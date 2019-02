Řetězce v Británii se brání zálohám na PET lahve. Vyšly by draho, tvrdí

Vláda Spojeného království momentálně operuje se dvěma možnými variantami – buď by vratnou zálohu platili zákazníci při nákupu každé plastové lahve, nebo pouze těch, které mají objem pod 750 mililitrů.



Za první variantu lobbuje například organizace Greenpeace, druhou pak podporují obchodní řetězce. Ty tvrdí, že by záloha i na velké lahve znepříjemnila život zákazníkům. Museli by totiž lahve donést až do obchodu, místo toho, aby je vyhodili do kontejneru, který mají zpravidla blíže k domu, informuje televize CNN.



Navíc by tím radnice všude po království přišly o zdroj příjmů – pro některé recyklační firmy jsou totiž plastové lahve lukrativním zbožím, za které neváhají dobře zaplatit. O tyto peníze by však města, a tím i jejich občané, přišly, argumentují řetězce.



Podle nich by vratné záloze měly podléhat především lahve a plechovky, jejichž obsah lidé zkonzumují mimo domov. Upozorňují také na to, že by zavedení takového programu bylo finančně velmi náročné – počáteční náklady by se měly pohybovat kolem dvou miliard liber (58,8 miliardy korun).



Podobný zákon už v parlamentu byl

Ekologičtí aktivisté však oponují tím, že téměř totožné argumenty řetězce používaly již v osmdesátých letech, kdy na stole v britském parlamentu ležel podobný návrh. Tehdy prodejci slibovali, že se budou recyklaci a osvětě intenzivně věnovat.



„(A) podívejte se, do jakého bince jsme se díky tomu dostali,“ řekla britské televizi BBC Samantha Hardingová z Organizace pro ochranu venkovské Anglie. „Spotřeba rapidně vzrostla, ale recyklujeme pořád stejně. Naše řeky a oceány se dusí plasty,“ dodala.



Podle CNN ve Velké Británii projde recyklací jen asi polovina ze třinácti miliard plastových lahví, které Britové ročně vyhodí.



O vratné záloze na lahve se debatuje i v českém prostředí. Podle říjnového průzkumu agentury Ipsos by je, pokud by záloha platila, zpátky do obchodů nosilo osmdesát šest procent Čechů (více zde). Ti v průměru považovali za dostatečně motivující pětikorunovou zálohu.



Podle studie zpracované pro Karlovarské minerální vody, pod které spadají například značky Mattoni, Poděbradka či Granini, by počáteční náklady na zavedení takového opatření (nákup automatů a podobně) byly nejméně čtyři miliardy korun.