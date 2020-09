Britské hovězí na americké pulty. USA ruší po 24 letech zákaz dovozu

Část hovězího se dočkala schválení k vývozu už v březnu. Američané totiž loni provedli v britských provozovnách inspekci a rozhodli, že export je možné obnovit. S vývozem hovězího nejprve začne společnost Foyle Food Group ze Severního Irska.



Britská vláda odhaduje, že americký trh s hovězím masem bude mít do pěti let pro britské firmy hodnotu 66 milionů liber (zhruba dvě miliardy korun), informoval server BBC. Rada pro rozvoj zemědělství a pěstování, kterou financují sami zemědělci spolu s podniky z dodavatelského řetězce, rozhodnutí obnovit vývoz hovězího do USA označila za historický okamžik.

„Spojené státy představují pro vývoz našeho červeného masa potenciálně důležitý trh. Dnešní první vývoz je výsledkem tvrdé práce a vytrvalosti odvětví i vlády prosadit tento zásadní další krok,“ řekl šéf rady Phil Hadley. „Tento důležitý milník přinese odvětví fantastickou vzpruhu a my se těšíme, až se naše červené maso bude v dalších měsících a letech servírovat na jídelních stolech po celých Spojených státech,“ dodal.

Nekvalitní potraviny čekají za dveřmi

Americký úřad pro bezpečnost potravin loni podrobně zkoumal kvalitu hovězího, vepřového i jehněčího z Británie. Vývoz vepřového pokračuje bez omezení, vývoz jehněčího ještě nezačal.

Britská ministryně pro mezinárodní obchod Liz Trussová řekla, že může jít o špičku ledovce. „Dohoda o volném obchodu, kterou teď se Spojenými státy dojednáváme, vytvoří pro britské zemědělství spoustu exportních příležitostí. Usilujeme o ambiciózní a kvalitní dohodu, ze které budou mít prospěch farmáři i spotřebitelé,“ řekla.

Jednání o volném obchodu mezi USA a Británií ale zůstává kontroverzním tématem. Kritici britskou vládu upozorňují, aby nesnižovala vysoké standardy kvality potravin jen proto, aby dosáhla dohody.

Skupina celebrit a šéfkuchařů, mezi nimi například i Jamie Oliver nebo Joe Wicks, tento týden uvedla, že obchodní dohody po brexitu by neměly otevírat dveře dovozu nekvalitních potravin. Jako příklad uvedli ošetřování kuřecího masa chlorem či hovězí ošetřené hormony.

Ministryně Trussová ale už dříve uvedla, že Británie nedovolí, aby se v britských supermarketech objevila americká kuřata ošetřená chlorem. Takový zákaz už byl podle ní zanesen do zákona. Británie podle ministryně nehodlá dělat ústupky ani v ochraně životního prostředí.