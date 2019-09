Čína otevřela krizové rezervy. Chybí vepřové pro 130 milionů lidí

Svátek středu podzimu letos připadá na pátek 13. října a slavit se bude především přes víkend. Přestože se během něj jedí především měsíční koláče a další kulatá jídla, ve většině rodin nechybí na slavnostní tabuli ani vepřové maso.



Jenže toho je v některých oblastech kritický nedostatek. Africký mor v Číně totiž zahubil zhruba 100 milionů prasat a někteří předpokládají, že by se číslo v budoucnu mohlo ještě zdvojnásobit.

Ceny vepřového za poslední rok podle dat čínské vlády stouply o zhruba 50 % a jsou města, ve kterých skoro není k dostání. V oblastech, kterých se nedostatek vepřového týká, žije podle CNN nejméně 130 milionů lidí.



Některé čínské provincie tak i s ohledem na blížící se svátek raději otevřely strategické rezervy. Ve snaze o dostatečnou nabídku a snížení cen tak na trh vypustily své zásoby masa pro krizové situace.



Naposledy tak ve čtvrtek učinilo město Ťi-nan, ve kterém žije přes 6,8 milionu lidí. Celkem chce do měsíce vypustit mezi lidi 1,5 tisíce tun masa. Ani doplnění obchodů z krizových zásob však podle některých analytiků nebude stačit. Čínskou ekonomiku totiž bude dál ovlivňovat obchodní válka s USA, v novém balíčku cel se nachází právě i vepřové maso. Jeho cena tak podle analytiků poroste dál.



Místo masa s přílohou knedlíčky

„Je to příliš drahé, příliš drahé, příliš drahé!“ stěžoval si novinářům The New York Times na cenu vepřového důchodce Kuej Fu-i. „Nemůžeme si to vůbec dovolit,“ dodal. Podle něj si už mnozí k jídlu nemohou pořídit celé kusy masa, a musí se tak spokojit se pouze s mletým masem, kterým plní knedlíčky.

Vepřové maso je pro Číňany velmi důležité. Je totiž velmi silně zakořeněno v tamní kultuře a jí se při mnohých příležitostech. Ročně se ho tam sní zhruba padesát kilo na osobu a tvoří přes polovinu tamní spotřeby masa. Podle vlády je však řešení krize velmi jednoduché – stačí, aby lidé přestali jíst tolik vepřového.



Čínský list Life Times nedávno otiskl článek Je lépe jíst méně vepřového, ve kterém se rozebírají záporné vlivy jeho konzumace. „Nezáleží, jestli je vepřové maso drahé, nebo levné. Každý by měl svůj jídelníček zlepšit tím, že ho bude jíst méně,“ cituje článek expertku na výživu Sü Šu-fang. „Pokud budete jíst příliš mnoho masa, snadno přiberete,“ doplňuje autor těchto vládních novin.



Celkem má podle odhadů analytiků CNN Čína „v záloze“ několik set tisíc tun vepřového. Jeden z analytiků oslovený americkou televizí však odhaduje, že ho v zemi bude do konce roku chybět zhruba 10,8 milionu tun.