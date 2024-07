Komplikace pro venezuelské naděje. Madurovo vítězství přinese další léta chudoby

Jihoamerická země se léta nachází na pokraji ekonomického kolapsu. Případné vítězství opozičního kandidáta Edmunda Gonzaleze Urrutia dávalo zemi šanci na budoucí hospodářský vzestup, píše BBC. Nyní ale hrozí, že se venezuelská ekonomika bude nadále potýkat s obrovskými problémy.

Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě. Americké úřady odhadují, že dosahují až na hranici 303 miliard barelů. Poráží i Saúdskou Arábii, jejíž potvrzené zásoby jsou asi o 30 miliard barelů nižší. Oproti Saúdské Arábii však Venezuela nedokázala toto nerostné bohatství proměnit v ekonomický boom.

Situace ve Venezuele je oproti Saúdské Arábii v podstatě úplně opačná. Za posledních deset let zaznamenala obrovský odliv mozků do zahraničí. Podle odhadů serveru Deutsche Welle tuto jihoamerickou zemi opustila v posledních letech asi jedna čtvrtina populace, tedy zhruba 8 milionů lidí.

Hyperinflace i humanitární krize

Mezi hlavní důvody se řadila obrovská venezuelská hospodářská a humanitární krize či hyperinflace. Tyto ekonomické potíže jsou důsledkem hospodářské politiky socialistického prezidenta Nicolase Madura i jeho předchůdce Huga Cháveze. Situace se navíc zhoršila poté, co Evropa i Spojené státy uvalily na tento stát sankce kvůli dlouhodobým politickým represím i opakovanému porušování lidských práv.

Případné skutečné Madurovo vítězství je překvapivé i kvůli tomu, že většina předvolebních průzkumů favorizovala právě opozičního politika Gonzalese. I proto venezuelská opozice trvá na tom, že současný autoritářský vůdce výsledky voleb zmanipuloval. I ze zahraničí se nad výsledky voleb ozývají rozpaky a pochyby, a to včetně Spojených států nebo Chile.

„Hospodářské oživení ve Venezuele je možné pouze tedy, pokud Maduro odstoupí a místo něj se funkce ujme nová vláda, která respektuje soukromé vlastnictví a právní stát,“ komentuje situaci venezuelský politolog Enderson Sequera s tím, že případné skutečné Madurovo vítězství by bylo pro případný hospodářský vzestup obrovskou překážkou a nejspíš by znamenalo dalších šest let chudoby i zhoršující se humanitární krizi.

Vítězství opozičního kandidáta by oproti tomu mohlo přilákat mezinárodní investice, a to hlavně do ropy a energetiky. Potenciál by byl i na vyjednání potřebných stabilizačních programů s Mezinárodním měnovým fondem.

Venezuelská ekonomika bojuje s obrovskými problémy

Původně se víceméně počítalo s tím, že venezuelští voliči Nicolasi Madurovi spočítají jeho velké nezdary, které se odehrály v době, kdy byl venezuelským vůdcem. Hrubý domácí produkt Venezuely dosahoval před zhruba 10 lety na hranici 8 629 amerických dolarů na hlavu. V roce 2020 tento ukazatel klesl dokonce jen na 1 566 amerických dolarů.

Od té doby se situace mírně zlepšila, na úroveň z roku 2010 se však ani zdaleka nedostala. Podobné je to v případě těžby ropy, která se v roce 2013 dostala na 137,9 milionu tun. V roce 2021, a tedy o 8 let později, se venezuelská těžba propadla dokonce až na 34,5 milionu tun za rok.

„Venezuelská ekonomika se během prezidentování Nicolase Madura zmenšila téměř o 80 procent. Zemi opustila i spousta kvalifikovaných profesionálů,“ uvedl politolog Ronal Rodriguez s tím, že mezi hlavní problémy se v zemi řadí právě nedostatek kvalifikované pracovní síly.

V současné době venezuelská ekonomika bojuje s meziroční inflací ve výši 50 procent. Oproti roku 2019, kdy růst cen dosahoval až na hranici 400 000 procent, je aktuální situace lepší, přesto je stále daleko od potřebných standardů. Řada států stále vůči Caracasu uplatňuje ničivé hospodářské sankce, která táhnou tamní ekonomiku směrem dolů. Venezuelská státní ropná společnost PDVSA prodává fosilní paliva na černém trhu i s obrovskými slevami. Země bojuje s obrovskými dluhy, které se nedaří řešit.