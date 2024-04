Sexy zadeček z Turecka. Úřad varuje před reklamou spojující plastiky s dovolenou

Jeden z nedávných instagramových příspěvků ukazuje ženu v těsných modrých legínách, její zadeček vyplňuje většinu záběru. „Lákavě sexy křivky jsou před vámi na dosah ruky. Jste připravena na to, aby se za vámi muži otáčeli a vy jim zlomila srdce?“ Post pochází od společnosti, která Britkám nabízí zvětšení hýždí a zároveň zážitek z luxusní dovolené v zahraničí.

Reklama je jen jednou z mnoha, které v poslední době zaplavily britské sociální sítě. Propagují turistiku za kosmetickými operacemi, které společnosti v Turecku nabízejí obyvatelům Spojeného království. Hýždě a takzvaný brazilský lifting (BBL), kdy se ženám do pozadí vstřikuje tuk z jiných částí těla, však nejsou jediný trend, který na Instagramu v současnosti vládne. Posty nabízejí i operace žaludeční bandáže, plastiku nosu či transplantací vlasů. Zprávu přinesl deník The Guardian.

Analýza reklam Facebooku, kterou provedl list The Guardian, například odhalila, že jen od května 2022 bylo na této platformě zveřejněno téměř 2 700 reklam propagujících BBL. Mnohé z nich měly přitom stejný formát: inzerovaly zákroky jako součást dovolené.

Trend nezůstal bez povšimnutí ani ze strany britské agentury pro reklamní standardy (ASA). Ta nedávno vydala varování pro poskytovatele kosmetických služeb v zahraničí a zároveň stanovila přísná pravidla jejich propagace. Kontrolní orgán uvedl, že zaznamenal strmý nárůst reklam zaměřených přímo na britské spotřebitele těchto služeb, v mnoha případech podle něj došlo k porušení pravidel reklamy.

Nejen pro zadek do Turecka

Cesty Britů za operačními zákroky do zahraničí, zejména pak do Turecka, nejsou ničím novým. Britský zdravotnický systém NHS již dlouho skomírá nedostatkem pracovní síly i kapacit péče. Rekordně tak stoupá počet pacientů, kteří si za soukromou zdravotní péči připlácejí. V Británii není výjimkou dát například za operaci šedého zákalu až 3 200 liber (84 000 Kč) nebo 15 075 liber (409 000 Kč) za nový kyčelní kloub.

Zatímco frustrace lidí zapsaných na čekací listině zdravotnických zákroků státní zdravotní péče stoupá, mnozí Britové se vydávají hledat pomoc v zahraničí. Britský statistický úřad odhaduje, že v roce 2019 vycestovalo za léčbou do zahraničí 248 000 obyvatel Spojeného království, to je o 120 000 více než v roce 2015. Nejčastější destinací je pak Turecko. V roce 2022 přivítala tato země 1,2 milionu Britů na zdravotnických i estetických zákrocích. Takzvaná zdravotní turistika do země každoročně přinese dvě miliardy liber, tedy asi 54 miliard Kč.

„Turecké kliniky inzerují balíčky služeb včetně hotelu a letenek a pacienti vidí, že to vypadá jako rozumný cenový balíček,“ říká viceprezidentka britské asociace estetických plastických chirurgů Nora Nugentová. Propagovat ale operační zákrok jako dovolenou nebo zlehčovat ho není správné. „Nejde banalizovat riziko,“ dodává lékařka.

Také britský reklamní hlídací pes doporučuje, aby tyto reklamy měly na paměti, že spojování operace s dovolenou může rozhodnutí podstoupit zákrok zlehčovat.

Jsem nejlepší doktor

V lednu letošního roku zaplavily sociální sítě posty turecké společnosti Clinichub, která se propaguje jako důvěryhodná agentura pro zdravotní turistiku v Turecku. „Proměňte se s důvěrou díky BBL, operaci prsou, plastické operaci břicha, plastice nosu a dalším. Zažijte vrchol služeb, kdy vaše cesta není jen zákrokem, ale luxusním pobytem v pětihvězdičkových hotelech, obklopeni okouzlující krásou Istanbulu,“ hlásal její slogan na sociálních sítích.

V dalším příspěvku se doktor Süleyman Özer zase prezentoval jako nejlepší lékař Turecka. „Díky moderním technologiím a spolehlivým chirurgickým metodám můžete dosáhnout vzhledu, o kterém jste vždycky snili,“ zněl komenář. Reklama obsahuje také fotografii, která propaguje BBL, plastiku břicha a plastiku nosu s třicetiprocentní slevou.

„Všechny kosmetické zákroky s sebou nesou rizika a je třeba důrazně potlačit nezodpovědnou reklamu zacílenou na zranitelné osoby,“ uvedla ministryně zdravotnictví Maria Caulfieldová. Zvětšování hýždí pak s sebou podle ní nese nejvyšší riziko ze všech kosmetických operací. Na každých 4 000 zákroků připadá nejméně jedno úmrtí.

„Tyto reklamy mají velký vliv zejména na Instagramu, a to hlavně u mladších pacientů. Na Facebooku existují také soukromé skupiny, do nichž mají přístup někdejší i budoucí pacienti. Lidé o vstup do nich musí žádat. Je to další ukázka, jak sociální média ovlivňují rozhodování, pokud jde o kosmetickou chirurgii,“ uzavírá lékařka podle The Guardianu.