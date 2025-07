Mnoho firem ve Spojených státech poskytuje svým zaměstnancům na pracovišti občerstvení zdarma. Tato iniciativa s cílem povzbudit pracovní morálku však může být ale brzy minulostí. Příspěvky, které na tento typ stravování zaměstnavatelé dostávali prostřednictvím snížených daní, se o polovinu snížily už v roce 2017, koncem letoška pak kvůli „velkému krásnému zákonu“ skončí úplně.

Podle Společného výboru pro daně se očekává, že zrušení příspěvků přinese do devíti let od firem 32 miliard dolarů na dodatečných daních.

Průzkum společnosti Society of Human Resource Management z roku 2025 uvádí, že 44 procent dotázaných firem poskytuje bezplatné občerstvení a nápoje. Celkem 78 procent jich nabízí zdarma kávu a deset procent má bezplatné nebo dotované stravování v kantýně.

Teď ale hrozí, že zaměstnavatelé tyto benefity lidem přestanou poskytovat. Podle studií má přitom zajištění jídla na pracovišti vliv na produktivitu zaměstnanců, protože nemusejí opouštět kancelář a naopak v ní zůstávají déle.

„Neřekl bych, že je to benefit, který by rozhodoval o tom, jestli v dané společnosti člověk chce nebo nechce pracovat, ale určitě to patří mezi výhody, na které se zaměstnanci těší.“ řekl USA Today viceprezident společnosti pro řízení lidských zdrojů James Atkinson. Dodává, že pro mnoho firem je výhodné nabízet jídlo zdarma, protože to vytváří pocit sounáležitosti.

Konec se zatím neočekává

Nicholas Bloom, profesor ekonomie na Stanfordově univerzitě, který se zabývá prací na dálku, si nemyslí, že by společnosti po zrušení slevy na daních skončily s bezplatným stravováním.

„Zaměstnavatelé budou jídlo poskytovat i nadále, protože hlavní důvod, který táhne lidi zpátky do kanceláře, je setkávání se spolupracovníky,“ řekl Bloom. „Firmy, které omezí výdaje na jídlo a pití, by byly krátkozraké. Můžou sice ušetřit pár dolarů na občerstvení, ale ztratily by jich tisíce, protože by lidé odcházeli domů dřív, byli by nespokojení a podepsalo by se to na jejich pracovním výkonu.“

S tím souhlasí i Atkinson. „Domnívám se, že většina podniků to hned nezruší. Zejména pokud mají pocit, že to má skutečně dopad na morálku nebo angažovanost pracovníků.“

Existuje ovšem možnost, že by ukončení stravovacího příspěvku mohlo přimět některé společnosti k omezení šíře pokrmů i nápojů. „Myslím si, že firmy budou tuto výhodu nabízet dál. Možná si ale rozmyslí, jak velkorysou bufetovou nabídku chtějí poskytovat,“ sdělila Christa Haas Biermová, která působí jako místopředsedkyně výboru pro zaměstnanecké benefity Amerického institutu účetních znalců.