Britové potřebují peníze. Pro majitele zastaváren nastávají zlaté časy

„Každý měsíc se nacházím v situaci, kdy nemám z čeho žít,“ říká jedna z žen, která přišla do zastavárny Pickwick v anglickém městě Ashford. S sebou donesla zlatý řetízek a zlatý přívěšek pro své matce, a to s cílem získat 400 liber (necelých 12 tisíc korun). Hotovost potřebuje na splácení dluhů a financování oslav narozenin své dcery.

„Doma jsem seděla a přemýšlela, které věci mohu prodat. Každý den, pět dní v týdnu, trávím devět nebo deset hodin mimo domov. A pět dní poté, co dostanu výplatu, jsem opět švorc,“ uvádí klientka pro list The Guardian, která si nepřála být jmenována.

V zastavárně prý nikdy předtím nebyla. Nyní jsou její však její finance stále pod větším tlakem.

Do zastavárny v Ashfordu zamířil i Gary Thompson, a to s masivním zlatým řetězem a několika prsteny. „Časy jsou těžké. Půjčuji si, abych žil,“ říká. Aktuálně navštěvuje zastavárnu zhruba dvakrát měsíčně, to je prý častěji než obvykle. Jak sám popisuje, vzrostly mu účty za energie, náklady za domácnost i výdaje spojené s péčí o psa.

„Kupuji jen určité druhy šperků,“ uvádí Thompson. „Nakupuji velké věci, o kterých vím, že s nimi můžu přijít do zastavárny a říct si o velkou částku,“ dodává.

Británie na cestě k recesi

Součástí společnosti Pickwick Jewellers and Pawnbrokers je osm zastaváren. Podle výkonného ředitele Nathan Finche se lidé do zastaváren začínají po pandemii vracet zpátky a byznys jim roste, další růst ještě očekává.

Právě návštěvám zastaváren nahrává aktuální situace ve Spojeném království, kde spotřebitelské ceny v červnu meziročně stouply o 9,4 procenta a očekává se, že vzhledem ke zdražování energií bude inflace zrychlovat. Účty za energie mohou dosáhnout až 3600 liber ročně. Bank of England varovala, že Británie je na cestě k dlouhé recesi.

„Historicky to byla záležitost dělnické třídy. Nemyslím si, že teď můžete zákazníky řadit do třid. Každý má občas období, kdy v daném měsíci musí zaplatit více, než vydělal,“ uvádí Finch.

Typický klient si podle něj půjčuje na dovolenou nebo neočekávané náklady, jako je například porucha auta či ústředního topení. Může také podle něj jít o mimořádně vysoké výdaje spojené s podnikáním.

Šperky i zlaté zuby

Zastavárna umožňuje zákazníkům si vypůjčit poměrně vysoké částky bez doložení svých příjmů. Podle Finche je provoz takového podniku spíše o osobních vztazích. Zkušení zaměstnanci podle něj dokážou odhalit, kdo se pokouší přijít s předmětem, který ukradl.

Nejčastěji podle něj lidé dávají do zástavy šperky. Setkal se ale také s tím, že lidé nabízeli vozidla i zlaté zuby. Stále častěji lidé dávají do zástavy pánské hodinky a dámské značkové tašky a boty. V 85 až 88 procentech případů podle něj zákazníci danou věc splatí. „Lidé kvůli takovým věcem tvrdě pracovali,“ uvádí Finch.

Do zastavárny zavítal také Wayne Cheeseman s manželkou. Jak pro list uvedl, v roce 2018 vyhrál milion liber (28,8 milionů korun) a následně si koupil dům a spoustu zlatých šperků. Právě se šperky jednou nebo dvakrát měsíčně zavítá do zastavárny, aby mohl zaplatit své výdaje.

„Pracuji spoustu hodin, ale v době, kdy platím obecní daň, pojištění domu, plyn a elektřinu, z toho nic nevidím. Mám potíže jako všichni ostatní,“ zmiňuje. „Ceny benzinu jsou komické a jen jeden velký pytel krmiva pro psa vyjde na 52 liber, loni to bylo 45 liber,“ dodává Cheeseman.

Momentálně prodává svůj dům a hledá levnější bydlení. Kromě toho se chystá splatit dluhy, včetně zhruba dvou tisíc liber za zlaté šperky v zastavárně. Fungování zastaváren se mu líbí, ví, co dluží a může to v rámci několika měsíců splatit, a to bez jakýchkoliv sankcí.