půdu v Česku investoři skupovat nebudou, mimo EU je to jednodušší, říká odborník

Premium
Předseda JTZE Jan Šimek

Místo nákupu farem si je pronajímáme, říká v rozhovoru s iDNES.cz předseda JTZE Jan Šimek. V Česku podle něj nejsou největší farmy v Evropě, podle tržeb jsou větší například ve Francii. A zavedl by...

24. dubna 2026

Nůžky mezi bohatými a chudými se dál rozevírají. Miliardářů přibývá, říká analýza

„Lidé proti miliardářům“, hlásá transparent jednoho z účastníků protestu proti...

Miliardářů ve světě dál přibývá a podle všeho tento trend v příštích letech nepoleví. Analýza společnosti Knight Frank ukazuje, že do roku 2031 by jich mohlo být na celém světě více než čtyři tisíce....

23. dubna 2026

Etiopie staví největší letiště Afriky. Bude plné zahrad, ročně odbaví 110 milionů lidí

V Etiopii staví doposud největší africké letiště.

V Etiopii staví doposud největší africké letiště. Má zjednodušit přestupy po kontinentu, které cestující nyní absolvují hlavně v evropských městech. Práce na projektu, jehož náklady dosahují 12,5...

23. dubna 2026  19:37

Akcionáři Warner Bros schválili převzetí Paramountem za 110 miliard dolarů

Logo společnosti Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu Kč). Informovaly o...

23. dubna 2026  18:18

Deutsche Telekom zvažuje fúzi s T-Mobilem. Vznikl by největší operátor na světě

Vlajky s logem společnosti Deutsche Telekom AG vlají před budovou ústředí v...

Společnost Deutsche Telekom AG zvažuje úplné sloučení se svou americkou pobočkou T-Mobile US, což by vedlo k vytvoření nadnárodní telekomunikační skupiny. Byla by to dosud největší veřejná fúze a...

23. dubna 2026

Maximální ceny pohonných hmot v pátek vzrostou o desítky haléřů na litr

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL na dálnici D3 v Chotýčanech....

Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v pátek o vyšší desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se oproti čtvrtku zvýší o 88 haléřů na 42,04 Kč za litr,...

23. dubna 2026  15:52

Kolik letos zaplatíte daň z nemovitosti? Finanční správa začala posílat výměry

Ilustrační foto

Finanční správa začala rozesílat platební údaje k uhrazení daně z nemovitosti za letošní rok. Nejpozději do 25. května dostanou majitelé nemovitostí informaci o vyměřené výši daně do svých datových...

23. dubna 2026  15:39

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

23. dubna 2026  14:44

Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z...

23. dubna 2026  14:29

První krok k zestátnění. Vedení ČEZ navrhlo vyčlenit novou dceřinou firmu

ilustrační snímek

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k...

23. dubna 2026  14:03

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropy Družbou. Přerušily se koncem ledna

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (20. ledna 2025)

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny přes Ukrajinu na Slovensko a do...

23. dubna 2026  11:58

