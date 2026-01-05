Po letech hospodářské krize a amerických sankcí, které zemi odřízly od mezinárodních kapitálových trhů, Venezuela na konci roku 2017 vstoupila do platební neschopnosti. Neuhradila totiž splátky mezinárodních dluhopisů vydaných vládou a státní ropnou společností Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Od té doby se k nesplacené jistině přidaly nahromaděné úroky a právní nároky související s dřívějšími vyvlastněními, což celkové zahraniční závazky nafouklo daleko nad nominální hodnotu původních dluhopisů.
Agentura Reuters připravila odpovědi na základní otázky týkající se venezuelského dluhu.
1 Kolik Venezuela dluží?
Analytici odhadují, že země má v nesplácených dluhopisech přibližně 60 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč). Celkový zahraniční dluh včetně závazků PDVSA, bilaterálních půjček a rozhodčích nálezů se však podle analytiků pohybuje zhruba mezi 150–170 miliardami dolarů, v závislosti na tom, jak se započítají naběhlé úroky a soudní rozhodnutí.
|
Údery ve Venezuele poničily přístav, na ropu nemířily. Experti nemají obavy o ceny
Mezinárodní měnový fond odhaduje nominální HDP v roce 2025 na přibližně 82,8 miliardy dolarů, což znamená poměr dluhu k HDP mezi 180 a 200 procenty.
2 Kdo dluhy drží?
Roky sankcí včetně zákazu obchodování s venezuelským dluhem ztížily sledování vlastnické struktury. Největší část komerčních věřitelů pravděpodobně tvoří mezinárodní držitelé dluhopisů včetně specializovaných investorů do problémového dluhu, někdy označovaných jako „supí fondy“.
Mezi věřiteli je také skupina společností, kterým byla v mezinárodní arbitráži přiznána náhrada poté, co Caracas vyvlastnil jejich aktiva. Americké soudy potvrdily mnohamiliardová odškodnění například pro společnosti ConocoPhillips a Crystallex.
|
ANALÝZA: Svrhávání režimů jde Americe skvěle, ale z toho, co přijde pak, propadá
Caracas má také bilaterální věřitele, především Čínu a Rusko, které poskytly půjčky jak Madurovi, tak jeho předchůdci Hugu Chávezovi. Přesná čísla je ovšem obtížné ověřit, protože země již řadu let nezveřejnila komplexní statistiky dluhu, uvádí Reuters.
3 Jak dluhy vyřešit?
Vzhledem k množství nároků, právních řízení a politické nejistotě se očekává, že dluhová restrukturalizace státního dluhu bude složitá a zdlouhavá. Mohla by se opírat o program Mezinárodního měnového fondu, jenže Venezuela konzultaci s MMF neabsolvovala téměř dvě desetiletí a zůstává odříznuta od jeho financování.
Další překážkou jsou americké sankce. Od roku 2017 omezení zavedená jak republikánskými, tak demokratickými administrativami výrazně omezila schopnost země vydávat nebo restrukturalizovat dluh bez výslovných koordinace s americkým ministerstvem financí. Co se stane s americkými sankcemi, jasné není. Prezident Trump zatím uvedl, že USA budou tuto ropnou zemi řídit.
4 Jaká je hospodářská situace?
Venezuelská ekonomika se po roce 2013 dramaticky propadla, když se zhroutila těžba ropy, inflace se vymkla kontrole a chudoba prudce vzrostla. Ačkoli se produkce do určité míry stabilizovala, nižší světové ceny ropy a slevy na venezuelskou ropu omezují růst příjmů, což ponechává jen malý prostor pro obsluhu dluhu bez hluboké restrukturalizace. Nedávná americká blokáda sankcionovaných ropných tankerů situaci dále zhoršila.
Trump uvedl, že americké ropné společnosti jsou připraveny ujmout se obtížného úkolu vstupu do Venezuely a investovat do obnovení produkce, avšak detaily a časové plány zůstávají nejasné. Chevron je v současnosti jedinou velkou americkou společností působící na venezuelských ropných polích.