Počátek května byl ve Spojeném království nejteplejší v historii. Mnohde teploty atakovaly i hranici 30 stupňů Celsia. Extrémně teplo zaskočilo i britské zemědělce. Proti původnímu očekávání mnoha farmářů však vysoké teploty z posledních týdnů úrodě pomohly, píše The Guardian.

O několik týdnů dříve dozrály také papriky i okurky. „Připadá mi, jako by už byla polovina května. Rajčata či lilky máme minimálně o dva až tři týdny dříve. Jsme opravdu zavalení prací,“ komentuje britský farmář Nick Haigh z farmy u Bristolu.

Ve srovnání s předešlými lety je letošní situace dramaticky odlišná. Britští farmáři se totiž ve stejném období předchozích let obávali mizerné úrody. „Ještě před pár měsíci jsme se báli, že letošek bude hladová mezera vůbec největší v historii. Už loni to totiž pro nás bylo katastrofální. Neměli jsme dostatek dýní ani dalších plodin. Teď je to ale přesně naopak,“ upřesňuje Nick Haigh.

Pěstují se i broskve nebo nektarinky

Neobvykle brzkého zrádní mnoha plodin si všímají i další farmáři ve Spojeném království včetně pěstitelů v londýnských Královských botanických zahradách. „Normálně jsou zahradníci pyšní, že se jim podaří vypěstovat první jahody do začátku Wimbledonu. My je ale letos sklízíme už v dubnu,“ potvrzuje současné trendy také zahradnice Helena Doveová.

Vysoké teploty navíc Britům umožňují experimentovat s takovými druhy plodin, jimž se dosud v tamním podnebí příliš nedařilo. „Pěkně se vede citrusům, kiwi, broskvím či nektarinkám,“ dodává Doveová.

Optimismus sdílí i biofarmáři z Riverfordu. „Tohle jaro patří k nejteplejším, jaké pamatujeme,“ říká pěstitel Dale Robinson. „Daří se brokolici, medvědímu česneku. Po loňském extrémně deštivém zimním období je to vítaná změna,“ uzavírá pro The Guardian pěstitel.