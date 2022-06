Venezuela se odklání od socialismu a začíná vzkvétat. V zemi vznikají i kasina

Známky uvolnění pevných socialistických poměrů jsou patrné téměř po celé zemi. Upustilo se od mnoha cenových regulací a propast mezi nejbohatší a nejchudší vrstvou společnosti se postupně prohlubuje, píše agentura Bloomberg.

Madurova administrativa zahájila velký privatizační program a odprodala soukromým subjektům hned několik velkých státních společností, z nichž většina byla znárodněna za jeho předchůdce Huga Cháveze. Koncem roku 2018 nechal Maduro legálně obíhat i americký dolar a nyní se venezuelská ekonomika začíná pomalu stabilizovat.

„Je to prostě pragmatismus. Vláda si již nemůže dovolit ovládat ekonomiku a snaží se ji osvobodit,“ řekl britskému listu The Times politický konzultant Luis Vicente León s tím, že do hry se Maduro snaží čím dál více zapojit i podnikatele a živnostníky.

Nově vytvořený byznys kolem kasin je jenom nejnovější ukázkou toho, že se socialismem to jde ve Venezuele z kopce. Kasina totiž patřila k velkým nepřátelům dřívějšího venezuelského vůdce, který je nechal v roce 2008 všechny zavřít. Domníval se, že tyto podniky způsobují společenský úpadek srovnatelný s prostitucí nebo třeba závislostí na drogách.

Madurova vláda se ale k této formě zábavy i hazardu opět v tichosti vrací. Licenci na správu kasin za 350 tisíc amerických dolarů (asi 7,7 milionu korun) tam zakoupilo hned třicet společností po celé zemi a většina z nich nese známé americké názvy jako Baywatch nebo The Waldorf.

„Během posledních deseti let nám tady chybělo takové místo, kde bychom se mohli bavit,“ řekla pro Bloomberg dvaapadesátiletá realitní makléřka Maria Elena Millanová.

Největší počet z dosud zprovozněných kasin se nachází na venezuelském ostrově Margarita, tropickém ráji, který je jen 25 minut letu od hlavního města. Ostrov byl na počátku 21. století populární turistickou destinací. Na mezinárodním letišti tam denně přistávaly desítky letadel z USA a Evropy. Chávez ale pak začal znárodňovat soukromé podniky, a když cena ropy raketově rostla, země byla najednou plná peněz. To se ale následně poměrně brzy změnilo.

V zemi panovala i dvoumilionová inflace

Kvůli špatnému hospodaření, vysoké korupci, nákladným sociálním programům a vysokým dluhům došlo k obrovskému kolapsu ekonomiky, který završil obrovský pokles cen ropy. Inflace najednou dosahovala hranice dvou milionů procent a zničila životy několika milionů občanů. Měna bolivar měla pramalou hodnotu.

Určitou míru stability ale následně přinesla dolarizace venezuelské ekonomiky. V prodejnách jsou nyní plné regály a jenom v letošním roce by Venezuela měla růst až dvacetiprocentním tempem. Lidé, kteří z Venezuely dříve kvůli špatným životním podmínkám utekli, se začínají pomalu vracet.

„Dolarizace hodně pomohla,“ řekla pro Bloomberg majitelka obchodu s oblečením Andrea Malavé.

Přechod na volnější trh byl však doprovázen výraznými škrty ve vládních výdajích. Pracovníci ve státním sektoru mají nyní jen minimální příjmy a ani některé pozice v soukromém odvětví nejsou příliš štědře ohodnoceny. Do země však čím dál více jezdí zahraniční investoři, které motivuje postupné sbližování venezuelské a americké administrativy. Všichni věří, že s hospodářským rozmachem se lidem vrátí i férové mzdy.