Venezuelská ropa jako lákadlo pro Trumpa. Investice se ale USA nemusí vyplatit

  20:00
Trumpova administrativa odstavila autoritářského vůdce Nicoláse Madura z čela Venezuely i kvůli snaze o ovládnutí tamního ropného průmyslu. Experti ale varují, že tento tah se Spojeným státům nemusí vyplatit. Tamní ropný sektor se totiž po letech strádání nachází v žalostném stavu a potřebné investice se odhadují i na více než 100 miliard amerických dolarů (asi 2,2 bilionů korun).
Rafinerie El Palito venezuelské státní ropné společnosti PDVSA ve městě Puerto Cabello (21. prosince 2025) | foto: ČTK

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
Ačkoliv Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě, režim Nicoláse Madura do rozvoje ropného sektoru téměř neinvestoval. Odvětví navíc několik let doplácelo na korupci i krádeže. Rozsáhlé investice jsou tak nyní nevyhnutelné, píše agentura Bloomberg.

Ještě v roce 1974 se ve Venezuele těžily téměř 4 miliony barelů ropy každý den. Dnes je to o 3 biliony barelů méně. Naložení jednoho velkého ropného tankeru ve Venezuele nyní trvá až 5 dnů. Ještě před sedmi lety to přitom byla standardně záležitost jen 24 hodin. Takové doby jsou ale pryč.

První vstřícné gesto. Viceprezidentka Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci

„Pokud by se těžba ropy ve Venezuele měla vrátit alespoň na úroveň ze 70. let minulého století, bylo by potřeba po dobu dalších 10 let investovat zhruba 10 miliard dolarů ročně,“ říká analytik pro Bloomberg Francisco Monaldi.

Venezuelská ropa jako americká priorita

K výraznému propadu venezuelské těžby došlo právě především za vlády autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Trumpova administrativa nyní vnímá investice do tamního ropného sektoru jako jednu ze svých priorit.

„Jsem si téměř jistý, že zájem o těžbu venezuelské ropy bude ze strany amerických firem obrovský,“ uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Dodal, že venezuelská ropa je důležitá mimo jiné pro rafinerie na pobřeží Mexického zálivu.

Liberální deníky podržely Trumpa. O plánu útoku věděly předem, ale nenapsaly o něm

Americké firmy ale musí počítat s nemalými náklady. Venezuelské potrubní sítě jsou děravé. Požáry a výbuchy tu jsou v podstatě na denním pořádku. Část ropné infrastruktury měla být dokonce již rozprodána do šrotu. Úniky suroviny jsou na mnoha místech nekontrolované, některé vrty jsou opuštěné a plošiny rozkradené.

Klíčem k úspěchu je politická stabilita

S těžbou ropy ve Venezuele má mezi americkými firmami v posledních letech zkušenost hlavně společnost Chevron. Ta je totiž i nyní držitelem licence na těžbu venezuelské ropy a zajišťuje asi jednu čtvrtinu celkové ropné venezuelské produkce. Experti ale říkají, že zájem o těžbu mohou mít také konkurenti včetně společností ExxonMobil či ConocoPhillips. Ty totiž dříve v zemi také ropu těžily a odešly až poté, co jejich majetek znárodnil Hugo Chávez.

Aby však americké investice do venezuelského ropného průmyslu nepřišly vniveč, musí nastat jasná politická stabilita. „Za současného stavu by žádná seriózní firma nezačala investovat,“ tvrdí analytik Lin Carrilo.

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Řízení země prozatím převzala venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová, která je však dlouholetou spojenkyní bývalého autoritářského vůdce Madura. I proto se nedá příliš očekávat, že by ve vedení setrvala dlouho. Ve stejnou chvíli hlídá venezuelské vody americké námořnictvo.

Pokud ale k nastolení politické stability ve Venezuele skutečně dojde, může být ropa navzdory přebytku na globálních trzích a nízkým cenám lákavá. „Záleží na konkrétních podmínkách. Žádný velký hráč ale nemůže takovou možnost ignorovat,“ uzavírá pro Bloomberg analytik Kevin Book ze společnosti ClearView Energy Partners.

