Věřit vlakům nelze. Dráhy ubližují stávkami jen sobě, míní někteří Britové

Odborový svaz RMT tvrdí, že stávky stály britské hospodářství již pět miliard liber (asi 138 miliard korun). Jelikož ale většina lidí může pracovat z domova, dopad na jiná odvětví než volnočasový průmysl je omezený, dodává BBC.

Jak se Británie po téměř roce železničních stávek přizpůsobila, dobře ilustruje případ Colina Bezanta. Osmapadesátiletému nadšenci do cyklistiky stávky nebrání v tom, aby dál pracoval jako konzultant a pomáhal společnostem řídit velké IT projekty. Buď pracuje z domova, anebo jede na kole asi 80 kilometrů ze svého domu v Basingstoku do Londýna nebo ke svému klientovi do Oxfordu.

Co ale stávky zcela narušily, jsou jeho víkendové plány. Na začátek června si zarezervoval vlakovou jízdenku do stovky kilometrů vzdáleného města Carlisle na severu Anglie, kde se měl zúčastnit 600kilometrového závodu na kole. Vlakové spojení bylo ale kvůli stávce RMT zrušeno a Bezant se kvůli místu pro kolo nemůže spoléhat na jiné vlaky, namísto toho musel vstát v sedm ráno a jet 300 mil (asi 480 kilometrů) autem.

Škody jsou k pláči

Hlasy ze strany zástupců volnočasového průmyslu jsou v protestech proti stávkám nejhlasitější: „Pořád dokola vidíme, jak stávky na železnici významně omezují prodej. Návštěvníci si přestávají rezervovat jízdenky a chodit do restaurací a barů,“ uvedla v prohlášení Kate Nichollsová, ředitelka obchodní pohostinské asociace UK Hospitality. Nejvíce situací pochopitelně trpí podniky, které jsou přímo na vlakových stanicích. Skupina odhaduje, že stávky tento týden, na který připadly i týdenní školní prázdniny, budou odvětví pohostinství stát 132 milionů liber (asi 3,8 miliardy korun). To celkové škody sektoru zvýší na 3,25 miliardy liber (asi 90 miliard korun), což je podle Nichollsové „k pláči“.

Nutnost rušit své aktivity je podle britského statistického úřadu (ONS) také nejčastějším důvodem, který lidé uvádějí jako dopad stávek na ně. Cest do práce se omezení vesměs nedotýkají, uvádí statistici, neboť jen každý desátý podle průzkumu dojíždí do práce vlakem. A z těch, kteří vlakem jezdí, 70 procent uvedlo, že může pracovat z domova. Zbytek se pak do práce dostane jiným způsobem, i když možná ne nutně na kole. Jen velmi málo respondentů ale uvedlo, že stávky na železnici jim znemožňují pracovat.

„Litujeme potíží, které protestní akce způsobily,“ uvedl v rozhovoru pro BBC zástupce generálního tajemníka odborového svazu RMT John Leach. Podle něj je situace nešťastná, ale odpovědností odborářů je zastupovat naše lidi a za to se omlouvat nebude. „Mnohem raději bychom dělali to, co děláme každý den v roce, totiž pomáhali Britům cestovat,“ dodal.

Účet zaplatí vláda

Ekonomické dopady stávek se značně snížily poté, co někteří železniční zaměstnanci Network Rail přijali finanční nabídku a svůj protest ukončili. Když se například dispečeři do stávky připojili, nejelo téměř 90 procent spojů. Stávkami nejvíce zasaženým odvětvím tak nakonec může být samotná železnice. Colin Bezant řekl, že stávky a rušení spojů způsobené opravami sítě otřásly jeho důvěrou ve vlakovou dopravu.

„Nečekám, že bych si teď v budoucnu zase rezervoval vlakovou jízdenku, raději zvážím, že pojedu autem. Věřit vlakům teď nedává smysl. Rozhodně to změní způsob mého cestování. Trvá to už tak dlouho, že i kdyby stávky zrušili zítra, nejspíš mě to ještě nějakou dobu nepřesvědčí jim věřit,“ popsal Bezant, který odhaduje, že za jízdenky, které si nekoupil a raději jel autem, by býval zaplatil 700 liber (asi 19 000 korun). To je ztracený výdělek pro sektor, který je už tak ve vážných finančních potížích, poznamenala BBC.

Rail Delivery Group, organizace zastupující provozovatele železničních spojů, odhaduje, že spory mezi odbory a zaměstnavateli zatím sektor přišly na 580 milionů liber (asi 16 miliard korun). Tato suma se každým stávkovým dnem zvyšuje. Účet nakonec zaplatí vláda, která nyní hradí případné výpadky v prodeji jízdenek. A Colin Bezant pravděpodobně nebude jediný, komu bude nějakou dobu trvat, než znovu získá důvěru v železnici, až spory skončí, soudí stanice BBC.