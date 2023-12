Co na Amazonu nekoupíte. V Británii roste obliba doma vyráběného zboží

Když se produktový designér Ben Watson vydal během letošního října na svůj první jarmark, příliš od toho zážitku nečekal. „Myslel jsem si, že to bude něco jako bazarový prodej aut. Manželské páry v důchodovém věku se přijdou jen porozhlédnout, aby nějak zabili neděli,“ říká pro britský deník The Guardian. Realita byla ale úplně jiná.

Zpráva britské Rady pro řemesla z roku 2019 ukázala, že až 34 procent nakupujících vyhledává řemeslné výrobky raději na trzích či festivalech než v přelidněných obchodních centrech nebo na internetu. Ačkoliv se během posledních čtyř let toho i kvůli pandemii nemoci covid-19 mnohé změnilo, popularita jarmarků či řemeslných trhů ve Velké Británii neutrpěla. Naopak.

„Sváteční období je ideální dobou pro prezentaci ručně vyráběných dárků a dekorací. Poskytuje nespočet příležitost k setkání i rozhovoru přímo s výrobcem,“ říká pro britský deník Madeleine Michellová, která je manažerkou komunikace společnosti Toast. Tas se zabývá výrobou domácích potřeb a oblečení, má již dvě desítky obchodů po celé zemi, ale na letošní Vánoce připravila také trh pro výrobce v londýnské čtvrti King’s Cross.

Značný zájem o řemeslné produkty sledují ve Velké Británii hlavně u mladých lidí. „Sledujeme, že došlo k nárůstu kupujících ve věku do 35 let, a to ze 17 procent v roce 2006 na 32 v roce 2020,“ říká pro britský deník The Guardian Nicky Dewarová, která je ředitelkou oblasti pro vzdělávání a dovednosti v britské Radě řemesel.

Britská města jsou plná trhů

Velká britská města lemují plakáty na nejrůznější akce, které se v době před Vánoci konají. „Je krásné, že trhy jsou na tolika různých místech. Pro nově vznikající podniky jsou jarmarky důležité, neboť spotřebitelé se s nimi mohou díky tomu jednoduše seznámit,“ doplňuje Dewarová.

Jsou ale i kritici, kteří před jarmarky varují. „Své výrobky zde mohou vystavovat začátečníci i prvotřídní řemeslníci. Kvalita se může i citelně lišit,“ varuje Annie Warburtonová, která je generální ředitelkou podniku Cockpit Arts.

Sinead O’Connorová, která se takových trhů sama účastí, k tomu dodává, že někteří obchodníci nabízejí i dovezené zboží, které vlastnoruční výrobu nevidělo ani z daleka. Zároveň k trhům ale říká, že si je nesmírně užívá. „Je pro mne povzbuzující, když se mne zákazníci ptají, jestli jsem to vyrobila já. Mám pocit, že lidé opravdu chtějí něco, co se nedá koupit na Amazonu,“ uzavírá žena pro The Guardian.