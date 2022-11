Z britských zemědělců se stávají youtubeři. Živí je to mnohem lépe než půda

Trend zemědělců, z nichž se stali influenceři, odstartovali američtí farmáři, když začali před několika lety ukazovat svůj život a práci na sociálních sítích. Nyní je následují i jejich britští kolegové. Někteří z nich dokonce dokážou vydělávat více peněz na YouTube než pěstováním potravin. Zprávu přinesl portál Bloomberg.

„Na svém kanálu na YouTube jsem vydělal za poslední rok 55 000 liber (1,5 milionu Kč),“ říká pěstitel obilovin Olly Harrison z metropolitního hrabství Merseyside na severozápadě Anglie.

Jeho farma kvůli špatnému počasí a rostoucím cenám vstupů utrpěla celkovou ztrátu ve výši 240 000 liber (6,7 milionů Kč). Harrison nyní očekává, že v říjnu získá z reklamy nejméně 8 000 liber (223 tisíc Kč). To je částka, kterou okamžitě přesune zpět na podporu své farmy. Harrison nedávno rozšířil své podnikání na internetu i o prodej merchandisingu, včetně prodeje značkových čepic a kalendářů s potiskem obrázků jeho farmy.

Od března 2020 začal každý den nahrávat na YouTube desetiminutová videa o životě na své farmě na svém kanálu Olly Blogs Agricontract farmer. Dosud se mu podařilo získal přes 51 000 sledujících. Jeho videa mají nyní celkem přes 21 milionů zhlédnutí. To je tak vysoké číslo, že si ho podle jeho slov pozvali „na kobereček“ dokonce do londýnské pobočky společnosti Google.

„YouTube je čistý zisk,“ říká farmář, když srovnává své relativně vysoké marže v novém podnikání s těmi nízkými panujícími v zemědělství. Aby na poli vydělal totéž, potřeboval by měsíční příjem ve výši 80 000 liber (2,2 milionu Kč). „Částka, kterou letos vydělám, se zhruba rovná zemědělským dotacím, které britská vláda po brexitu tak jako tak přehodnocuje,“ počítá farmář.

Také Ian Pullen, který na pětadvaceti hektarech v hrabství Gloucestershire chová převážně dobytek, říká, že jeho kanál na YouTube v současné době vydělává přibližně tolik, co dobytek na jeho farmě. Jeho 37 000 followerů denně sleduje videa, na nichž bagruje příkopy nebo rozmetává hnůj. V loňském roce získal díky svému podnikání dostatek peněz na koupi nové stodoly.

„Jedním z hlavních problémů podnikání na mé farmě byly letos spirálovitě rostoucí náklady. Nedávno jsem nakoupil 11 tun hnojiva za 10 000 liber (280 000 Kč), stejné množství by mě před třemi lety stálo pouhé 3 000 liber (84 000 Kč),“ říká Pullen.

Ze sedačky superauta do traktoru

Trend britských zemědělců slyšících na vábivé hlasy sociálních sítí by jistě nebyl tak mocný, nebýt jednoho ze nejúspěšnějších motoristických novinářů všech dob Jeremyho Clarksona. Ten se totiž stal nejslavnějším a zároveň nejneoblíbenějším britským farmářem poté, co jeho televizní dokument s názvem Clarksonova farma dobyla éter.

Ve své show milovník benzinu zjišťuje, co skutečně obnáší vydělávat si na živobytí prací na půdě. Je to podle něj mnohem těžší a více frustrující než se prohánět v superautě za půl milionu liber v jeho televizním pořadu The Grand Tour.

A co víc! Clarkson se spojil s britskou Národní farmářskou unií (NFU) a chce, aby se vláda zavázala, že Británie zůstane potravinově soběstačná alespoň z 60 procent. V 80. letech minulého století to přitom bylo téměř 80 procent.

Oblíbený i nenáviděný moderátor rovněž pomáhá představit nové zprávy unie o potravinách a zároveň žádá zákazníky, aby kupovali britské výrobky. Ty jsou podle něj kvalitnější a ekologičtější.

„Musím říct, že Clarksonova farma má prostě všechno od opravdových emocí, akce, humoru přes skvělou partu lidí, kteří hlavní pohromě pomáhají, jemné zabrouzdání do soukromého života moderátorské hvězdy a dokonce i pár opravdu užitečných informací,“ hodnotí nový počin hvězdy Top Gearu jeden z kritiků na ČSFD.

Co když všechno skončí?

Zatímco inflace ve Spojeném království dosáhla v září 10,1 procenta, míra inflace u zemědělských vstupů se podle indexu cen vyšplhala přibližně třikrát výše, a to na 30,7 procenta. Z údajů, které sestavila farmářská aliance AF procurement, vyplývá, že ceny hnojiv v Británii se za rok více než zdvojnásobily, pohonné hmoty zdražily o 43 procenta a krmivo pro hospodářská zvířata a léky o 36 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Zemědělci, kteří dobře znají vzestupy a pády zemědělství, se však také obávají, že příjmy z YouTube nemusí být zaručeny navždy. „Příjem z internetu je sice darem z nebes, ale zítra může být pryč,“ souhlasí farmář Pullen. Stane se tak podle něj tehdy, pokud společnosti provozující sociální média změní způsob svého fungování.

Celoroční příjem ze sociálních médií je pro britské farmáře vítanou diverzifikací příjmů. Nyní je navíc čeká vegetační klid. To dobře ví i Sarah Grayová, která na svém půlhektarovém pozemku ve Východním Yorkshiru pěstuje květiny. Ty však může prodávat pouze od dubna do října. Kanál na YouTube jí nyní vynáší 500 až 600 liber měsíčně (14–16,7 tisíc Kč) po celý rok. Kromě toho, že vydělává na reklamě, prodává přístup k předem nahraným videonávodům, které podle jejích slov kupují lidé až na Novém Zélandu.

„Chyby nebo smůla na počasí pěstování květin neprospívají,“ říká farmářka . Uživatelé YouTube jsou podle ní shovívavější. „Je tak nějak jedno, jestli se mi při pěstování květin nedaří,“ dodává podnikatelka. „Lidé rádi vidí mé neúspěchy i úspěchy, takže příjmy z videí budu mít tak jako tak,“ uzavírá Grayová.

I když je pro britské farmáře příjem z YouTube vítaný, někteří z nich by raději zase schovali kamery a vydělávali peníze tradičnějšími způsoby. „Klidně bych se všeho vzdal klidně zítra, jen kdyby moje farma vydělávala,“ uzavírá podle Guardianu farmář Harrison.