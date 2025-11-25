Z týdnů se staly hodiny. Umělá inteligence může nakopnout britskou ekonomiku

Umělá inteligence by mohla být klíčem k řešení dlouhodobých problémů britské ekonomiky. Podle ekonomů by její zavedení v sektorech, jako je účetnictví a finance, mohlo přinést výrazné zlepšení produktivity i vyšší zisky. Experti nicméně upozorňují, že důsledky se pravděpodobně projeví až za několik let, a to navíc s určitými riziky.
Zaměstnanci společnosti Moore Kingston Smith v Londýně (13. listopadu 2025) | foto: Reuters

V britské firmě Moore Kingston Smith (MKS) začali používat umělou inteligenci a již nyní pozorují pozitivní efekty. Účetní začali využívat AI a firmě okamžitě vzrostly ziskové marže. Zlepšení zaznamenal také tým, který prováděl kontrolu proti podvodům – úkol, jenž dříve trval dva týdny, nyní trvá dvě hodiny.

„Velké jazykové modely, které jsou základem této technologie, se neustále vyvíjejí. S každou další verzí jsou lepší a lepší,“ uvedla pro agenturu Reuters Becky Shieldsová, vedoucí digitální transformace ve společnosti MKS.

Brexit nás dlouhodobě poškodil, přiznala britská ministryně financí

Umělá inteligence podle ní osvobozuje zaměstnance od opakujících se činnosti a dává jim více času na práci s klienty. Podle ní tým využívající umělou inteligenci čtyřikrát intenzivněji než jiná skupina vykázal vyšší ziskovou marži o osm procentních bodů.

Firma přitom nemusela do umělé inteligence vkládat významné finanční prostředky, Shieldsová hovoří o zanedbatelných nákladech. „S málem se dá udělat hodně, vzhledem k tomu, kde se technologie nyní nachází,“ zmínila.

Agentura Reuters upozornila, že produktivita práce ve Velké Británii zůstává slabá. Po finanční krizi v letech 2007–08 poklesl její růst, od té doby růst stagnuje. Produktivita přitom hraje klíčovou roli v podpoře ekonomického růstu a zlepšení životní úrovně. Podle Národního institutu pro ekonomický a sociální výzkum je slabý růst produktivity zodpovědný za polovinu zpomalení růstu mezd ve Velké Británii od roku 2008.

Výsledky nebudou okamžité

Guvernér Bank of England Andrew Bailey vnímá umělou inteligenci jako převratnou změnu. Zmínil ale, že zapojení žárovky Thomase Edisona se projevilo ve statistikách produktivity až za čtyři desetiletí. „S umělou inteligencí jsme stále ve fázi experimentování, takže investice a vytrvalost jsou klíčové,“ cituje agentura Reuters slova britského guvernéra.

Britští boháči se připravují na nejhorší. Vyplácejí si rekordní dividendy

Ekonom a vedoucí Institutu produktivity na University of Manchester Van Ark očekává, že umělá inteligence v příštích letech přidá 0,1 až 0,2 procentního bodu k ročnímu růstu ekonomiky.

Hlavní ekonom společnosti Capital Economics Paul Dales očekává, že umělá inteligence pravděpodobně urychlí růst v polovině 30. let 21. století. Británie by podle něž mohla těžit více z využívání umělé inteligence než jiné evropské země, jelikož Británie nemá tolik administrativních překážek.

Masivní rozvoj umělé inteligence má nicméně svá rizika. Větší firmy, které mají více finančních prostředků, budou pravděpodobně schopny lépe investovat do AI a menší hráči jim nemusí být schopní konkurovat.

Evropa vzhůru nohama. Bývalí ekonomičtí premianti chřadnou, outsideři bodují

Některé podniky v silně regulovaných odvětvích, například v účetnictví, se obávají, že tvůrci právních rámců a předpisů neudrží krok s technologií, což jim může zkomplikovat používání těchto technologií.

Umělá inteligence navíc nahradí některá pracovní místa. Průzkum asociace Chartered Institute of Personnel and Development, která se zaměřuje na personální management, ukázal, že 17 procent zaměstnavatelů v soukromém sektoru ve Velké Británii očekává v příštích 12 měsících snížení počtu zaměstnanců v důsledku umělé inteligence.

Snížení počtu zaměstnanců potvrdila i společnost MSK. Podle Shieldsové snížili v letošním roce počet přijatých absolventů. V příštím roce by se ale měl nábor zase vrátit k normálu.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

24. listopadu 2025  17:41

