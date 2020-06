Dva měsíce v kuse. Británie rekordní dobu nespotřebovává elektřinu z uhlí

15:04 , aktualizováno 15:04

Ve středu to budou dva měsíce, co Británie nevyužívá energii z uhelných elektráren. Podle agentury Reuters to je nejdelší takové období od průmyslové revoluce v 19. století. Ostrovní země plánuje, že v roce 2024 zavře všechny uhelné elektrárny, aby snížila emise oxidu uhličitého, které výrazně přispívají ke globálnímu oteplování.