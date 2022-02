Z britských obydlí zmizelo na devět milionů ložnic. Proměnily se v pracovny

Mezi těmi, kdo si musel poupravit bydlení tak, aby mohl vykonávat práci z domova, je i 29letá Sophie Delahunty-Allsopová. „Pokud jde o náklady, utratila jsem asi 300 liber za úpravu pokoje. Částečně jsem to vykompenzovala tím, že jsem prodala stávající nábytek v pokoji,“ uvedla. Zdaleka není jedinou Britkou, která se do podobné změny pustila.

Studie odhalila, že hned čtyři z deseti majitelů nemovitostí pozměnili své vlastní obydlí tak, aby lépe vyhovovala jejich novým potřebám. Více než polovina z těchto lidí obětovala pro své potřeby především ložnici, někteří z nich dokonce více pokojů na spaní.

Téměř polovina z těch, kteří přistoupili ke změnám, pokoj na spaní proměnila v domácí kancelář. Celkem vzniklo více než 4,5 milionu nových domácích kanceláří a více než polovina majitelů domů uvedla, že si nové uspořádání obydlí plánuje ponechat natrvalo.

Ne všichni však přistoupili k úpravám dobrovolně, ukázala rovněž studie. Šestnáct procent vlastníků, kteří si domácí kancelář pořídili, tuto změnu nese nelibě a nerada se vzdává místa v domě ve prospěch svého zaměstnavatele. Skoro 70 procent respondentů se domnívá, že zaměstnavatelé by měli náklady za zřízení kanceláře, nebo alespoň jejich část, uhradit. Skutečnost je však taková, že určitou kompenzaci obdrželo 30 procent z nich.

Průměrná britská domácnost utratila na úpravu svého domova během pandemie 3 714 liber (zhruba 108 456 korun), přičemž domácí kanceláře stály v průměru 1 735 liber, posilovny 1 568 liber a domácí kina 3 841 liber.

Méně komfortu

Více než polovina těch, kteří reorganizovali svá obydlí, museli přistoupit k určitému kompromisu a mají nyní doma méně místa pro jiné účely. Někteří například přišli o místnost pro návštěvy, jiní musí dokonce spát v pokoji společně s dětmi. Třetina oslovených uvedla, že začali uvažovat o stěhování.

„Byli jsme silně ohromeni čísly, která ukazují, jak se naše domovy v důsledku pandemie změnily,“ uvedl Daniel Copley, mluvčí britské realitní společnosti Zoopla.

Jak dodal, podle něj není divu, že lidé uvažují o změně bydlení, když museli obětovat své ložnice. „Zatímco mnozí si myslí, že to není možné, my víme, že mnoho majitelů nemovitostí má doma mnohem více majetku, než si myslí. To jim po jeho prodeji takovou změnu umožňuje,“ uzavřel Copley.