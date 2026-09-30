Německo má nejvyšší větrník na světě. Eiffelovu věž překonává o 35 metrů

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Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem
Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...
Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení
Elizabeth Holmesová, odsouzená zakladatelka zkrachovalého biotechnologického startupu Theranos, si znovu říká o pozornost. V novém dokumentu You Can See Everything nechala filmaře nahlédnout do svého...
Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze
Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v herní sérii Kingdom Come: Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. V restauraci bude mít české pivo a jídlo, několik...
Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti
Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...
Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, varuje Gates. Žádá regulace
Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. "Umělá...
Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodavatelem. Zredukovala počet směn
Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla...
Roboti na konferenci tančili i točili pivo. K samostatnosti však mají daleko
Humanoidní roboti, umělá inteligence, vize zelených městských džunglí i dostupnějšího moderního zdravotnictví. To jsou jen některá z témat konference Týden inovací, která odstartovala ve čtvrtek v...
Lindt zlevňuje. Klesá poptávka po čokoládě na klíčových trzích
Švýcarský Lindt plánuje snížit ceny svých čokoládových výrobků. Již podruhé v tomto roce revidoval směrem dolů svůj odhad růstu tržeb s odkazem na utlumenou spotřebitelskou důvěru. „Snižujeme ceny...
Obce si mohou nově uložit peníze u ČNB. Ta spouští klasické internetové bankovnictví
Obce a kraje mohou od 1. října využívat nový spořicí účet ve státní pokladně, který propojuje výhody běžného a spořicího účtu. Připravila ho Česká národní banka ve spolupráci s ministerstvem financí....
Veletrh ukáže kondici českého průmyslu. Firmy hledají cestu od aut k obraně
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se od 6. do 9. října představí přibližně 1 400 vystavovatelů. Co jejich účast vypovídá o kondici českých továren? V pořadu iDNES Lounge o tom mluvili...
LNG terminál v Eemshavenu odbavil 92 lodí pro Česko. Přivezly plyn na 14 měsíců
Terminál na zkapalněný zemní plyn v nizozemském Eemshavenu je v provozu od září 2022. Za čtyři roky již odbavil 92 lodí s plynem určeným pro Česko. Ty přivezly celkem 8,2 miliardy metrů krychlových...
Jižní Korea investuje v USA 120 miliard dolarů do osmi jaderných reaktorů
Jižní Korea investuje ve Spojených státech 120 miliard dolarů do výstavby osmi jaderných reaktorů a 22,3 miliardy dolarů do výstavby paroplynové elektrárny, která bude dodávat elektřinu do datových...
Svijanští srdcaři. Ať se děje, co se děje, pivo nakonec vždycky dělají hospodští
Říká se, že u piva jsou si všichni rovni. Projeli jsme Česko od harrachovských kopců až po budějovické nábřeží, abychom našli lidi, pro které nejsou Svijany jen značka na výčepu, ale kus života....
Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze
Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v herní sérii Kingdom Come: Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. V restauraci bude mít české pivo a jídlo, několik...
Vymáhání z ciziny příliš nefunguje, řidiče čeká v Česku přísnější systém pokut
Pokuty za překročení rychlosti nebo za telefonování za volantem nechodí do ciziny tak, jak by měly. K původnímu balíku dopravních přestupků, před kterými se pachatelé nemohou ukrýt překročením...
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Evropě se přestává vyplácet skladování plynu. Důvodem je přechod na LNG
Evropské zásobníky plynu jsou letos naplněné méně než obvykle. Obchodníkům se totiž stále častěji nevyplatí plyn nakoupit, uskladnit a několik měsíců čekat na jeho prodej. Rozdíl mezi letními a...
Německo má nejvyšší větrník na světě. Eiffelovu věž překonává o 35 metrů
V německém Schipkau nově stojí nejvyšší větrná elektrárna světa. Se svými 365 metry převyšuje Eiffelovu věž o 35 metrů. V Německu je vyšší už jen berlínská televizní věž, a to o tři metry. Na území...