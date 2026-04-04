„Byla to první věc na programu. Řekl jsem, že bychom tam měli vyrazit a udělat základní průzkum, abychom zjistili obchodní příležitosti,“ uvedl pro The Wall Street Journal Eduardo Pacheco, předseda představenstva kolumbijského konglomerátu Mercantil Colpatria, který působí v odvětvích bankovnictví, stavebnictví, pojišťovnictví i rozvoji infrastruktury.
Také zakladatel a předseda představenstva a newyorské společnosti Signum Global Advisors Charles Myers začal plánovat cestu do hlavního města Venezuely už v loňském roce. Byl přesvědčen o tom, že více než desetiletá vláda Nicoláse Madura se blíží ke konci.
Minulý týden vedl pětapadesátičlennou delegaci ze Spojených států, Mexika, Brazílie, Kolumbie, Blízkého východu i Evropy. Setkali se s prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou, vládními úředníky a venezuelskými manažery.
„Všichni účastníci byli opravdu ohromeni dvěma věcmi: jak stabilní je vláda a jak stabilní je celková situace. Je to země, která se po 27 letech ekonomické represe snaží bleskovou rychlostí o obrat ekonomiky a zároveň se skutečně otevírá zahraničním investorům,“ uvedl Myers.
Prezident Kolumbijsko-venezuelské obchodní komory Luis Felipe Quintero zmínil, že ve Venezuele chybí široká škála věcí, od potravin přes léky až po oblečení a chemikálie. „Lidé tady říkají, že právě tohle je skvělá příležitost. Stačí to jen naložit na nákladní auto,“ doplnil.
K demokracii je daleko
Investoři však čelí zásadním výzvám v zemi, kterou šéf amerického Exxonu Darren Woods označil za „neinvestovatelnou“. Venezuela je stále autoritářským státem. Soudnictví je zpolitizované, vláda má historii vyvlastňování podniků a bezpečnostní složky v minulosti zadržovaly jak manažery, tak i odborové předáky. Pro některé firmy je každodenní realitou korupce a vydírání ze strany státu, upozornil portál The Wall Street Journal.
Americké firmy mohou čelit postihu od vlastních úřadů, i když podnikají ve Venezuele. Venezuelan Daniel Lansberg-Rodríguez, který působí jako managing partner americké firmy Aurora Macro Strategies, která poskytuje investorům a firmám poradenství týkajících se geopolitických rizik, uvedl, že Venezuela má neprůhlednou byrokracii, slabou státní kontrolu mimo velká města a překážky při přesunu kapitálu.
„Dodržování předpisů, které jako firma musíte zajistit, představuje obrovské množství práce, zvlášť pokud řešíte, co by na to mohlo říct ministerstvo spravedlnosti,“ řekl.
Charles Myers poukázal na důležitou oporu, a to americkou vládu, která má na prozatímní venezuelskou vládu stále vliv. A přestože Washington zatím neoznámil, kdy by mohly skončit sankce vůči státním firmám, udělil licence či výjimky, aby americké společnosti především v ropném sektoru s venezuelskými úřady mohly obchodovat.
Prezidentka Rodríguezová uvedla, že nyní prosazuje reformy s cílem přilákat kapitál. Po úpravě pravidel v ropném sektoru venezuelská vláda připravuje legislativu zaměřující se na zlato, diamanty a další nerosty.
„Ti, kteří věří, že Venezuela je dobrým místem pro investice, by měli vědět, že existují záruky, právní jistota, politická bezpečnost, stabilita a klidné podmínky pro plný rozvoj jejich investic,“ uvedla ve svém projevu zveřejněném na síti X.