Británie jde do boje proti vapování mladých. Spojenci jí budou influenceři

Průzkumy odhalily, že počet vapujících mezi nezletilými v posledních letech prudce vzrostl. Přibližně každý pátý student ve věku 11 až 17 let už vaping vyzkoušel a až každý desátý student střední školy vapuje občas nebo pravidelně. Podle zveřejněného průzkumu experimentovala s elektronickými cigaretami čtvrtina dětí ve věku 11 až 15 let, píše The Guardian.

Kampaň a zároveň nový rozsáhlý výzkumný projekt, který bude nadále zkoumat vliv vapování na zdraví mladých lidí, představil ministr zdravotnictví Ashley Dalton. „Víme, že vaping může být užitečným nástrojem k odvykání kouření, ale je nezbytné, abychom měli jasné důkazy o dlouhodobých zdravotních škodách, zejména pro mladé lidi,“ uvedl ministr.

„Počet nekuřáků, zejména mladých lidí, kteří se věnují vapingu, je velmi znepokojující,“ doplnila Sarah Sleetová, výkonná ředitelka organizace Asthma + Lung UK. Upozornila rovněž, že vapování může způsobit zánět dýchacích cest. Někteří lidé s astmatem podle jejích slov uvedli, že vapování může tento stav vyvolat.

„Vapování může ohrozit vyvíjející se plíce, vystavení nikotinu může poškodit vyvíjející se mozek. Proto by se mladým lidem mělo zabránit v tom, aby začali vapovat,“ dodala.

Organizace zastupující britské dětské lékaře varovala, že mladí lidé, kteří začnou s vapingem, by mohli mít poškozené plíce a být navždy závislí na nikotinu. Vládní zásah také omezí příchutě a obaly, které lze používat, a také způsob jejich prodeje záměrně navržený tak, aby zaujal děti.

„Vaping může být velmi návykový a vést k celoživotnímu vztahu k nikotinu a chemické látky obsažené v těchto produktech mohou být velmi pravděpodobně obzvláště škodlivé pro mladé, vyvíjející se plíce,“ potvrdil pediatr Mike McKean.

„Často se obávám, že plné účinky těchto toxických látek budou pravděpodobně známy až za mnoho let a v době, kdy se projeví všechny nepříznivé účinky. Může pak být již příliš pozdě na jejich zvrácení,“ dodal.

Studie za 62 milionů liber (1,6 miliardy Kč) bude nyní sledovat 100 000 mladých lidí po dobu deseti let, jejím cílem je poskytnout definitivní důkaz o tom, jak vaping ovlivňuje zdraví dětí.

Na pomoc si vláda přizvala influencera jménem Big Manny, který má na Instagramu 1,6 milionu sledujících. S kampaní bude pomáhat také lékař a DJ Bodalia, uzavřel The Guardian.