Venezuelu drtí dluhy i sankce. Šance na splacení není velká

  13:00
Po svržení prezidenta Nicoláse Madura se pozornost znovu upřela mimo jiné i na venezuelskou dluhovou krizi, jednu z největších dosud nevyřešených státních platebních neschopností na světě. Výše dluhu země vysoce překračuje roční výkon ekonomiky a uspokojit věřitele se v tuto chvíli jeví jako nemožné.
Venezuelané žijící v Chile se scházejí, aby oslavili zajmutí venezuelského...

Venezuelané žijící v Chile se scházejí, aby oslavili zajmutí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky Ciliu Floresové. | foto: Reuters

Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...
Demonstranti u detenčního centra v Brooklynu protestovali proti Madurovu...
Venezuelané v USA oslavují zajetí Nicoláse Madura v New Yorku. (3. ledna 2026)
Venezuelané v USA oslavují zajetí Nicoláse Madura v New Yorku. (3. ledna 2026)
21 fotografií

Po letech hospodářské krize a amerických sankcí, které zemi odřízly od mezinárodních kapitálových trhů, Venezuela na konci roku 2017 vstoupila do platební neschopnosti. Neuhradila totiž splátky mezinárodních dluhopisů vydaných vládou a státní ropnou společností Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Od té doby se k nesplacené jistině přidaly nahromaděné úroky a právní nároky související s dřívějšími vyvlastněními, což celkové zahraniční závazky nafouklo daleko nad nominální hodnotu původních dluhopisů.

Agentura Reuters připravila odpovědi na základní otázky týkající se venezuelského dluhu.

1 Kolik Venezuela dluží?

Analytici odhadují, že země má v nesplácených dluhopisech přibližně 60 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč). Celkový zahraniční dluh včetně závazků PDVSA, bilaterálních půjček a rozhodčích nálezů se však podle analytiků pohybuje zhruba mezi 150–170 miliardami dolarů, v závislosti na tom, jak se započítají naběhlé úroky a soudní rozhodnutí.

Údery ve Venezuele poničily přístav, na ropu nemířily. Experti nemají obavy o ceny

Mezinárodní měnový fond odhaduje nominální HDP v roce 2025 na přibližně 82,8 miliardy dolarů, což znamená poměr dluhu k HDP mezi 180 a 200 procenty.

2 Kdo dluhy drží?

Roky sankcí včetně zákazu obchodování s venezuelským dluhem ztížily sledování vlastnické struktury. Největší část komerčních věřitelů pravděpodobně tvoří mezinárodní držitelé dluhopisů včetně specializovaných investorů do problémového dluhu, někdy označovaných jako „supí fondy“.

Mezi věřiteli je také skupina společností, kterým byla v mezinárodní arbitráži přiznána náhrada poté, co Caracas vyvlastnil jejich aktiva. Americké soudy potvrdily mnohamiliardová odškodnění například pro společnosti ConocoPhillips a Crystallex.

ANALÝZA: Svrhávání režimů jde Americe skvěle, ale z toho, co přijde pak, propadá

Caracas má také bilaterální věřitele, především Čínu a Rusko, které poskytly půjčky jak Madurovi, tak jeho předchůdci Hugu Chávezovi. Přesná čísla je ovšem obtížné ověřit, protože země již řadu let nezveřejnila komplexní statistiky dluhu, uvádí Reuters.

3 Jak dluhy vyřešit?

Vzhledem k množství nároků, právních řízení a politické nejistotě se očekává, že dluhová restrukturalizace státního dluhu bude složitá a zdlouhavá. Mohla by se opírat o program Mezinárodního měnového fondu, jenže Venezuela konzultaci s MMF neabsolvovala téměř dvě desetiletí a zůstává odříznuta od jeho financování.

Další překážkou jsou americké sankce. Od roku 2017 omezení zavedená jak republikánskými, tak demokratickými administrativami výrazně omezila schopnost země vydávat nebo restrukturalizovat dluh bez výslovných koordinace s americkým ministerstvem financí. Co se stane s americkými sankcemi, jasné není. Prezident Trump zatím uvedl, že USA budou tuto ropnou zemi řídit.

4 Jaká je hospodářská situace?

Venezuelská ekonomika se po roce 2013 dramaticky propadla, když se zhroutila těžba ropy, inflace se vymkla kontrole a chudoba prudce vzrostla. Ačkoli se produkce do určité míry stabilizovala, nižší světové ceny ropy a slevy na venezuelskou ropu omezují růst příjmů, což ponechává jen malý prostor pro obsluhu dluhu bez hluboké restrukturalizace. Nedávná americká blokáda sankcionovaných ropných tankerů situaci dále zhoršila.

Trump uvedl, že americké ropné společnosti jsou připraveny ujmout se obtížného úkolu vstupu do Venezuely a investovat do obnovení produkce, avšak detaily a časové plány zůstávají nejasné. Chevron je v současnosti jedinou velkou americkou společností působící na venezuelských ropných polích.

Nový „Orient Express“ má spojit Evropu s Indií. Nyní je však projekt v ohrožení

Premium
Námořní terminál v izraelské Haifě

Od naší spolupracovnice v Izraeli Plánovaná železnice, která má spojovat Ejlat na břehu Rudého moře a Bejt Šean na severu u hranic s Jordánskem, čelí problémům. Kolem projektu totiž v Izraeli panují nejasnosti a státy se zatím...

4. ledna 2026

Placená hodina pro kontakt s blízkými. Švédská lékárna bojuje proti osamělosti

Apotek Hjärtat je švédský řetězec lékáren s více než 390 lékárnami ve Švédsku,...

Švédský lékárenský řetězec Apotek Hjärtat testuje pilotní projekt, v rámci kterého mohou zaměstnanci během pracovní doby využít čas ke komunikaci s přáteli a posilování sociálních vazeb. Jde o...

4. ledna 2026

