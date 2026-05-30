Nenápadná vesnička Žalpaktal leží na samém západě Kazachstánu, kousek od ruských hranic. Žije v ní asi pět tisíc obyvatel. A řadu let tady funguje neobvyklá tradice. Absolventské ročníky místní školy se při kulatých výročích skládají na projekty pro obec, píše web The Caspian Post.
Díky abiturientům tam už vznikly parky, dětská hřiště, fontána, sportovní areál nebo různé umělecké instalace. Letošní ročník absolventů z roku 2006 se ovšem se svým nápadem proslavil daleko za hranicemi. Inspirovali se jednou z nejslavnějších staveb světa a darovali vesnici třicetimetrovou kovovou repliku Eiffelovy věže. Pro představu: pražská Petřínská rozhledna měří necelých šedesát metrů, takže kazachstánská verze dosahuje zhruba poloviny její výšky.
Podle místních médií vyšel projekt v přepočtu asi na 100 tisíc dolarů, tedy přibližně 2 miliony korun. Vše zaplatili absolventi.
Nejprve vlna kritiky
Když se v polovině května na sociálních sítích objevily první záběry rozestavěné konstrukce, snesla se na projekt vlna kritiky. Lidé poukazovali na to, že vesnice potřebuje spíš opravené silnice, lepší vodovod nebo modernizaci veřejných budov než „evropskou extravaganci“. Autoři projektu se do debat nezapojovali a počkali na dokončení stavby.
To přišlo v pondělí 25. května během oslav konce školního roku zvaného poslední zvonění. Věž se rozzářila do dálky a nálada místních se rychle změnila. Videa malé kazachstánské Eiffelovky zaplavila sociální sítě a začala sbírat miliony zhlédnutí. Z malé vesnice se rázem stává turistická atrakce.
Kazachstánská Eiffelovka je místem večerních procházek, focení a schůzek, ale také symbolem místní sounáležitosti a hrdosti. Lidé se na ni totiž složili sami a vytvořili něco, co by obec ze svého rozpočtu pravděpodobně nikdy nezaplatila, uzavřel kazachstánský deník.
