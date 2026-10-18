Do padelu investoři vložili miliardy. V Británii už ale první firmy krachují

Podle výpočtů agentury Bloomberg investoři v posledních letech vložili do padelu ve Velké Británii nejméně 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun). Na rostoucí popularitě tohoto sportu chtějí vydělat drobní podnikatelé, velké společnosti i známé osobnosti. Mezi investory patří například bývalý tenista Andy Murray, který podpořil společnost Game4Padel. Rapper Stormzy zase vlastní podíl v londýnském Padel Social Clubu.
Ne všem se však podnikání daří. Společnost Social Sports Society s pěti sportovními areály se dostala do insolvence. Další provozovatel Padel XO, za kterým stojí bývalý skotský ragbista Max Evans, zamířil do likvidace.
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Británii hrozí švédský scénář
Podobný vývoj už dříve zasáhl Švédsko. Během pandemie tam vzniklo tolik nových kurtů, že pro ně postupně přestalo být dost zákazníků. V roce 2023 následně zkrachovalo téměř 90 firem, které v tomto sektoru působí.
Sebastian Gordon jako zakladatel sítě Rocket Padel si už propadem švédského trhu prošel. Několik tamních klubů mu zkrachovalo. V Británii dál staví, nyní však podle svých slov nepodléhá nadšení. „Velmi dobře si uvědomuji, že jednou padel přestane být tak populární,“ řekl pro Bloomberg.
Ve Velké Británii ale zájem o padel stále roste. Volné termíny na kurtech se často rychle zaplní a sport si získává další hráče. Podle britské tenisové asociace Lawn Tennis Association bylo v roce 2020 v celé zemi pouze 69 kurtů. Letos v květnu už jejich počet dosáhl na 1 825 v celkem 551 sportovních areálech. Úřady navíc posuzují dalších 559 žádostí o výstavbu.
Rychle přibývá také podnikatelů, kteří chtějí na popularitě padelu vydělat. Poradenská společnost BTG Consulting uvádí, že v prvním pololetí letošního roku vzniklo 468 firem se slovem padel v názvu. Ve stejném období roku 2020 jich bylo pouhých sedm. Takové tempo však vyvolává obavy, zda bude pro všechna nová sportoviště dostatek zákazníků.
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„Existuje riziko, že konkurence bude příliš velká, otevře se příliš mnoho center a ceny výrazně klesnou. To by provozovatelům mohlo způsobit problémy,“ upozornil pro Bloomberg James Middleton z investiční společnosti Middleton Enterprises, která do provozovatele šesti areálů Smash Padel investovala 1,25 milionu liber (přibližně 36 milionů korun).
Do padelu v Británii proudí miliony liber
Nové projekty se přesto připravují dál. Společnost David Lloyd Leisure, která v Británii provozuje téměř 300 padelových kurtů, plánuje do rozvoje tohoto sportu investovat 111 milionů liber (přibližně 3,2 miliardy korun).
Za jeden kurt zaplatí provozovatel zhruba 40 tisíc liber (1,15 milionu korun). U zastřešené verze se investice může dokonce zdvojnásobit. Další náklady představují energie, personál a nájem.
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Průměrný hodinový pronájem kurtu v Británii vychází na 30 liber (860 korun), v Londýně může dosáhnout až 100 liber (2 900 korun). Mimo špičku ale mohou kurty zůstávat prázdné. Kluby proto přidávají služby, které přitáhnou zákazníky i bez rakety v ruce. V praxi se objevují sauny, nejrůznější kurzy či třeba jóga. Podle odhadů se britský padelový trh může v dalších letech rozrůst zhruba na 4 500 kurtů, uzavírá Bloomberg.