Británie dává vale uhlí. Provoz končí končí poslední aktivní elektrárna

Celkové emise na čistou nulu se mají v britské ekonomice snížit do roku 2050 a Spojené království se má stát první zemí ze skupiny nejvyspělejších států G7, který přestane uhlí využívat k výrobě elektřiny. Doplatí na to ale mimo jiné uhelná elektrárna Ratcliffe z 60. let 20. století, která dokázala generovat elektřinu z uhlí pro více než 2 miliony domácností, píše deník Financial Times.

„Bude to významná událost. Jsem na ni připraven,“ řekl pro americký deník John Roberts, který v elektrárně Ratcliffe-on-Soar pracuje už od svých šestnácti let. Nyní se řadí mezi 170 pracovníků, kteří o svou práci již brzy přijdou. Společnost Uniper jako vlastník tohoto uhelného závodu však všem přislíbila, že jim nabídne přeřazení na jinou pozici. U mnohých lidí je ale ve hře i odchod do důchodu, řada z nich na to totiž již má věk.

Elektrárna zaměstnávala až 3 tisíce lidí

Elektrárna Ratcliffe-on-Soar se díky svému instalovanému výkonu ve výši 2 tisíc MW dlouhá léta řadila k nejvýznamnějším elektrárnám ve Spojeném království. Svého času spalovala asi 65 procent veškerého vytěženého uhlí v hrabství Jižní Nottinghamshire. V době největšího rozmachu v ní pracovalo zhruba 3 tisíce lidí a spalovala asi 6 milionů tun uhlí za rok.

Záměr skoncovat s využíváním uhlí k výrobě elektřiny představila britská vláda už v roce 2015. Původní snahu se však nejspíš podaří splnit ještě o rok dřív, než se původně plánovalo. Za tímto rozhodnutím stál v roce 2021 tehdejší premiér Boris Johnson, který se tím před summitem OSN o země klimatu rozhodl demonstrovat vedoucí postavení své země.

Na počátku roku 2022 se ale zdálo, že britská snaha se nakonec realizovat nemusí. Stála za tím únorová invaze Ruska na Ukrajinu, která vyvolala velmi závažné obavy o budoucnost energetického sektoru nejen ve Spojeném království, ale v celé Evropě. I proto se budoucnost několika britských uhelných elektráren oproti původním plánům o několik měsíců prodloužila.

Další země se do odklonu od uhlí nehrnou

Další vyspělé ekonomiky se k Británii přidají až o mnoho let později. Itálie se výjimkou ostrova Sardinie do roku 2025, Kanada do roku 2030 a Německo až do roku 2038. Podobně je to i v případě České republiky. Případ Spojeného království je poměrně symbolický, neboť právě Velká Británie se v roce 1882 stala první zemí na světě, kde se otevřela uhelná elektrárna.

Velká Británie v posledních letech zvládla poměrně zásadně změnit svůj energetický mix. Ještě v roce 1990 pocházelo z uhlí až 80 procent vyrobené elektřiny. Loni to však bylo už jen o jedno procento. Naopak velmi výrazně stoupl význam zemního plynu (34,7 procenta) i věrné a solární energie (32,8 procenta). Za zmínku stojí ještě jádro (13,8 procenta) a bioenergie (11,6 procenta).

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve Velké Británii umožnila nejen vládní finanční podpora. Zároveň se jedná o klesající výrobní náklady a technologický progres. „Mnoho lidí říkalo, že tak rychlý odklon od uhlí není možný,“ podotýká Matt Magill, jeden z vedoucích pracovníků u britského provozovatele elektrické soustavy ESO.

Do budoucna Británie počítá s ještě masivnějším využíváním obnovitelných zdrojů, a to mimo jiné proto, že i Spojené království se do budoucna stane mnohem více závislejší ekonomikou na elektřině. V aktuálních plánech se totiž mimo jiné počítá s masivním přechodem na elektromobilitu či k tepelným čerpadlům.

Podle odhadů by se britská poptávka po elektrické energii měla do roku 2050 více než zdvojnásobit. Podniky i domácnosti se ale budou muset naučit tuto energii smysluplně využívat. Dodávky energie z OZE jsou totiž nestabilní a bude třeba reagovat i na aktuální podmínky. Velké plány má Velká Británie do budoucna i s vodíkem, uzavírá deník Financial Times.